Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.6 комментариев
ВС России нанесли удар по складу боеприпасов в Херсоне
Подполье: При ударе по складу в Херсоне произошла сильная детонация боекомплекта
Вооруженные силы России нанесли удар по недействующему строительному гипермаркету «Эпицентр» в подконтрольном Киеву Херсоне, где располагался склад боеприпасов, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По словам источников подпольщика, прилет был ночью, взрыв был такой силы, что «окна хлопали, двери трясло», передает РИА «Новости».
В свою очередь в Telegram-канале «Операция Z:Военкоры Русской Весны» опубликованы кадры тушения пожара в гипермаркете «Эпицентр» в Херсоне. По словам военкоров, украинские СМИ подтвердили, что в ТЦ прилетела российская ракета, боеприпасы сдетонировали. На кадрах видно, что украинские спасатели работали в бронежилетах.
Ранее удар был нанесен по гипермаркету в Харькове, где находился склад с боеприпасами.
Между тем, по словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, администрация Херсона покинула город, уничтожив перед уходом часть документации.