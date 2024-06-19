Евросоюз навязывает всем своим членам определенную идеологическую повестку, которая ведет к вымиранию коренного населения Европы и замещению его людьми совершенно других обычаев и культуры. Венгры, однако, не хотят ни вымирать, ни замещаться другими народами – отсюда и их сопротивление давлению ЕС.248 комментариев
Путин выразил надежду на следующую встречу с Ким Чен Ыном в Москве
Путин выразил надежду, что следующая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Москве
Президент Владимир Путин в начале переговоров в Пхеньяне отметил, что надеется на новую встречу с председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ыном, в следующий раз – в Москве.
«Очень рад нашей новой встрече. Надеюсь, следующая пройдет в Москве», – цитирует ТАСС российского лидера.
Ранее Путин заверил, что Россия ценит поддержку Северной Кореи, которую страна оказывает российской политике, в том числе на украинском направлении.
Напомним, Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.