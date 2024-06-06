Компания Маска собралась построить самый большой компьютер в мире

Компания Маска X.AI планирует построить крупнейший в мире суперкомпьютер в Мемфисе

Tекст: Максим Попов

По его словам, суперкомпьютер Gigafactory of Compute будет обеспечивать вычислительные мощности для отправки людей на Марс. Таунсенд отметил, что для реализации проекта потребуются разрешения от органов городского самоуправления, администрации долины реки Теннесси и нескольких других ведомств, передает ТАСС.

Известно, что суперкомпьютер будет работать на базе графических процессоров Nvidia H100, предназначенных для ускорения систем на базе искусственного интеллекта. Предполагается, что его разместят на заводе, ранее принадлежавшем шведскому производителю бытовой техники Electrolux Group. Производство суперкомпьютера планируется начать осенью 2025 года.



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