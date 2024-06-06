Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.5 комментариев
Приставы начали изымать принадлежащую экс-совладельцу банку «Югра» гостиницу
Приставы начали исполнительные действия по передаче государству принадлежащей экс-совладельцу «Югры» гостиницы
Судебные приставы начали исполнительные действия по передаче государству гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и торговой галереи «Модный сезон» на Охотном Ряду в Москве в рамках исполнительного производства бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина, сообщили в ФСПП России.
В ФСПП уточнили, что речь идет о принудительном исполнении решения суда об обращении в доход государства имущества Хотина, передает ТАСС.
Ранее 30 мая судебные приставы работали в бизнес-центре «Китай-город» в центре Москвы по этому же делу.
В апреле суд арестовал часть пятизвездочного отеля Four Seasons Hotel Moscow и торговую галерею «Модный сезон» в центре Москвы.
В марте Хотина приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о растрате 23 млрд рублей. Согласно версии обвинения, в 2014 году он создал условия для выдачи невозвратных кредитов, обеспечил одобрение этих кредитных договоров советом директоров банка и кредитным комитетом.