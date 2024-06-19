Евросоюз навязывает всем своим членам определенную идеологическую повестку, которая ведет к вымиранию коренного населения Европы и замещению его людьми совершенно других обычаев и культуры. Венгры, однако, не хотят ни вымирать, ни замещаться другими народами – отсюда и их сопротивление давлению ЕС.248 комментариев
Путин заявил о долгой борьбе с навязываемой империалистической политикой США
Путин: Россия десятилетиями ведет борьбу с навязываемой империалистической политикой США
Россия ведет борьбу с десятилетиями навязываемой империалистической политикой США, заявил президент Владимир Путин в ходе переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.
Глава государства поблагодарив лидера КНДР за поддержку российской политики, подчеркнув борьбу с навязываемой на протяжении десятилетий гегемонистской политикой Соединенных Штатов и сателлитов в отношении России, передает ТАСС.
Также российский лидер сделал акцент на том, что взаимодействие между Россией и Северной Кореей основано на равноправии и взаимном уважении.
Кроме того, президент подчеркнул, что искренне рад воспользоваться приглашением и посетить Корейскую Народно-Демократическую Республику.
Ранее Путин отметил, что Москва ценит поддержку Северной Кореи, которую страна оказывает российской политике, в том числе на украинском направлении.