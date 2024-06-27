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    Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.

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    Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Но не единственная.

    26 комментариев
    27 июня 2024, 17:25 • Новости дня

    Медведев заявил о соответствии СВО международному праву

    Медведев заявил о соответствии СВО международному праву
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальная военная операция России на Украине не выходит за рамки международных правовых норм, ее проведение квалифицируется как случай самообороны, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    «Использование военной силы может быть правомерным только в крайних случаях из санкции Совета Безопасности ООН или в случае самообороны», – сказал Медведев на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), отметив, что Россия трактует проведение СВО как «частный случай такой превентивной самообороны», передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецоперация на Украине проводится в соответствии со статьей Устава ООН.

    27 июня 2024, 11:33 • Новости дня
    Арестович: Шесть батальонов ВСУ отказались выполнять боевую задачу
    Арестович: Шесть батальонов ВСУ отказались выполнять боевую задачу
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    От выполнения задач на фронте отказались шесть батальонов ВСУ, заявил бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    «Один батальон устоял, понес гигантские потери, но стоял. Самое страшное случилось: шесть других батальонов наблюдали, как один батальон стоит, и не пошли на помощь товарищам», – приводит его слова «Московский комсомолец». Заявление прозвучало в интервью Арестовича украинскому журналисту.

    По словам Арестовича, бунт связан с потерей лояльности к командованию. По его словам, это не единичный случай.

    Арестович не уточнил дату и место происшествия, однако, предположительно, речь идет о Торецком направлении, где, по оценке киевских политиков, российские войска добились тактического прорыва.

    Напомним, ранее власти Украины начали принудительную эвакуацию жителей города Торецка, расположенного в подконтрольной Киеву части ДНР.

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    27 июня 2024, 13:25 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по аэродромам Украины, где готовили размещение западных самолетов
    ВС России нанесли удар по аэродромам Украины, где готовили размещение западных самолетов
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием, гиперзвуковой ракетой «Кинжал» и беспилотниками по аэродромной инфраструктуре Украины, где планировалось разместить самолеты, поставленные Западом, сообщило Минобороны России.

    В заявлении МО РФ говорится, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, уточнили в военном ведомстве.

    Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что если истребители F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Запад превращает Украину в аэродром подскока F-16.

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    27 июня 2024, 10:51 • Новости дня
    СК: Около 10 тыс. получивших российское гражданство мигрантов уехали в зону СВО
    СК: Около 10 тыс. получивших российское гражданство мигрантов уехали в зону СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Около 10 тыс. получивших российское гражданство мигрантов были направлены в зону проведения спецоперации, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

    По его словам, в зоне СВО уже находятся около 10 тыс. мигрантов, более 30 тыс. получивших гражданство стоит на учете, передает ТАСС.

    Бастрыкин добавил, за первые четыре месяца в этом году в Москву прибыло более 1,2 млн мигрантов, а в Петербург – 860 тыс. человек.

    Глава СК отметил, что мигранты прибывают в Россию из экономических и политических соображений.

    Ранее генпрокуратура сообщила об изменившемся составе приезжающих в Россию мигрантов.

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    27 июня 2024, 12:13 • Новости дня
    Кадыров пошутил об отправке двух бойцов против «страшной эстонской армии»
    Кадыров пошутил об отправке двух бойцов против «страшной эстонской армии»
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Чечни Рамзан Кадыров с иронией отреагировал на заявление посла Эстонии в Киеве Аннели Кольк о том, что республика готова обсудить с Киевом отправку эстонских сил на Украину.

    Кадыров сыронизировал, что якобы дал поручение о переброске в сторону эстонских войск двух раненых российских бойцов, причем передислоцировать их глава Чечни предложил прямо «на больничных койках». Он отметил, что этим российским бойцам не нужно выдавать оружие, при этом поставить перед ними задачу раздобыть трофейную военную технику.

    «В этой страшной эстонской армии есть целая пара резиновых лодок и шесть автоматов», – приводит слова Кадырова «Газета.Ru».

    Он добавил, что тревожить остальных бойцов Российской армии в этой ситуации не стоит.

    Кольк заявила ранее, что Эстония готова обсуждать возможность отправки своих войск на Украину.

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    26 июня 2024, 19:33 • Новости дня
    В Белом доме отвергли идеи советников Трампа по территориальным уступкам Киева

    Кирби: Вашингтон не собирается вынуждать Киев идти на территориальные уступки России

    В Белом доме отвергли идеи советников Трампа по территориальным уступкам Киева
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Нынешняя администрация Соединенных Штатов не будет вынуждать Украину идти на территориальные уступки России, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби прокомментировал предложения советников экс-президента США Дональда Трампа о закреплении режима прекращения огня на Украине по «имеющейся линии фронта». По его словам, президент США Джо Байден придерживается позиции, что решения о переговорах должны приниматься президентом Владимиром Зеленским и Украиной без принуждения со стороны США об уступке украинских территорий, передает ТАСС.

