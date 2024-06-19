Путин заявил о долгой борьбе с навязываемой империалистической политикой США

Путин: Россия десятилетиями ведет борьбу с навязываемой империалистической политикой США

Tекст: Александра Юдина

Глава государства поблагодарив лидера КНДР за поддержку российской политики, подчеркнув борьбу с навязываемой на протяжении десятилетий гегемонистской политикой Соединенных Штатов и сателлитов в отношении России, передает ТАСС.

Также российский лидер сделал акцент на том, что взаимодействие между Россией и Северной Кореей основано на равноправии и взаимном уважении.

Кроме того, президент подчеркнул, что искренне рад воспользоваться приглашением и посетить Корейскую Народно-Демократическую Республику.

Ранее Путин отметил, что Москва ценит поддержку Северной Кореи, которую страна оказывает российской политике, в том числе на украинском направлении.