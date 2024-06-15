  • Новость часаВ Кремле реакцию Запада на предложение Путина назвали неконструктивной
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    Генсек НАТО признал главную цель конфликта на Украине
    Подсчитаны возможные потери стран G7 при конфискации российских активов
    Работавший у Крыма американский беспилотник подал сигнал аварии
    В Виннице застрелили двух украинских стримерш, высмеивавших россиян
    Шольц дал оценку предложению Путина по Украине
    Российские войска продвинулись в глубь обороны ВСУ под Харьковом
    Во Франции объяснили, почему в НАТО отказались от условий мирных переговоров Путина
    В США обнародовали проект секретного договора между Россией и Украиной
    Стали известны подробности убийства высмеивавших россиян украинских блогерш
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева От митингов «несогласных» до окопов под Донецком

    Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Следующее предложение Киеву будет хуже нынешнего

    Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.

    18 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия верит в Большой смысл

    Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.

    20 комментариев
    15 июня 2024, 16:43 • Новости дня

    В Швеции заявили о якобы нарушении воздушного пространства российским самолетом

    Expressen: Шведские ВС сообщили о якобы нарушении воздушного пространства российским самолетом

    Tекст: Вера Басилая

    Шведские вооруженные силы утверждают, что российский самолет якобы нарушил воздушное пространство Швеции, сообщает местная газета Expressen.

    Со слов шведских военных, самолет летел к востоку от острова Готланд, и не отклонился от своего маршрута, несмотря на требование, передает РИА «Новости».

    Между тем, военные сообщили, что якобы нахождение российского самолета в воздушном пространстве страны было кратковременным.

    Ранее в оперативное командовании польских вооруженных сил заявили, что авиацию Польши и стран-союзников поднимали в небо из-за якобы «интенсивных» действий России.

    15 июня 2024, 11:11 • Новости дня
    Во Франции объяснили, почему в НАТО отказались от условий мирных переговоров Путина
    Во Франции объяснили, почему в НАТО отказались от условий мирных переговоров Путина
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    НАТО отказался от условий мирных переговоров президента Владимира Путина, так как хочет войну с Россией, написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Он указал на угрозы со стороны альянса о том, что НАТО имеет несколько сотен тыс. солдат в состоянии высокой степени готовности.

    Филиппо отметил, что политики НАТО хотят войны, передает РИА «Новости».

    Ранее британский премьер Риши Сунак исключил отправку войск НАТО на Украину.


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    12 июня 2024, 20:28 • Новости дня
    Столтенберг: Страны НАТО будут обязаны отправлять оружие Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участников Североатлантического альянса обяжут поставлять оружие киевскому режиму, заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.

    Не все страны НАТО поставили оружие Киеву, обязательность поставок позволит сделать их более надежными и масштабными, а также создать командную структуру с общим финансированием, сказал Столтенберг, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщали, что НАТО может создать пост специального представителя по Украине, который займется координацией поддержки Киева.

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    15 июня 2024, 10:01 • Новости дня
    В Госдуме сочли «редким хамством» требование стран G7 по Украине

    Депутат Госдумы Шеремет назвал хамством требование стран G7 по Украине

    В Госдуме сочли «редким хамством» требование стран G7 по Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Представители G7 в финальном заявлении саммита в Италии потребовали от России выплатить 486 млрд долларов за якобы нанесенный Украине ущерб, с их стороны это «редкое хамство», заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

    По его словам, со стороны стран «Большой семерки» это – редкое хамство и цинизм, с учетом того, что Запад вооружает украинских боевиков, раздувает еще большее пламя конфликта, чтобы еще больше погубить Украину и погрузить ее в хаос, передает РИА «Новости».

    Шеремет возмутился тому факту, что у представителей G7 «хватает наглости что-либо требовать от России».

    Депутат добавил, что США и Евросоюз, поставляя оружие на Украину, «зарабатывают на украинском конфликте».

    Ранее страны G7 призвали Китай надавить на Россию. Также G7 решила ограничить доступ к своим финсистемам поддерживающим СВО странам.

