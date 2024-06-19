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    19 июня 2024, 07:36 • Новости дня

    Путин заявил о долгой борьбе с навязываемой империалистической политикой США

    Путин: Россия десятилетиями ведет борьбу с навязываемой империалистической политикой США

    Tекст: Александра Юдина

    Россия ведет борьбу с десятилетиями навязываемой империалистической политикой США, заявил президент Владимир Путин в ходе переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

    Глава государства поблагодарив лидера КНДР за поддержку российской политики, подчеркнув борьбу с навязываемой на протяжении десятилетий гегемонистской политикой Соединенных Штатов и сателлитов в отношении России, передает ТАСС.

    Также российский лидер сделал акцент на том, что взаимодействие между Россией и Северной Кореей основано на равноправии и взаимном уважении.

    Кроме того, президент подчеркнул, что искренне рад воспользоваться приглашением и посетить Корейскую Народно-Демократическую Республику.

    Ранее Путин отметил, что Москва ценит поддержку Северной Кореи, которую страна оказывает российской политике, в том числе на украинском направлении.

    18 июня 2024, 11:07 • Новости дня
    Путин распорядился подписать договор о стратегическом партнерстве с КНДР
    Путин распорядился подписать договор о стратегическом партнерстве с КНДР
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин одобрил проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, который подпишет на встрече с лидером республики Ким Чен Ыном, следует из распоряжения главы государства.

    Путин разрешил МИД России вносить в проект договора изменения, не имеющие принципиального характера, а также счел целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне, следует из распоряжения президента России.

    «Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой», – говорится в документе.

    Владимир Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

    Эксперты поделились ожиданиями от визитов Владимира Путина в КНДР и Вьетнам.

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    18 июня 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Якутска

    Путин посетил стадион «Туймаада» в Якутске

    Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Якутска
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Якутск осмотрел стадион «Туймаада», на котором пройдут спортивные игры «Дети Азии».

    «Красиво, отлично», – оценил глава государства спортивное сооружение, передает РИА «Новости».

    По пути к стадиону Путин остановил свой кортеж, чтобы пообщаться с местными жителями, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В сопровождении немногочисленной охраны президент вышел к толпе и с улыбкой пожимал протянутые к нему руки.

    Один из горожан поинтересовался состоянием здоровья Путина и отметил свою схожесть с главой государства. «Да! Мы все друг на друга похожи», – отреагировал Путин. Ребенок из толпы рассказал президенту о том, что серьезно занимается спортом, в ответ Путин выразил уверенность, что мальчик станет чемпионом.

    Песков отметил, что это была незапланированная остановка, Путин нередко делает так во время поездок в регионы.

    Ранее сообщалось, что Путин встретился с главой Якутии.

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    18 июня 2024, 20:59 • Новости дня
    Путин прибыл в Пхеньян

    Путина в Пхеньяне встретил Ким Чен Ын

    Путин прибыл в Пхеньян
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин по приглашению председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына прибыл в Пхеньян.

    В аэропорту Путина встретил лидер КНДР, передает ТАСС.

    Путин и Ким Чен Ын прошли от трапа по красной ковровой дорожке, по обеим сторонам от которой были выстроены бойцы почетного караула вооруженных сил КНДР. Путину вручили цветы, лидеры поговорили несколько минут, после чего кортеж глав государств в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов покинул аэропорт.

    Встреча с Ким Чен Ыном для Путина стала уже третьей по счету с 2019 года. Начинающийся визит российского лидера носит статус государственного.

    Напомним, Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

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    18 июня 2024, 12:13 • Новости дня
    Путин назвал приоритет России на весь XXI век

    Путин назвал приоритетом России на весь век развитие Дальнего Востока

    Путин назвал приоритет России на весь XXI век
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Развитие Дальнего Востока остается приоритетом России на весь XXI век, заявил президент России Владимир Путин.

    «Для России развитие Дальнего Востока является приоритетом на весь XXI век, без всякого преувеличения», – приводит ТАСС слова президента.

    Ранее Путин прилетел в Якутию с рабочей поездкой, где познакомился с достижениями региона в ИТ-сфере и оборонной промышленности.

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    18 июня 2024, 11:44 • Новости дня
    Путин обсудил с Силуановым проблему возведения моста через Лену

    Путин сообщил, что переговорил с Силуановым о проблеме возведения моста через Лену

    Путин обсудил с Силуановым проблему возведения моста через Лену
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин сообщил, что обсудил с главой Минфина Антоном Силуановым проблему возведения моста через Лену.

