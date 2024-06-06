Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.3 комментария
Компания Маска собралась построить самый большой компьютер в мире
Компания Маска X.AI планирует построить крупнейший в мире суперкомпьютер в Мемфисе
Компания X.AI, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, планирует построить крупнейший в мире суперкомпьютер в Мемфисе. Об этом заявил глава Торговой палаты города Тед Таунсенд.
По его словам, суперкомпьютер Gigafactory of Compute будет обеспечивать вычислительные мощности для отправки людей на Марс. Таунсенд отметил, что для реализации проекта потребуются разрешения от органов городского самоуправления, администрации долины реки Теннесси и нескольких других ведомств, передает ТАСС.
Известно, что суперкомпьютер будет работать на базе графических процессоров Nvidia H100, предназначенных для ускорения систем на базе искусственного интеллекта. Предполагается, что его разместят на заводе, ранее принадлежавшем шведскому производителю бытовой техники Electrolux Group. Производство суперкомпьютера планируется начать осенью 2025 года.
Как сообщалось ранее, Илон Маск заявил, что SpaceX тратит огромные ресурсы на борьбу с российскими помехами Starlink на Украине.