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    13 июня 2024, 10:35 • Новости дня
    Медведев призвал превратить жизнь на Западе в кошмар в ответ на санкции

    Зампред Совбеза Медведев призвал превратить жизнь на Западе в кошмар в ответ на санкции

    Tекст: Александра Юдина

    В ответ на санкции Запада нужно превратить жизнь недружественных стран в сплошной кошмар, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что Россия успешно научилась жить и развиваться под западными санкциями, количество которых «измеряется десятками тысяч».

    При этом Медведев заверил, что необходимо остро на них реагировать, так как США и их «союзнички» объявили России войну без правил. В этой связи зампред призвал действовать по принципу «никаких правил в отношении врага! Пусть получат все сполна за вред России, и как можно больнее!»

    В частности, политик имеет в виду причинение ущерба «во всех местах, парализуя работу их компаний и государственных учреждений», а также в западных важнейших технологиях. Зампред призвал беспощадно «изничтожать энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европу разрывают противоречия из-за санкций против России.

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    13 июня 2024, 13:44 • Новости дня
    Политологи спрогнозировали итоги саммита «хромых уток» G7 в Италии

    Политолог Трухачев: Группа «Большой семерки» в нынешних условиях стала анахронизмом

    Политологи спрогнозировали итоги саммита «хромых уток» G7 в Италии
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Лидеры стран G7 едут в Италию для протокола. На повестке – украинский и палестинский конфликты, а также судьба атлантических отношений на фоне поражения правящих партий в ведущих странах Европарламента и предстоящих выборов в США. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали политологи Вадим Трухачев и Федор Лукьянов. Напомним, в Италии стартует саммит G7, который западная пресса уже прозвала встречей «хромых уток».

    «Лидеры «Большой семерки» традиционно собираются в июне», – напомнил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. Однако, отметил он, нынешний саммит проходит на фоне поражения правящих партий Германии и Франции по итогам выборов в Европарламент и падения рейтингов политиков.

    По мнению собеседника, лидеры G7 едут в Италию скорее для протокола. «В ходе мероприятия будут звучать уже знакомые мантры: «надо помогать Украине», «надо забрать у России деньги, отдать их Киеву», – прогнозирует политолог. – На этом фоне куда интереснее будет читать новости о том, что лидерам «Семерки» подают на обед».

    Трухачев полагает, что единственное решение, которое может быть согласовано в ходе саммита G7, касается судьбы российских активов. «Но и это не станет сенсацией, поскольку сообщения о возможной передаче доходов, а также в целом замороженных средств РФ обсуждается Западом на протяжении года», – указал спикер.

    Поэтому возникает вопрос, насколько в нынешних условиях группа «Большой семерки» актуальна. Доцент РГГУ убежден: G7 стала анахронизмом. «Объединение наиболее экономически развитых стран возникло в 1970-е годы. Сейчас члены группы таковыми не являются. Более того, они не решают важные задачи, потому что, как правило, это происходит по линии Евросоюз – США, Канада – США, Канада – Евросоюз, НАТО – Евросоюз. Недаром в придачу к «Семерке» существует «Большая двадцатка», которая более-менее отражает тот расклад, который существует в современном мире», – пояснил Трухачев.

    Несколько иной точки зрения придерживается Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МКД «Валдай». «В 1970-е годы, когда был период острых структурных экономических проблем в западном мире, встречи тогда еще G6 проводились с целью обсуждения в спокойной закрытой обстановке существующих вопросов. Потом эти мероприятия превратилась в светский раут. Когда же Россия была частью этого формата, наступил политизированно публичный период. Сейчас же суть «Большой семерки» становится более содержательной», – считает он.  

    Политолог объясняет: G7 – это консультативный совет самых влиятельных западных государств, в ходе саммитов политики могут согласовывать свои позиции, но окончательных решений они не принимают. «Семерка» – это не мировое политбюро. Лидеры стран могут скоординировать подходы, например, по финансированию, а также сделать заявления, но конкретные шаги будут предпринимать организации, институты западного мира», – детализировал Лукьянов.

    По его мнению, на повестке нынешнего саммита будут украинский и палестинский конфликты, поскольку оба – причем второй в большей степени – влияют на состояние западного мира: происходит раскол в обществах и в политических кругах. «Касательно Украины вопросом номер один будет «что делать?» Лидеры G7, вероятно, обсудят и решение о механизмах финансовой поддержки Киева», – рассуждает спикер.