    Отмечается, что глава государства обсудил вопрос постройки моста, что, по данным главы Якутии Айсена Николаева, обеспечит республике прирост валового продукта на 3% и снижение прямых затрат бюджета на 4,7 млрд рублей, передает ТАСС.

    Ранее Путин заверил, что мост через Лену должен пройти от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Это позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел.

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    18 июня 2024, 09:05 • Новости дня
    Путин прибыл с рабочей поездкой в Якутию
    Путин прибыл с рабочей поездкой в Якутию
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прилетел в Якутию с рабочей поездкой, где познакомится с достижениями региона в ИТ-сфере и оборонной промышленности.

    Путин посещал Якутию в сентябре 2014 года, отсюда вечером президент России отправится с государственным визитом в КНДР, а на следующий день – во Вьетнам, передает ТАСС.

    В Якутии Путину расскажут о достижении региона в ИТ-сфере и оборонной промышленности, он также встретится с работающими на Дальнем Востоке специалистами. Также в планах – встреча с главой Якутии Айсеном Николаевым.

    Напомним, Владимир Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

    Эксперты поделились ожиданиями от визитов Владимира Путина в КНДР и Вьетнам.

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    18 июня 2024, 15:59 • Новости дня
    Путин оценил результаты соревнований по стрельбе с участием его охраны

    Tекст: Вера Басилая

    Ночные и дневные соревнования по стрельбе между якутянами и сотрудниками безопасности президента России прошли на полигоне в Якутии, рассказал глава республики Айсен Николаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Николаев сказал Путину о том, что на полигоне высокоточной стрельбы прошли соревнования, где в ночном состязании победила охрана президента, а в дневной стрельбе лучше оказались якутяне. По словам президента, он не удивлен результатом, передает ТАСС.

    Ранее Путин высоко оценил таланты и мастерство народов Якутии, а также подчеркнул преданность людей традиционной культуре.

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    18 июня 2024, 12:55 • Новости дня
    Путин заявил о создании новых центров по развитию беспилотников на Дальнем Востоке
    Путин заявил о создании новых центров по развитию беспилотников на Дальнем Востоке
    @ Петр Ковалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия будет создавать новые центры по развитию беспилотной авиации, в том числе на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выбравшими работу на Дальнем Востоке специалистами.

    «У нас несколько центров сейчас по развитию беспилотной авиации. Около десятка созданы и будем дальше создавать, в том числе и на Дальнем Востоке», – цитирует ТАСС Путина.

    Кроме того, по его словам, Россия развивает спутниковую группировку для расширения доступа в интернет, в этом направлении есть успехи.

    «Нужно развивать спутниковую группировку, что мы тоже будем делать и делаем. Кстати говоря, где-нибудь в ближайшее время скажу, у нас есть очень хорошие наработки и успехи по этому направлению. У нас хорошие перспективы», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Ранее Путину в рамках посещения креативного кластера «Квартал труда» в Якутске рассказали о подготовке на Дальнем Востоке снайперов и операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для СВО.

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    18 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин назначил нового посла в Киргизии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин назначил нового посла России в Киргизии, им стал Сергей Вакунов, соответствующий указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

    Вакунов заменил на этой должности Николая Удовиченко, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин назначил послов России в Руанде и Экваториальной Гвинее.

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    18 июня 2024, 12:42 • Новости дня
    Путин заявил о создании нового судостроительного предприятия на Дальнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Новое предприятие судостроительной отрасли будет создано на Дальнем Востоке, этот вопрос обсуждался с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК), заявил президент Владимир Путин на встрече с выбравшими работу на Дальнем Востоке специалистами.

    «У нас активно развивается судостроительный кластер. Только что с руководством Объединенной судостроительной корпорации обсуждали, что и где строить – все-таки у них есть необходимость в создании новых предприятий. Пришли к выводу, что следующее предприятие – так же, как и под Владивостоком создано, – все будем создавать еще одно такое на Дальнем Востоке», – цитирует ТАСС президента.

    Ранее Путин назвал приоритетом России на весь век развитие Дальнего Востока.

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    18 июня 2024, 09:30 • Новости дня
    Пхеньян к приезду Путина украсили российскими флагами

    Пхеньян к приезду Путина украсили российскими флагами и портретами президента России

    Tекст: Вера Басилая

    Столицу Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Пхеньян в ожидании государственного визита президента России Владимира Путина украсили гирляндами из российских и северокорейских флажков, портретами российского президента и приветственными плакатами.

    Транспаранты из государственных флагов украшают здания, фонарные столбы вдоль основных дорог из аэропорта вплоть до центра Пхеньяна, также огромные полотна российского триколора повесили на фасады нескольких крупных небоскребов, передает ТАСС.

