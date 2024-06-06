Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.6 комментариев
Байден на церемонии в Нормандии неудачно попытался сесть на стул
Президент США Джо Байден во Франции неудачно попытался сесть на стул во время мероприятий по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии.
На видео, которое попало в Сеть, видно, что на сцене Байден пожал руку французскому президенту Эммануэлю Макрону, а после этого дважды попытался сесть на стул, когда это не было предусмотрено церемонией.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Джо Байден перед выступлениями на публике, возможно, пьет энергетические напитки или «что-то еще». Также Трамп уже заявлял, что Байдену «помогают держаться на публике», потому что большую часть времени «он выглядит спящим».