    Вторым вопросом повестки может стать судьба атлантических отношений. «Для Европы предельно важно понять, что будет по ту сторону Атлантики, каковы шансы на изменение в пользу сил, которые менее позитивно смотрят на континент. При этом едва ли они услышат от Байдена что-то интересное, кроме как обещаний сделать все, чтобы такой сценарий не был реализован», – уточнил Лукьянов.

    «Более того, если действительно считать Байдена «хромой уткой», то что остается делать его партнерам? Начать диверсификацию, отползать и пытаться переориентироваться на Трампа – не вариант. Во-первых, потому что еще неизвестно, что будет с экс-президентом США на фоне судебных дел. Во-вторых, отношение лидеров «Семерки» к Трампу известно. Поэтому все завороженно ждут осени, а до этого европейские политики попытаются решить некоторые вопросы до возможных изменений», – добавил собеседник.

    «В то же время для американцев важно понять те индикаторы, которые сейчас замигали в Европе. Речь о смещении политических предпочтений в пользу более национально ориентированных сил, – добавил политолог. – Вашингтон хочет понять, насколько это серьезно, ведь пока индикатор мигает, но реальных изменений еще не произошло».

    Что касается решения наследного принца Саудовской Аравии не участвовать в саммите G7, то Эр-Рияд ведет себя хитро, считает научный директор МКД «Валдай». «Для «Семерки» было бы очень важно показывать, что это не закрытый клуб, а место, куда тянутся в том числе ведущие страны Глобального Юга. Они, впрочем, и тянутся – побывать на саммите, конечно, всем любопытно. Но Саудовская Аравия аккуратно выстраивает отношения со всеми. Сообщая об отказе участвовать в мероприятии, Эр-Рияд никак не вредит контактам со странами G7, но в то же время обозначает, что у него есть другие приоритеты», – пояснил Лукьянов.

    Ранее издание Politico назвало саммит лидеров стран «Группы семи» встречей «хромых уток». Газета отмечает, что съезд едва ли похож на демонстрацию западной мощи. Участники переговоров являются откровенно слабыми политиками, теряющими свою популярность. Исключение составляет лишь премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

    В то же время, по оценке издания The New York Times, главе правительства Британии Риши Сунаку «осталось три недели до выборов, на которых, как ожидается, его Консервативная партия будет отстранена от власти». В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц пребывают в крайне сложном состоянии после того, как их фракции потерпели поражение на прошедших выборах в Европарламент. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об их итогах.

    «Джо Байден ведет воздушный бой со своим предшественником Дональдом Трампом. Даже премьер-министр Японии Фумио Кисида сталкивается с растущими волнениями внутри Либерально-демократической партии и может потерять свой пост уже этой осенью», – акцентирует издание. В неутешительном состоянии пребывает и глава парламента Канады Джастин Трюдо.

    Газета подчеркивает, что спустя восемь лет своего правления он столкнулся с невероятной разочарованностью со стороны населения собственной страны. Кроме того, семь государств, входящих в объединение, год от года теряют позиции в доле мирового ВВП. При этом в составе G7 отсутствуют такие заметные силы, как Китай и Россия.

    По мнению западных аналитиков, все это приведет к тому, что в повестку объединения будет «вторгаться внутренняя политика» стран-членов. «Как вы можете брать на себя какие-либо обязательства, если собираетесь сменить правительство? «Подождем и посмотрим» станут ключевыми словами этой встречи», – комментирует ситуацию Агата Демарэ, старший научный сотрудник по вопросам политики и директор геоэкономической инициативы Европейского совета по международным отношениям в Лондоне.

    «В качестве жеста навстречу меняющемуся миру Мелони пригласила в Италию целый список незападных лидеров», – отмечает газета. Так, наследный принц Саудовской Аравии бен Салман Аль Сауд сообщил об отказе участвовать в саммите G7. Интересно, что данное решение он принял после встречи с Владимиром Зеленским. Издание SPA пишет, что в рамках их беседы обсуждалась поддержка усилий, нацеленных на разрешение кризиса на Украине.

