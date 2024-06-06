В Японии оценили значение разговора Путина с главами мировых агентств

Kyodo: Беседа Путина с главами мировых агентств прояснила его мнение по важным вопросам

Tекст: Ольга Никитина

Саваи отметил, что это касается в том числе вопроса двусторонних отношений с Японией. Он выразил благодарность за организацию этой встречи, передает ТАСС.

Путин заявил накануне, что диалог между Россией и Японией станет возможен после смены позиции Токио. Россия, подчеркнул он, не отказывается от диалога по мирному договору, однако сейчас условий для него нет. Президент указал на «ангажированность Японии в украинском кризисе».

Власти Японии со своей стороны сочли слова Путина «несправедливыми и неприемлемыми».