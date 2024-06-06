Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.0 комментариев
В Японии оценили значение разговора Путина с главами мировых агентств
Kyodo: Беседа Путина с главами мировых агентств прояснила его мнение по важным вопросам
В условиях напряженной обстановки в мире было важно узнать мнение президента России Владимира Путина в ходе разговора лицом к лицу по вопросам внешней политики, заявил исполнительный директор ведущего японского информационного агентства Kyodo Тосимицу Саваи, принимавший участие во встрече российского лидера с главами мировых информационных агентств.
Саваи отметил, что это касается в том числе вопроса двусторонних отношений с Японией. Он выразил благодарность за организацию этой встречи, передает ТАСС.
Путин заявил накануне, что диалог между Россией и Японией станет возможен после смены позиции Токио. Россия, подчеркнул он, не отказывается от диалога по мирному договору, однако сейчас условий для него нет. Президент указал на «ангажированность Японии в украинском кризисе».
Власти Японии со своей стороны сочли слова Путина «несправедливыми и неприемлемыми».