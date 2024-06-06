Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.3 комментария
Песков оценил реакцию Японии на условия Путина для возобновления диалога
Песков: Реакция Японии на слова Путина об условиях возобновления диалога ожидаема
Негативная реакция Японии на слова президента Владимира Путина о том, при каких условиях Россия будет готова возобновить диалог, является достаточно ожидаемой, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Здесь наша позиция абсолютно понятна, она изложена главой государства», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, Путин накануне заявил, что диалог между Россией и Японией станет возможен после смены позиции Токио. Президент указал на «ангажированность Японии в украинском кризисе».
Власти Японии сочли слова российского лидера «несправедливыми и неприемлемыми».