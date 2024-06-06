На ПМЭФ обсудили роль регионов в реализации национальных целей развития

В ходе встречи участники клуба и приглашенные эксперты обсудили место субъектов федерации в новой стратегии развития России, сформулированной президентом РФ Владимиром Путиным в послании президента РФ Федеральному Собранию и новом «майском указе». В фокусе внимания оказались вопросы развития экономики и межрегионального сотрудничества, укрепления технологического суверенитета России, народосбережения и развития человеческого капитала, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Одним из ключевых акцентов нового «майского указа» стало внимание к духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев отметил, что в регионе, в том числе при федеральной поддержке, значительное внимание уделяется созданию условий для развития добровольчества и волонтерства.

Обращаясь к вопросу реализации «майского указа» в регионах, губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил необходимость совместной работы субъектов федерации по выработке и имплементации лучших решений. В частности, в Новгородской области активно используют практики Республики Татарстан при создании особой экономической зоны, Москвы — в вопросах здравоохранения, Сахалинской области — в сфере цифровизации.

Губернатор Чукотского АО Владислав Кузнецов поделился опытом региона по освоению минерально-сырьевой базы Чукотки, что стало возможным благодаря тем действиям, которые предпринимает государство по работе с арктическими регионами, развитию Северного морского пути. Однако, по мнению главы Чукотки, вопрос регионального развития также тесно связан с комфортом и качеством жизни людей, к чему регион стремится при реализации мастер-планов городов.

Участниками встречи, организованной Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) совместно с Фондом Росконгресс, стали главы регионов Дальневосточного, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов, представители Совета Федерации и Государственной Думы, федеральные эксперты: губернаторы Чукотского АО Владислав Кузнецов и Камчатского края Владимир Солодов, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Кировской области Александр Соколов, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Совета Федерации Сергей Перминов, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, генеральный директор ЭИСИ Анна Федулкина, заместитель генерального директора КГ «Полилог» по GR Никита Сетов. Модератором «Клуба губернаторов» выступила директор департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына.