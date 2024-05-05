Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.30 комментариев
Скончался легендарный тренер сборной Аргентины по футболу
Скончался легендарный тренер сборной Аргентины по футболу Сесар Луис Менотти
На 86-м году жизни скончался Сесар Луис Менотти, приведший сборную Аргентины к первой победе на чемпионате мира. Об этом сообщила пресс-служба Аргентинской футбольной ассоциации.
Менотти возглавлял национальную команду с 1974 по 1983 год, под его руководством аргентинцы одержали победу на домашнем чемпионате мира 1978 года, сообщает ТАСС.
В послужном списке специалиста также работа с такими клубами, как «Барселона», «Бока Хуниорс», «Атлетико» и «Сампдория».
Причины смерти Сесара Луиса Менотти не сообщаются.
Ранее сообщалось, что последний участник финала ЧМ по футболу 1958 года, экс-футболист сборной Швеции Курт Хамрин умер на 90-году жизни лет.