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    Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия верит в Большой смысл

    Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.

    10 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Евро-2024 покажет весь кризис европейского футбола

    Чемпионат Европы по футболу выиграет, скорее всего, Франция, Португалия или Англия (в пользу последней высказался и суперкомпьютер статистической компании Opta). Все остальные сборные, которые принято считать фаворитами, имеют огромные проблемы.

    7 комментариев
    14 июня 2024, 20:39 • Новости дня

    Путин пообещал присвоить звание Героя России офицеру из Дагестана Избакиеву

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ходе встречи с участниками программы «Время героев» президент России Владимир Путин пообещал присвоить звание Героя РФ офицеру из Дагестана Магомеду Избакиеву, который погиб в зоне СВО.

    Группа Избакиева в октябре 2022 года обеспечивала перегруппировку войск в Херсонской области, за сутки они уничтожили до 20 единиц бронетехники и более 200 солдат противника, передает ТАСС.

    «В ходе этого боя Мага получил несколько ранений, но продолжил руководить группой. В результате поставленная задача была выполнена ценой жизни офицера», – рассказал президенту майор Денис Диденко.

    «Ничего не может быть более убедительного, чем то, что вы сказали, тем более что вы все являетесь свидетелями его героизма. Мы так и сделаем», – сказал президент.

    Ранее Путин сообщил, что в зоне проведения СВО сейчас находится почти 700 тыс. военнослужащих ВС России.

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

    14 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    Путин сделал «реальное мирное предложение» Западу и Киеву
    Путин сделал «реальное мирное предложение» Западу и Киеву
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона предлагает Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления в МИД.

    «Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение [Киеву]», – цитирует Путина ТАСС.

    Россия предлагает не заморозку конфликта, а его прекращение.

    «Подчеркну главное. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении», – заявил он.

    Москве необходима не приостановка огня на Украине, а полное разрешение конфликта, добавил он. Необходим нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, подчеркнул он.

    Инициатива предполагает, что статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как российских регионов должен быть закреплен в международных договорах.

    «Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. Признаны новые территориальные реалии, статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем все эти базовые, принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей», – сказал Путин.

    Киевскому режиму для начала переговоров предстоит полностью вывести из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей свои войска.

    «Причем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», – сказал он.

    Когда Украина заявит, что готова к такому решению, и начнет реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, то Россия незамедлительно отдаст приказ прекратить огонь и начать переговоры.

    «Повторю, мы это сделаем незамедлительно», – акцентировал Путин.

    Также невозможно полное возвращение к предложениям по безопасности 2021-2022 годов, но базовые принципы остаются неизменными.

    Базовые соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса должны быть зафиксированы, также предлагается отмена антироссийских санкций.

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    14 июня 2024, 13:15 • Новости дня
    Путин заявил о невозможности восстановить легитимность Зеленского
    Путин заявил о невозможности восстановить легитимность Зеленского
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС,Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Легитимность президента Украины Владимира Зеленского не удастся восстановить никакими ухищрениями, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, срок президентства Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что Украина сейчас умалчивает решение собственного конституционного суда о том, что президентский срок не может продлеваться.

    «Еще в мае 2014 года Конституционный суд Украины вынес решение, что «президент избирается на пять лет независимо от того, избирается он на внеочередных или очередных выборах», – указал российский лидер.

    Как подчеркнул Путин, это означает, что «президентский срок Зеленского истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями.

    Глава государства отметил, что «заокеанские хозяева Украины» заменят текущую власть на новую, тоже подчиненную себе.

    «Истинные хозяева Украины – а это, к сожалению, не народ Украины, а глобалистские элиты, находящиеся за океаном, – пытаются возложить на украинскую исполнительную власть бремя принятия непопулярных в народе решений, в том числе по дальнейшему снижению призывного возраста», – заметил Путин.

    По словам президента, сейчас это 25 лет, следующий этап – может быть, 23 года, затем – 20, 18 лет.

    «А затем избавятся от тех деятелей, которые будут под давлением Запада принимать эти непопулярные решения, выбросят их за ненадобностью, свалив на них всю ответственность, и поставят на это место других, тоже зависимых от Запада людей, но еще не со столь запятнанной репутацией», – заключил глава государства.

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    14 июня 2024, 15:35 • Новости дня
    Алаудинов назвал «тяжелым для Запада» предложение Путина по Украине

    Алаудинов: После слов Путина Западу будет тяжело говорить о нежелании Россией переговоров

    Алаудинов назвал «тяжелым для Запада» предложение Путина по Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Западным странам после заявления президента России Владимира Путина будет очень тяжело говорить, что Москва не хочет мирных переговоров, глава государства озвучил условия и заявил о готовности к ним, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, предложения Путина связаны с тем, чтобы западные лидеры, которые собираются на «шабаш» в Швейцарии, знали, на что они могут рассчитывать, и разговоры вне условий, которые озвучил президент России, невозможны, передает ТАСС.

    Алаудинов обратил внимание, что Путин четко дал понять лидерам Запада, что Россия готова идти до конца до тех пор, пока не будут выполнены все задачи и цели, которые были поставлены в ходе СВО.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложения Путина по урегулированию на Украине не являются ультиматумом по капитуляции.

    Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций. По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения, со стороны России условия поменяются.

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    14 июня 2024, 12:34 • Новости дня
    Путин: Эгоизм и высокомерие Запада привели к точке невозврата
    Путин: Эгоизм и высокомерие Запада привели к точке невозврата
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Эгоизм и высокомерие Запада привели мир к крайне опасному состоянию, мы близки к точке невозврата, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел – призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков, передает ТАСС.

    Путин добавил, что на Западе «либо не понимают масштаба угрозы, которую сами порождают, либо попросту одержимы верой в собственную безнаказанность и в собственную исключительность».

    «И то, и другое может обернуться трагедией», – подчеркнул он.

    Ранее Путин заявил о потенциале БРИКС стать одной из основ многополярного мира.

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    14 июня 2024, 11:31 • Новости дня
    ФОМ: Положительно оценивают работу Путина 82% россиян

    Tекст: Александра Юдина

    Порядка 82% россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 81% доверяют ему, следует из данных опроса ФОМ.

    На сайте ФОМ указано, что большая часть (82%) считает, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 8% скорее плохо оценивают его работу.

    На вопрос о доверии президенту 81% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему.

    Более половины (53%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 24% считают, что оно работает скорее плохо.

    Также респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Более половины опрошенных (51%) сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», 7% отдали бы голоса за КПРФ, 8% – за ЛДПР, 2% проголосовали бы за партию «Новые люди», 2% – за «Справедливую Россию».

    Еженедельный опрос «ФОМнибус» проводился 7-9 июня среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России.

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    14 июня 2024, 14:17 • Новости дня
    Медведев уточнил имя упомянутого Путиным иностранного руководителя
    Медведев уточнил имя упомянутого Путиным иностранного руководителя
    @ Ilia Yefimovich/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Упомянутый президентом России Владимиром Путиным иностранный руководитель, посетивший в марте 2022 года Москву, это бывший израильский премьер-министр Нафтали Беннет, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев написал ВКонтакте, что Беннет ездил после Москвы в Киев и предлагал компромиссный мир с определением судьбы тогда еще спорных территорий.

    Политик предупредил, что для бандеровского режима события развиваются по катастрофическому сценарию, а пространство для компромиссов уменьшается. По его словам, Путин прямо сказал, что пространство для компромиссов уменьшается. Медведев напомнил идею Путина о санитарной зоне, которая, как предполагает зампред Совбеза, может простираться  до границ с Польшей.

    Он также отметил, что любой украинский военнослужащий совершает уголовное преступление, когда выполняет указания незаконных властей, потому что «Зеленский – никто и звать его никак. За ним нет власти, и его приказы не должны никем исполняться».

    Ранее Путин рассказал, что 5 марта 2022 года с Россией вел переговоры высокопоставленный посредник. Президент не назвал его имени, но сообщил, что тот заручился поддержкой лидеров Германии и Франции.

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    14 июня 2024, 16:05 • Новости дня
    В Киеве отказались от мирного предложения Путина

    Советник главы офиса Зеленского не увидел «мирного предложения» в заявлении Путина

    В Киеве отказались от мирного предложения Путина
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Новая инициатива президента России Владимира Путина об урегулировании конфликта не содержит «реального мирного предложения», ничего нового там нет, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк также считает, что принятие Украиной внеблокового статуса «оставит страну беззащитной» и отверг и другие составляющие мирной инициативы, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций.

    По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения со стороны России условия поменяются.

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    14 июня 2024, 16:19 • Новости дня
    В Кривом Роге поражен командный центр ГУР МО Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командный центр Главного управления разведки Минобороны Украины, который располагался в здании отделения полиции Кривого Рога, поражен российским ударом, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, в Кривом Роге поражен расположенный в здании полиции командный центр ГУР.

    Ранее взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.

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    14 июня 2024, 11:51 • Новости дня
    Опубликованы кадры обрушения моста в Харьковской области из-за удара ВКС России
    Опубликованы кадры обрушения моста в Харьковской области из-за удара ВКС России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Опубликовано видео, на котором запечатлен ракетный удар ВКС России по понтонному мосту через Печенежское водохранилище (Северский Донец) в районе Старого Салтова Харьковской области.

    Опубликована видеозапись, как к мосту подъезжают несколько автомобилей, и в этот момент по нему бьет ракета – как выяснилось, это высокоточная Х-38МЛЭ, выпущенная бомбардировщиком Су-34, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка».

