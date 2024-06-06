Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.7 комментариев
Депутат Бундестага назвала безумием разрешить удары по России из немецкого оружия
Известный немецкий политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт подвергла резкой критике решение властей ФРГ, разрешивших Украине применять немецкое оружие в районе Харьковской области. Свое заявление она сделала на митинге в Берлине, завершающем предвыборную кампанию ее партии в Европарламент.
«То, что Украине разрешено стрелять по России из немецкого оружия, – это, все-таки, безумие», – заявила Вагенкнехт, передает ТАСС.
Она обвинила правящую коалицию в двойных стандартах и лицемерии.
Говоря о конфликте на Украине, депутат выступила за скорейшее прекращение огня и переговоры.
«Войну не заканчивают с помощью оружия, войну заканчивают мирными переговорами», – подчеркнула Вагенкнехт.
Ранее власти ФРГ подтвердили, что немецкое оружие может применяться в районе Харьковской области «для защиты от атак со стороны России».