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Путин и Ким Чен Ын продолжили беседу с глазу на глаз
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел Северной Кореи Ким Чен Ын продолжили общение в режиме тет-а-тет.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, в данном формате главы государств имеют возможность обсудить «наиболее важные, наиболее чувствительные вопросы», передает ТАСС.
Ранее Путин рассказал, что подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений двух государств на долгие годы вперед.
Напомним, Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.