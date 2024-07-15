ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.2 комментария
Путин: Для восстановления металлургии Донбасса предстоит еще много сделать
Путин: Для восстановления и модернизации металлургии Донбасса предстоит еще много сделать
Президент Владимир Путин заявил, что для восстановления и модернизации металлургии Донбасса предстоит еще много сделать, власти России будут постепенно эти задачи решать.
«Для восстановления и модернизации металлургического системообразующего сектора экономики Донбасса, улучшения условий труда занятых в нем сотрудников, безусловно, предстоит еще много сделать, здесь еще очень много задач, постепенно будем эти задачи решать, интегрировать отрасль в единое экономическое пространство России», – передает РИА «Новости» слова Путина во время мероприятия, приуроченного ко Дню металлурга.
Ранее президент Владимир Путин во время посещения выставки достижений Якутии заявил, что Донбасс и Новороссия – исторические территории России. И наша страна готова создать все условия для достижения серьезных результатов в этих регионах.