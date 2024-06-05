Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.9 комментариев
«Пусть боятся»: Путин прокомментировал свои карикатуры в западной прессе
Президент России Владимир Путин прокомментировал карикатуры на себя в западных СМИ, часто изображающих его в негативном свете.
«Правильно они рисуют, пусть боятся, правильно», – сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА «Новости».
Форум проходит с 5 по 8 июня. В этом году в нем принимают участие представители более чем 100 стран мира, в том числе стран, которые Россия относит к недружественным.