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    14 июня 2024, 15:35 • Новости дня
    Алаудинов назвал «тяжелым для Запада» предложение Путина по Украине

    Алаудинов: После слов Путина Западу будет тяжело говорить о нежелании Россией переговоров

    Алаудинов назвал «тяжелым для Запада» предложение Путина по Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Западным странам после заявления президента России Владимира Путина будет очень тяжело говорить, что Москва не хочет мирных переговоров, глава государства озвучил условия и заявил о готовности к ним, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, предложения Путина связаны с тем, чтобы западные лидеры, которые собираются на «шабаш» в Швейцарии, знали, на что они могут рассчитывать, и разговоры вне условий, которые озвучил президент России, невозможны, передает ТАСС.

    Алаудинов обратил внимание, что Путин четко дал понять лидерам Запада, что Россия готова идти до конца до тех пор, пока не будут выполнены все задачи и цели, которые были поставлены в ходе СВО.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложения Путина по урегулированию на Украине не являются ультиматумом по капитуляции.

    Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций. По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения, со стороны России условия поменяются.

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    13 июня 2024, 11:36 • Новости дня
    Столтенберг назвал «самообороной» нанесение ударов по России при помощи F-16

    Столтенберг: НАТО не считает эскалацией применение F-16 и западного оружия на территории России

    Столтенберг назвал «самообороной» нанесение ударов по России при помощи F-16
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО считает применение Украиной западного оружия, а также истребителей F-16 на территории России самообороной, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны НАТО.

    Столтенберг заявил, что самооборона включает поражение военных целей на территории России, в том числе при помощи F-16. Однако он призвал быть осторожными относительно сроков подготовки пилотов для F-16, поскольку необходимо еще и обучить персонал, передает ТАСС.

    Столтенберг также заявил, что министры обороны НАТО обсудят варианты ответа альянса «на акты саботажа и кибератаки», которые якобы совершает Россия. По его словам, в ряде стран НАТО «произошли попытки поджогов».

    Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО обяжут поставлять оружие киевскому режиму.

    Напомним, что начальник авиации командования воздушных сил вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16 будут размещены на зарубежных аэродромах.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

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    14 июня 2024, 09:37 • Новости дня
    В НАТО решили создать три крупные базы для поставок оружия на Украину

    Орбан: НАТО создаст три крупные базы для поставок оружия на Украину

    В НАТО решили создать три крупные базы для поставок оружия на Украину
    @ Dirk Waem/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    НАТО планирует создать на территории своих стран три крупные военные базы, с которых будет поставлять оружие на Украину, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

    По его словам, Североатлантический альянс решил помочь Украине, создав «украинскую миссию НАТО», то есть координировать передачу оружия Киеву, передает ТАСС. Орбан добавил, что НАТО решило создать три крупные базы, откуда они будут передавать оружие Украине.

    Он также выразил обеспокоенность в связи с тем, что если эти базы будут созданы в Словакии, Польше и Румынии, то «они станут военными целями». Орбан подчеркнул, что Венгрия, которая также находится рядом, беспокоится за свою безопасность и не будет принимать участия в этих действиях.

    Ранее Орбан заявил, что венгерская сторона против миссии Североатлантического альянса на украинской территории, но не способна ей воспрепятствовать,

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    13 июня 2024, 05:55 • Новости дня
    Постпред США при НАТО объяснила слова Байдена об Украине вне альянса

    Постпред США при НАТО Смит заявила о несоответствии Украины требованиям альянса

    Постпред США при НАТО объяснила слова Байдена об Украине вне альянса
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит прокомментировала заявление американского президента Джо Байдена о том, что Украина может остаться вне НАТО.

    По мнению Смит, Байден «имел в виду», что Украине нужно провести «определенную работу» по «выполнению критериев». От Киева ждут реформ, которые требуются для вступления в НАТО, сказала она. Члены НАТО, как заявила Смит, взаимодействуют с украинской стороной, чтобы помочь Киеву «добиться дальнейшего прогресса», передает ТАСС.

    Напомним, на вопрос о том, чем закончится ситуация на Украине и как будет выглядеть мир в этой стране, Байден ответил, что «мир заключается в том, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину». При этом он отметил, что Украина может остаться вне НАТО, но США продолжат снабжать ее оружием.


