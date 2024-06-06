Глава ФНС пообещал не дать возможности «легко уйти в тень» от налогов

Глава ФНС Егоров: Возможности легко уйти от налогообложения в России не будет

Tекст: Ольга Никитина

Егоров в интервью телеканалу «Россия-24» на полях ПМЭФ отметил, что при увеличении налоговой нагрузки не будет возможности «легко уйти в тень», передает ТАСС.

По его словам, ФНС чувствует себя уверенно в вопросе контроля за теневой экономикой. Развивается система контроля за транзакциями, аналитика находится на высоком уровне. Он отметил, что если раньше ежегодно проводилось 300 тыс. проверок, то сейчас их число сократилось до 5,4 тысячи.

«Сложные инструменты нам уже не так нужны», – отметил Егоров.

Напомним, 3 июня правительство внесло на рассмотрение Госдумы поправки в Налоговый кодекс, направленные на установление в России более справедливой налоговой системы, в том числе вводящие прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ).