Скончался легендарный тренер сборной Аргентины по футболу Сесар Луис Менотти

Tекст: Денис Тельманов

Менотти возглавлял национальную команду с 1974 по 1983 год, под его руководством аргентинцы одержали победу на домашнем чемпионате мира 1978 года, сообщает ТАСС.



В послужном списке специалиста также работа с такими клубами, как «Барселона», «Бока Хуниорс», «Атлетико» и «Сампдория».

Причины смерти Сесара Луиса Менотти не сообщаются.

Ранее сообщалось, что последний участник финала ЧМ по футболу 1958 года, экс-футболист сборной Швеции Курт Хамрин умер на 90-году жизни лет.