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    14 июня 2024, 12:35 • Новости дня
    Путин: Архитектура безопасности Евразии открыта для членов НАТО
    Путин: Архитектура безопасности Евразии открыта для членов НАТО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российскому руководству необходимо проработать свою систему безопасности на Евразийском континенте, будущая архитектура должна быть открыта в том числе для стран НАТО, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления в МИД.

    Система евроатлантической безопасности потерпела крах, теперь ее нужно создавать заново, сказал Путин, передает ТАСС.

    «Важно исходить из того, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые пожелают принять участие в ее создании. «Для всех» означает, что и [для] европейских, натовских стран, безусловно, тоже», – подчеркнул он.

    Он отметил, что отношения России и Запада деградировали, но в этом нет вины Москвы.

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    14 июня 2024, 18:44 • Новости дня
    Эксперт: Система безопасности в Европе выстроена так, будто за окном начало XX века

    Политолог Бордачев: Говорить только о европейской системе безопасности больше невозможно, нужна евразийская

    Эксперт: Система безопасности в Европе выстроена так, будто за окном начало XX века
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Мир настолько изменился, что говорить о европейской системе безопасности – контрпродуктивно. Сейчас необходимо учитывать всех игроков Евразии. Однако пока не каждое государство материка способно самостоятельно принимать решения, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости выработки системы безопасности на Евразийском континенте.

    «Идея о формировании евразийской архитектуры безопасности назрела давно. За последние годы мир изменился до неузнаваемости, а вся система безопасности выстроена так, будто за окном начало XX века, когда только Европейский континент имеет действительно важное значение», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    Он отметил, что Европа уже не является центром мира. «Поэтому говорить о безопасности в западной части Евразии без учета этого огромного региона в целом контрпродуктивно», – считает аналитик.

    «Так как западные европейцы объединены в рамках Евросоюза, их можно рассматривать как единого участника международных отношений. Если же говорить о множестве игроков, то сюда стоит включить Китай, страны Центральной Азии, Иран и другие государства», – продолжает спикер.

    На фоне этого, по мнению Бордачева, говорить исключительно о европейской безопасности больше не представляется возможным. «Кроме того, мы видим, что тот же Пекин активно включается в вопрос урегулирования конфликта вокруг Украины, становясь таким образом частью евразийской системы безопасности», – рассуждает политолог.

    Спикер также обращает внимание на слова президента об открытости новой системы для стран НАТО. При этом пока не понятно, каким образом в этом процессе будут участвовать Соединенные Штаты. «Мы живем в таком мире, где все постоянно меняется и ничто не является статичным. Но Вашингтон, конечно, попытается как-то управлять своими европейскими союзниками», – замечает он.

    Собеседник полагает, что в новой архитектуре безопасности на самом деле заинтересованы все страны материка. «Но каждый находится в разных условиях. Например, европейцы сейчас под жестким контролем американцев, поэтому решать что-то за себя они практически не могут», – указывает аналитик. Вместе с тем дальнейшее серьезное ослабление США может привести к тому, что Европа в конечном счете предпочтет евразийскую безопасность евро-атлантической, заключил Бордачев.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что «на основе новой политической, экономической реальности сегодня формируются контуры многополярного и многостороннего мироустройства». Сам процесс он назвал объективным.

    Глава государства также не исключил, что потенциал БРИКС позволит объединению со временем стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка. Кроме того, он заявил, что «мы являемся свидетелями краха системы евро-атлантической безопасности».

    «Сегодня ее просто нет. Ее нужно фактически создавать заново. Все это требует от нас совместно с партнерами, со всеми заинтересованными странами, а таких немало, проработать свои варианты обеспечения безопасности в Евразии, предложив их затем для широкого международного обсуждения», – заявил Путин.

    «Речь идет о том, чтобы в обозримой перспективе сформулировать на Евразийском континенте контур равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития», – добавил президент.

    Для достижения этого, по его словам, необходимо для начала наладить диалог со всеми потенциальными участниками такой будущей системы безопасности. Также, отмечает Путин, важно исходить из того, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые пожелают принять участие в ее создании, включая НАТО.