    Ранее советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц предложили лишить Киев помощи в случае отказа от переговоров с Россией. Также они предложили закрепить режим прекращения огня на основе «имеющейся линии фронта».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что советникам Трампа следует учитывать ситуацию на поле боя, предлагая план по урегулированию украинского конфликта.

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    26 июня 2024, 21:15 • Новости дня
    Подполье сообщило о взрывах в районе Харьковского авиазавода

    Подполье: В Харькове в районе авиазавода произошли два взрыва

    Подполье сообщило о взрывах в районе Харьковского авиазавода
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли удары в район Харьковского авиазавода, произошли два сильных взрыва, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев рассказал со ссылкой на источники, что ВСУ расставили в черте Харькова тяжелую артиллерию, на севере города не работают коммерческие фирмы, закрыты банки, из которых вывезены все наличные деньги, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове.

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    27 июня 2024, 14:27 • Новости дня
    Военный эксперт: «Словесная помощь» Украине со стороны НАТО иссякает

    Военный эксперт Козюлин: Усиление роли НАТО в координации поддержки Украины станет утешительным призом для Зеленского

    Военный эксперт: «Словесная помощь» Украине со стороны НАТО иссякает
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В попытках убедить Украину в том, что двери НАТО для нее открыты, западные политики прибегают к риторическим приемам, которых, впрочем, осталось не так уж и много. Новая миссия, которую планируется открыть в ФРГ, окажется очередной «фигурой речи», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно, что в НАТО планируют создать миссию для координации дальнейшей помощи Украине.

    «Страны НАТО уже создали формат «Рамштайн». То есть министры обороны западных государств уже собираются на американской авиабазе в ФРГ и обсуждают военную помощь Украине. И тем не менее они идут на создание новой миссии, необходимость которой вызывает большие сомнения», – напомнил Вадим Козюлин, военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    Кроме того, существуют координационные центры НАТО по видам вооружений, которые поставляются ВСУ, добавил он. Собеседник убежден: очередная инициатива, предполагающая усиление роли Североатлантического альянса в координации поддержки Украины, – лишь «фигура речи».

    «Западные партнеры Киева пытаются таким образом убедить местное руководство в том, что двери НАТО для них якобы открыты», – уточнил эксперт. При этом в «арсенале» у США и их партнеров остается все меньше аргументов. «Они стремительно теряют варианты «вежливого отказа» офису Зеленского в его желании присоединиться к блоку», – подчеркивает он.

    «Конечно, можно выписать очередную «дорожную карту» вступления Украины в альянс или подписать с украинским руководством меморандум о поддержке. Но выполнить больше того, что уже делается, страны НАТО вряд ли в силах. Поэтому им остается усиливать последнее доступное направление – словесную помощь. Таким образом, новый орган станет своеобразным утешительным призом для Зеленского», – заключил Козюлин.

    Ранее стало известно, что в НАТО планируют создать миссию в Германии для координации дальнейшей помощи Украине. Об этом сообщает издание The New York Times. По информации газеты, данное решение будет объявлено на грядущем саммите альянса, который пройдет с 9 по 11 июля. Таким образом, государству хотят дать «что-то существенное» вместо начала переговоров о присоединении к блоку.

    При этом указывается: в организации надеются, что появление нового коллективного органа сумеет удовлетворить Владимира Зеленского. Миссия объединит усилия стран, предоставляющих Украине военную помощь по разным направлениям. Она также будет управлять процессами обучения солдат ВСУ.

    Подчеркивается, что организация проекта под началом НАТО обезопасит его от пагубного воздействия Дональда Трампа в том случае, если он одержит победу в президентских выборах США. Тем не менее не все участники блока рады возникновению подобного механизма, поскольку до этого поставки Украине осуществлялись в большей степени по индивидуальной инициативе государств.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что на грядущем саммите НАТО будет обсуждаться усиление роли альянса в координации поддержки Украины и подготовки ВСУ. Он отметил, что принципиально важно не допустить вовлечение альянса в текущий конфликт.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала проблему с нехваткой личного состава в европейской части НАТО.

