Путин пообещал присвоить звание Героя России офицеру из Дагестана Избакиеву

Tекст: Кристина Цыцура

Группа Избакиева в октябре 2022 года обеспечивала перегруппировку войск в Херсонской области, за сутки они уничтожили до 20 единиц бронетехники и более 200 солдат противника, передает ТАСС.

«В ходе этого боя Мага получил несколько ранений, но продолжил руководить группой. В результате поставленная задача была выполнена ценой жизни офицера», – рассказал президенту майор Денис Диденко.

«Ничего не может быть более убедительного, чем то, что вы сказали, тем более что вы все являетесь свидетелями его героизма. Мы так и сделаем», – сказал президент.

Ранее Путин сообщил, что в зоне проведения СВО сейчас находится почти 700 тыс. военнослужащих ВС России.

Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».