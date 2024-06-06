Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.5 комментариев
На Украине заявили о необходимости мобилизовать более 100 тыс. человек
Депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко заявил, что стране требуется мобилизовать 100-110 тыс. человек в течение этого года.
По словам Горбенко, командование и военные на фронте отмечают, что украинские войска нуждаются в 100-110 тыс.человек, передает РИА «Новости».
В этом году Украине удастся мобилизовать до 120 тыс. новобранцев, прогнозирует Горбенко.
Ранее руководитель киевского бюро The New York Times Эндрю Крамер в подкасте издания заявил о снижении боевого духа среди украинских военных и нежелании призывников вступать в ряды ВСУ.