    «При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе. Понимаем, безусловно, что в нынешней ситуации этот тезис может показаться нереалистичным, однако это сейчас. Но если мы выстроим надежную систему безопасности в будущем, в таком присутствии внерегиональных военных контингентов просто не будет необходимости», – указал Владимир Путин.

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    13 июня 2024, 15:07 • Новости дня
    Соцопрос: Более 50% немцев считают, что Украина не сможет одержать победу

    Tекст: Александра Юдина

    Согласно опросу, проведенному социологическим институтом INSA по заказу журнала Focus, более половины жителей Германии (51%) не верят в победу Украины в противостоянии с Россией.

    Лишь 20% респондентов выразили мнение, что Киев одержит верх. 26% опрошенных не смогли определиться, а 3% не стали высказывать свое мнение, передает ТАСС.

    Опрос также показал, что 58% немцев обеспокоены тем, что поддержка Украины негативно влияет на безопасность их страны. При этом 28% не разделяют эту точку зрения.

    Известно, что 38% респондентов считают, что Украине необходимо пойти на уступки России, 36% – не согласны.

    Опрос проводился с 7 по 10 июня 2024 года среди 1004 человек.

    Ранее на вопрос о том, чем разрешится ситуация на Украине и как будет выглядеть мир в этой стране, президент США Джо Байден ответил, что «мир заключается в том, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину». При этом он отметил, что Украина может остаться вне НАТО, но США продолжат снабжать ее оружием.

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    12 июня 2024, 23:46 • Новости дня
    Захарова обвинила США в желании устроить «еще большее кровопускание» в Европе

    Захарова заявила о желании США с помощью НАТО устроить «еще большее кровопускание» в Европе

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что участников Североатлантического альянса обяжут поставлять оружие киевскому режиму.

    Захарова заявила в Telegram, что США пытаются втянуть ЕС в «прямое столкновение с Россией под флагом НАТО». По ее мнению, «истеричная накачка западной общественности тезисом» о том, что Россия якобы собирается напасть на страны Запада, «означает только одно» – Белому дому нужно «еще большее кровопускание» в Европе, чтобы избежать «коллапса и собственной власти, и американской экономики».

    Напомним, Столтенберг заявил, что не все страны НАТО поставили оружие Киеву, обязательность поставок позволит сделать их более надежными и масштабными, а также создать командную структуру с общим финансированием.

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    14 июня 2024, 08:23 • Новости дня
    Небензя: Россия вскрывает лицемерие Запада

    Постпред при ООН Небензя: Россия вскрывает лицемерие Запада

    Небензя: Россия вскрывает лицемерие Запада
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В международном сообществе формируется более объективная оценка ситуации на Украине, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    По его словам, Россия способствует этому процессу, «высвечивая» лицемерие и «двойные стандарты» Запада, передает РИА «Новости».

    Небензя подчеркнул, что западной антироссийской пропаганде все сложнее одурманить большинство.

    Также постпред отметил, что западные страны пытаются навязать ООН «украинскую повестку» в ущерб обсуждению более актуальных для развивающихся стран проблем, что не может не вызывать все большее сопротивление со стороны большинства стран-членов ООН.

    Ранее Небензя заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине по-прежнему возможно, но для этого необходимо устранить первопричины начала СВО.

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    14 июня 2024, 16:32 • Новости дня
    Генсек НАТО назвал «достижением целей» России выполнение условий Путина

    Генсек НАТО Столтенберг назвал «достижением целей» России выполнение условий Путина о прекращении огня

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Условие вывода украинских войск с территории новых российских регионов для прекращения огня станет достижением целей России, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции по завершении встречи министров обороны стран НАТО.

    Он объяснил, что это предложение будет означать, что Россия сможет достичь своих военных целей, так как Украине придется отдать больше территорий, чем Россия уже занимает. Генсек НАТО считает, что войска должна выводить Россия, а не Украина, передает ТАСС.

    При этом он заявил, что страны НАТО продолжат оказывать военную помощь Украине. По его словам, главы Минобороны стран НАТО согласовали план по передаче альянсу управления поставками оружия Киеву. Это позволит начать реализовывать усилия в этом направлении уже в июле.

    Столтенберг уточнил, что координация поставок оружия Украине будет осуществляться структурами альянса в Висбадене.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Путин сделал «реальное мирное предложение» Западу и Киеву.

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