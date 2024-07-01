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Голикова и Алиханов встретились с «Лидерами России»
Наставники конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» провели встречи с победителями и суперфиналистами пятого сезона.
Встречи провели вице-премьер России Татьяна Голикова, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Красноярского края Михаил Котюков, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Голикова встретилась с заведующей отделением хирургии новорожденных Московского областного перинатального центра (Балашиха) Юлией Шугиной, победительницей пятого сезона конкурса. Также с Юлией встретилась второй наставник – руководитель ФМБА Скворцова, которая указала на важность умения для любого управленца сформировать команду.
«Нужно постараться совместить в себе несколько моделей лидерства – целевое, чтобы следовать поставленным задачам и выбранному курсу, видеть рубежи; и социальное, чтобы создавать атмосферу доверия и команду единомышленников. Уверена, что все цели будут достигнуты. Желаю Вам успехов, а мы всегда будем рады помочь», – подчеркнула Скворцова.
«Масштаб личности моих наставников восхищает – их энергетика, образ мыслей и образ действия. Я чувствую мощную поддержку, благодарна за уникальные советы по управленческим решениям, созданию команды, саморазвитию», – отметила Шугина.
Алиханов пригласил на встречу двух победителей пятого сезона из Москвы – гендиректора доверенного оператора ЭДО «ГАРАНТ Электронный Экспресс» Алексея Паукова и замдиректора по развитию АНО «Цифровая экономика» Владимира Прокуронова.
Они обсудили несколько тем: стратегический проект по созданию импортозамещающей биржи по отраслям, производительность труда руководителей и возможность ее повышения за счет внедрения программы цифровых двойников на предприятиях госсектора, возможность обучения рабочим профессиям на онлайн-платформе, а также модернизацию сценария автоматизации заявки на получение грантовой поддержки министерства и вопросы технологического лидерства России.
Минниханов на встрече поздравил двух победителей «Лидеров России» – директора управления корпоративной архитектурой ГК «Альфа» и «Делко» Екатерину Кузьмину и замдиректора по организационному развитию ООО НПП «Ру-Инжиниринг» Алексея Мокшина, а также поблагодарил суперфиналистов – регионального менеджера ООО «Север Ликвид Газ» Ильнара Ихсанова, предпринимателя Лиану Шакирову, педагога Ксению Чеботареву за достойное представление республики.