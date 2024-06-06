Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка также поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 31-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 113-й, 120-й, 125-й бригад теробороны у Волчанска, Белого, Колодезя, Веселого, Высокой Яруги, Жовтневого и Циркунов в регионе, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также отражены шесть контратак украинских штурмовиков 82-й десантно-штурмовой бригады, 101-й бригады охраны генштаба ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины.

Украинская сторона потеряла в зоне ответственности группировки до 140 человек, танк, два БТР, немецкую САУ Panzerhaubitze 2000, два орудия Д-20 и три гаубицы Д-30.

Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ у Боровой (Харьковская область), Ивановки, Колодезя и Нового (ДНР). Также она отразила две контратаки 3-й штурмовой бригады ВСУ.

Украинские военные потеряли в зоне ответственности этой группировки до 155 человек, два БТР, польскую САУ Krab, две американские гаубицы М198, САУ «Акация» и американское орудие М119.

Между тем Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 54-й, 92-й механизированных бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны у Верхнекаменского, Елизаветовки, Константиновки и Курдюмовки в ДНР.

Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 640 человек, две бронемашины, включая американский БТР М113, гаубицу М198, три гаубицы «Мста-Б», орудие Д-20. Уничтожены станция РЭБ «Буковель-AD» и два полевых склада боеприпасов ВСУ.