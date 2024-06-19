Евросоюз навязывает всем своим членам определенную идеологическую повестку, которая ведет к вымиранию коренного населения Европы и замещению его людьми совершенно других обычаев и культуры. Венгры, однако, не хотят ни вымирать, ни замещаться другими народами – отсюда и их сопротивление давлению ЕС.248 комментариев
Путин отметил преображение Пхеньяна за последние 24 года
Президент Владимир Путин поделился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном впечатлением о том, как изменилась столица республики Пхеньян.
Глава российского государства отметил, что изменения, произошедшие с городом, производят впечатление, передает ТАСС.
«Впечатляют перемены в облике Пхеньяна, перемены, произошедшие со времени моего предыдущего визита в 2000 году. Это просто заметно», – подчеркнул он.
Также Путин отметил, что благодаря самоотверженному труду корейского народа и Ким Чен Ына город стал очень красивым.
Ранее Путин отметил, что надеется на новую встречу с Ким Чен Ыном, в следующий раз – в Москве.
Напомним, Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.