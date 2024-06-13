Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.3 комментария
Суд оштрафовал журналиста Невзорова за несданные отчеты иноагента
Приморский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 40 тыс. рублей журналиста Александра Невзорова (признан в России иностранным агентом) за непредставленные в Минюст отчеты о своей деятельности, сообщили в суде.
Невзоров должен был представить в Минюст отчеты по трем формам, но не сделал этого, передает ТАСС.
Ранее Невзоров был заочно приговорен к восьми годам лишения свободы за фейки об армии России.