Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.3 комментария
Песков: Талантливые карикатуры показывают Путину, но таких мало
Президенту Владимиру Путину показывают талантливые карикатуры на него, которые публикуются в западных СМИ, однако таких мало, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, довольно много однотипных и мало талантливых, передает ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что талантливые «обязательно показываем».
Ранее Путин прокомментировал карикатуры на себя в западных СМИ, часто изображающих его в негативном свете.