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    27 июня 2024, 13:33 • Новости дня
    Средства ПВО России за сутки сбили два МиГ-29 ВСУ

    Минобороны: Средства ПВО России за сутки сбили два МиГ-29 ВСУ

    Средства ПВО России за сутки сбили два МиГ-29 ВСУ
    @ Sergey Popsuevich/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины и 62 беспилотника ВСУ, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО сбила за сутки два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 62 украинских беспилотника, четыре американские ракеты Patriot и два реактивных снаряда HIMARS американского производства.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 615 самолетов, 276 вертолетов, 26 704 беспилотника, 533 ЗРК, 16 439 танков и других бронемашин, 1356 боевых машин РСЗО, 10 963 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 23 008 единиц спецтехники.

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    27 июня 2024, 10:02 • Новости дня
    Пленный рассказал о критическом недоборе в подразделениях РХБЗ украинской армии

    Пленный Кэрэкеша: В подразделениях РХБЗ ВСУ вдвое меньше военных, чем положено

    Пленный рассказал о критическом недоборе в подразделениях РХБЗ украинской армии
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В подразделениях радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) украинской армии в два раза меньше военнослужащих, чем положено, сообщил сдавшийся в плен украинский военный Виктор Кэрэкеша.

    По его словам, он был мобилизован в подразделения РХБЗ, в 14-ую механизированную бригаду, где в РХБЗ было 13 человек из 30 штатных единиц, передает РИА «Новости».

    Ранее на Украине призывник ограбил человека, чтобы избежать мобилизации.

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    27 июня 2024, 11:38 • Новости дня
    Американист: Белый дом обречен на критику мирной инициативы Трампа по Украине

    Американист Дудаков: Байден представит мирную инициативу сторонников Трампа как уступки в пользу России

    Американист: Белый дом обречен на критику мирной инициативы Трампа по Украине
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Согласие с предложениями сторонников Дональда Трампа о заморозке конфликта на Украине по «имеющейся линии фронта» и начале переговоров Москвы и Киева обернулось бы для администрации Джо Байдена «потерей лица», сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Белом доме отвергли идеи советников Трампа по территориальным уступкам Украины в пользу России.

    «Реакция команды Байдена на план по Украине, разработанный советниками Трампа, оказалась негативной. Они не могут признать правоту своего основного оппонента на выборах. Поэтому даже если предложения экс-президента США по урегулированию конфликта устраивали бы демократов, они в любом случае подвергли бы их критике», – считает американист Малек Дудаков.

    Вместе с тем нынешний план союзников Дональда Трампа абсолютно неприемлем для нынешней администрации, добавил собеседник. «Демократы заняли максималистскую позицию в рамках противостояния с Россией. Принятие предложения о заморозке конфликта по «имеющейся линии фронта» и начале переговоров между Москвой и Киевом рассматриваются ими как потеря лица», – указал политолог.

    Дудаков не исключает, что предложенный план станет одной из тем во время дебатов. «Я думаю, что Байден будет обвинять оппонента в том, что тот готов согласиться с требованиями России и капитулировать перед Москвой. Трамп в свою очередь поставит в вину Байдену то, что он затягивает Америку в третью мировую войну, которая обернется плачевными последствиями для всего человечества», – прогнозирует он.

    При этом вероятность реализации предложенного плана по Украине будет зависеть от ситуации на поле боя, уверен спикер. «Например, если на выборах победит Трамп, и к моменту его инаугурации ВС РФ сумеют занять еще больше территорий, то Запад, вероятно, будет готов на любые переговоры с Москвой, лишь бы избежать полного краха ВСУ, – уточнил Дудаков. В свою очередь, стагнация линии фронта приведет к расколу на Западе, добавил он. «Вопрос о том, как договариваться с Россией, станет поводом для споров между ястребами и реалистами», – заключил американист.

    Ранее в администрации Джо Байдена заявили об отсутствии намерений принуждать Украину идти на территориальные уступки России. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, действующий президент Штатов считает, что подобные решения должны приниматься Владимиром Зеленским без давления со стороны Вашингтона.

    Таким образом он прокомментировал недавнее предложение советников Дональда Трампа Кита Келлога и Фреда Флейтца о лишении Украины американской поддержки. По мнению сторонников экс-главы Белого дома, офис Зеленского необходимо поставить перед ультиматумом: либо начало переговоров с Россией, либо остановка помощи США, пишет издание Reuters.

    Подчеркивается, что если инициатором срыва мирного процесса выступит Москва, то Вашингтону, напротив, следует нарастить военные поставки ВСУ. При условии, что обе стороны будут готовы приступить к обсуждению прекращения конфликта, советники Трампа допускают возможность гарантий РФ о том, что вступление Украины в НАТО может быть отложено на долгий срок.

