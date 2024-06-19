Путин и Ким Чен Ын продолжили беседу с глазу на глаз

Путин распорядился подписать договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Tекст: Вера Басилая

Путин разрешил МИД России вносить в проект договора изменения, не имеющие принципиального характера, а также счел целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне, следует из распоряжения президента России.

«Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой», – говорится в документе.

Владимир Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

Эксперты поделились ожиданиями от визитов Владимира Путина в КНДР и Вьетнам.