    В аэропорту развернуты приветственные баннеры на русском и корейском языках: «Да здравствует нерушимая российско-корейская дружба и сплоченность!», «Горячо приветствуем президента Российской Федерации товарища Путина!»

    Такие же приветствия и портреты Путина  – по пути следования российской делегации.

    Ранее Путин в статье для главной газеты КНДР «Нодон синмун» написал, что считает прорывными достижения Пхеньяна в оборонной и других отраслях.

    Владимир Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

    Эксперты поделились ожиданиями от визитов Владимира Путина в КНДР и Вьетнам.

    Коментарии (0)
    18 июня 2024, 12:32 • Новости дня
    Путин: Проект моста на Сахалин не забыт

    Tекст: Вера Басилая

    Дальний Восток нуждается в развитой инфраструктуре, мост на Сахалин по-прежнему актуален, он один из таких проектов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выбравшими работу на Дальнем Востоке специалистами.

    «Мы не забыли про мост на Сахалин. Это отдельная работа большая, капиталоемкая, но тем не менее это все не забыто и не выброшено», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    По его словам, в Якутии нужно развивать энергетические мощности, а также двигаться в направлении подготовки необходимых кадров, развивать образование, под развитие Дальнего Востока нужно «подстраивать все, что с этим развитием связано». Среди таких крупных проектов – Восточный полигон железных дорог (Транссиб и БАМ), выход к Охотскому морю, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему мост на Сахалин стал для России стратегической необходимостью.

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    18 июня 2024, 12:08 • Новости дня
    Британский телеканал перепутал Якутию и КНДР

    Британский телеканал перепутал Якутию и КНДР, делая репортаж о рабочей поездке Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Британский телеканал Sky News показал кадры с президентом России Владимиром Путиным в Якутии, описав их как прибытие российского лидера в КНДР, следует из сообщения канала в соцсети.

    В публикации канала в соцсети X (бывший  Twitter, заблокирован в России) с кадрами из Якутии говорится, что «президент Владимир Путин прибыл в Северную Корею для двухдневного саммита, передает РИА «Новости».

    На данный момент эта публикация удалена.

    Ранее Путин прилетел в Якутию с рабочей поездкой. Владимир Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

    В КНДР Путин намерен подписать договор о стратегическом партнерстве с Ким Чен Ыном.

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    18 июня 2024, 12:58 • Новости дня
    Путин сообщил о двукратном росте тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке

    Tекст: Максим Попов

    Президент России Владимир Путин сообщил, что тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке выросли вдвое больше, чем в среднем по стране.

    «У нас в 2022 году планировался рост тарифов в соответствии с инфляцией, а целевая инфляция была 4%. Однако она оказалась гораздо больше – 12%, по-моему, в 2022 году была. Соответственно, тарифы выросли на Дальнем Востоке почти в два раза больше, чем в среднем по стране», – сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока, передает ТАСС.

    Президент также отметил, что для решения проблемы нехватки электромощностей на Дальнем Востоке необходимо, чтобы рынок работал. Однако сейчас это невозможно.

    «Сегодня с учетом дефицита энергетических мощностей генерирующих, конечно, просто в рынок вывести невозможно», – сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.

    По словам президента, правительство понимает эту проблему и планирует постепенно вводить рынок по мере создания новых генерирующих мощностей.

    «Эти генерирующие мощности нужно будет создавать в первую очередь в энергодефицитных регионах», – заключил Путин.

    Как отмечалось ранее, по словам президента Путина, темпы развития Дальнего Востока превосходят по показателям другие субъекты России.

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    18 июня 2024, 13:25 • Новости дня
    Путин о поездке зимой на Дальний Восток: До ушей боялся дотрагиваться

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поделился впечатлениями о посещении Дальнего Востока в зимнюю пору, когда температура опустилась до минус 50 градусов Цельсия.

    «Да, температуры такие… я помню, я зимой приезжал. Минус 50. До ушей боялся дотрагиваться: думаю, сломаются. Но ничего», – с улыбкой рассказал Путин на встрече с земскими и молодыми специалистами, передает ТАСС.

    Один из участников встречи, курсант третьего потока программы «Муравьев – Амурский 2030», рассказал президенту, что два месяца назад переехал из Пятигорска в Забайкальский край и зимой здесь еще не был.

    «Понятно. Надо зиму пережить – посмотреть, как вы приспособитесь к этим температурным режимам», – заметил президент. Курсант пообещал Путину справиться.

    Ранее Путин заявил, что желает посетить Камчатку, и отметил, что давно там не был.

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