    Ранее российские военкоры сообщили, что на Украине в Киевской области горит аэропорт, склады с горючим на его территории не могут потушить больше суток. В Киеве прогремели взрывы.

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    14 июня 2024, 14:31 • Новости дня
    Лавров: Путин перечислил все жесты доброй воли России по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин перечислил все те жесты доброй воли, в известной степени даже с элементами уступок, которые Москва предпринимала с момента «Майдана» и госпереворота в Киеве в феврале 2014 года, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Глава МИД России подчеркнул, что все многочисленные шаги России и желание сохранить украинское государство, обеспечив дружественный по отношению к Москве характер, были последовательно, жестко, категорично отвергнуты, передает ТАСС.

    Президент в очередной раз призвал прислушаться к позиции и предложению России, к такой ситуации пришли.

    Ранее Путин предложил Западу и Киеву еще один мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории.

    Коментарии (14)
    14 июня 2024, 20:21 • Новости дня
    Путин назвал число российских военных в зоне СВО

    Путин: В зоне СВО находятся почти 700 тыс. российских военных

    Путин назвал число российских военных в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне специальной военной операции находятся почти 700 тыс. военнослужащих России, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев».

    «В зоне специальной военной операции у нас почти 700 тыс. человек», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что считает героев спецоперации членами большой семьи.

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

    Коментарии (6)
    14 июня 2024, 12:35 • Новости дня
    Путин: Архитектура безопасности Евразии открыта для членов НАТО
    Путин: Архитектура безопасности Евразии открыта для членов НАТО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российскому руководству необходимо проработать свою систему безопасности на Евразийском континенте, будущая архитектура должна быть открыта в том числе для стран НАТО, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления в МИД.

    Система евроатлантической безопасности потерпела крах, теперь ее нужно создавать заново, сказал Путин, передает ТАСС.

    «Важно исходить из того, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые пожелают принять участие в ее создании. «Для всех» означает, что и [для] европейских, натовских стран, безусловно, тоже», – подчеркнул он.

    Он отметил, что отношения России и Запада деградировали, но в этом нет вины Москвы.

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    14 июня 2024, 17:39 • Новости дня
    Зеленский назвал ультиматумом мирное предложение Путина
    Зеленский назвал ультиматумом мирное предложение Путина
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Киев считает новое мирное предложение Москвы ультиматумом, от Украины требуют уступки территорий, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24.

    По словам Зеленского, в заявлениях президента России Владимира Путина нет ничего, кроме ультиматумов. Он считает, что предложение ведет к замораживанию конфликта, но так не будет, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что российская сторона предлагает Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта с внеблоковым статусом Украины.

    Путин также указал, что президентский срок Зеленского истек вместе с его легитимностью, которую невозможно восстановить.

    Коментарии (13)
    14 июня 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии решения штурмовать Киев в 2022 году
    Путин заявил об отсутствии решения штурмовать Киев в 2022 году
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В начале специальной военной операции российские силы стянулись к украинской столице, были разные варианты действий, но решений о штурме города не было, заявил президент Владимир Путин, выступая в МИД.

    «В феврале-марте 2022 года наши войска, как известно, подошли к Киеву… Что хочу сказать по этому поводу, наши соединения действительно стояли у Киева, и у военных ведомств, у силового блока, были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий, но никакого политического решения о штурме трёхмиллионного города не было», – цитирует Путина ТАСС.

    Киевский режим готовился напасть на Новороссию и Донбасс, по этой причине Россия признала их независимость и заключила договор в соответствии с международным правом, напомнил глава российского государства.

    Россия предлагала Украине вывести свои войска из Донбасса, чтобы таким образом разрешить ситуацию, но это предложение было отвергнуто.

    Москва соглашалась с гарантиями безопасности для Украины по формулировкам Киева, чтобы остановить кровопролитие, сказал Путин.

    В 2014 году именно Москва призвала к переговорам, они начались с участием Киева и представителями республики Донбасса. При содействии России, Германии и Франции разговор «шел трудно».

    «Но, тем не менее, по итогам в 2015 году были заключены Минские соглашения. Мы со всей серьезностью относились к их выполнению, предлагали те или иные компромиссы, развязки. Но все в конечном итоге было отвергнуто».

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    14 июня 2024, 13:25 • Новости дня
    Путин: Новые территории с Россией навсегда

    Путин: Новые территории с Россией навсегда, этот вопрос закрыт

    Путин: Новые территории с Россией навсегда
    @ dan-news

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вопрос новых территорий закрыт – они в составе России навсегда, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

    «Жители Херсонщины и Запорожья в ходе референдумов выразили свою позицию. Херсонская и Запорожская области так же, как и Донецкая и Луганская народные республики, вошли в состав Российской Федерации, и речи о нарушении нашего государственного единства быть не может. Воля людей быть с Россией незыблема, вопрос навсегда закрыт и больше не обсуждается», – передает слова российского лидера ТАСС.

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