    При этом они предлагают закрепить в итоговом мирном договоре режим прекращения огня на основе «имеющейся линии фронта». Документ также будет предусматривать широкие гарантии безопасности для Украины. Подчеркивается, что Дональд Трамп «положительно отреагировал» на инициативу своих советников.

    Напомним, Владимир Путин сделал западным государствам и Украине «конкретное и реальное» мирное предложение. Для окончания конфликта противнику необходимо выполнить два условия. Первое – вывести войска из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Второе – отказаться от планов вступления в НАТО. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала данную инициативу главы России.

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    26 июня 2024, 20:52 • Новости дня
    Небензя назвал нанесенный ВСУ ущерб школам и больницам в России

    Небензя: ВСУ уничтожили или повредили в России более 1 тыс. учебных и медучреждений

    Небензя назвал нанесенный ВСУ ущерб школам и больницам в России
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В России были уничтожены или повреждены ВСУ более тысячи медицинских и образовательных учреждений в 2023 году, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности объединения.

    По его словам, только в 2023 году ВСУ нанесли ущерб или уничтожили более тысячи медицинских и образовательных учреждений в России, передает РИА «Новости».

    Ранее Небензя возложил ответственность на ВСУ за гибель 192 российских детей с февраля 2022 года.

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    27 июня 2024, 07:52 • Новости дня
    Рогов: Родственники сотрудников ЗАЭС на Украине стали заложниками Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Киевские власти взяли в заложники родственников сотрудников Запорожской атомной электростанции, проживающих на подконтрольной Украине территории, заявил сопредседатель координационного совета Общественной палаты России по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, украинские власти в прямом смысле взяли в заложники родственников сотрудников ЗАЭС, которые проживают на подконтрольных Киеву территориях, чтобы через них шантажировать, передает РИА «Новости».

    Рогов подчеркнул, что Киев продолжает использовать насильственные и террористические методы в попытке навредить Запорожской области и помешать становлению мирной жизни.

    На прошлой неделе из-за атаки ВСУ была нарушена работа двух инфраструктурных объектов ЗАЭС. В среду стало известно об артиллерийском ударе ВСУ по посту радиационного контроля Запорожской АЭС в Великой Знаменке.

    Эксперт в сфере ядерной энергетики Алексей Анпилогов пояснил газете ВЗГЛЯД, что ударами по инфраструктуре ЗАЭС Украина хочет вызывать панику. Речь может идти о провокации на станции с угрозой радиационного заражения территории.

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    27 июня 2024, 17:02 • Новости дня
    Медведев назвал способ разрешить мировые противоречия

    Медведев: Мир пришел к точке невозврата

    Медведев назвал способ разрешить мировые противоречия
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Современный мир радикально отличается от того, что было раньше, он пришел к точке невозврата, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он назвал единственный способ разрешить противоречия.

    По мнению Медведева, вместе с миром к точке невозврата пришла правовая система, передает ТАСС. Необходимо совместными усилиями найти основу для разрешения «накаленных до предела противоречий», добавил он.

    Единственный способ разрешить противоречия – это международное право, его ценности должны быть сохранены, несмотря на все конфликты, убежден Медведев. «Это сделать необходимо», – подчеркнул он.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что эгоизм и высокомерие Запада приблизили мир к точке невозврата.

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    27 июня 2024, 08:15 • Новости дня
    Взвод ВСУ понес потери при неудачном штурме под Белогоровкой

    Марочко: Взвод ВСУ понес потери при неудачном штурме под Белогоровкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнослужащие пытались занять новые позиции под Белогоровкой в ЛНР, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, аэроразведка в районе Белогоровки выявила взвод боевиков с шевронами 3-й штурмовой бригады ВФУ, которые пытались окопаться на новом участке, заняв более выгодное положение, передает РИА «Новости».

    Марочко уточнил, что артиллеристы ВС России при содействии групп БПЛА нанесли удар по противнику, и украинские военные с потерями вернулись на ранее занимаемые рубежи.

    Ранее на одном из тел в захваченном силами ВС России опорном пункте под Белогоровкой в ЛНР были обнаружены шевроны, в том числе с изображением флага Франции.

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    27 июня 2024, 10:55 • Новости дня
    В Харькове прогремела серия взрывов

    Tекст: Ольга Никитина

    Несколько взрывов раздалось в Харькове в четверг утром, пишут украинские СМИ.

    По их данным, один из взрывов мог прозвучать за городом, передает ТАСС.

    В настоящее время в регионе действует воздушная тревога.

    Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что если украинские военные начнут использовать баллистические ракеты ATACMS для ударов вглубь России, Украина может потерять Харьков.

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