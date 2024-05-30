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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чья воля движет мировую историю

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    6 комментариев
    30 мая 2024, 11:40 • Новости дня

    СВР: США сеют панику в Швеции и Финляндии наподобие времен «маккартизма»

    СВР: США рассчитывают на панику в Швеции и Финляндии наподобие времен «маккартизма»

    Tекст: Ольга Никитина

    В Службе внешней разведки России (СВР) заявили, что США пытаются посеять панику среди жителей Швеции и Финляндии, чтобы те поддержали вступление стран в НАТО.

    Эту политику в СВР сравнили со временами «маккартизма» в США, передает ТАСС.

    По данным СВР, американский Госдеп собирается разместить в соцсетях для населения Швеции и Финляндии короткометражные ролики в попытке показать якобы «серьезность российской угрозы». Населению этих стран, как отмечает Служба внешней разведки, хотят «вдолбить «вселенский страх» перед «территориальными аппетитами» Москвы, выдуманными Вашингтоном.

    СВР отмечает, что попытки Госдепа настроить мир против России в целом нарастают. Ведомство не стесняется выставлять себя на посмешище, констатирует СВР.

    В ведомстве отметили, что в этих условиях «остается только ждать, когда «добропорядочные» политики бывших псевдонейтральных стран начнут выбрасываться из окон с криками «Русские идут, русские идут! Они везде!», как это сделал министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Форрестол в 1949 году».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как «русская угроза» и ядерное оружие США вызвали массовый психоз в Швеции.

    29 мая 2024, 06:50 • Новости дня
    Посол Антонов ответил на угрозы США ввести торговое эмбарго против России

    Посол Антонов в ответ на угрозы США ввести торговое эмбарго заявил о невозможности сломать экономику России санкциями

    Посол Антонов ответил на угрозы США ввести торговое эмбарго против России
    @ Официальный новостной канал Посольства России в США в Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал заявление Белого дома о том, что администрация США может ввести полное торговое эмбарго против российских товаров.

    Антонов заявил, что США не стоит «гордиться подобными заявлениями», ведь они означают, что Вашингтон готов «развалить до основания устоявшиеся глобальные экономические связи», передает ТАСС.

    Посол напомнил о заявлениях самих представителей Белого дома о том, что с февраля 2022 года объявлено свыше 4,5 тыс. санкций в отношении физических и юридических лиц по всему миру.

    Как подчеркнул Антонов, действия США оказывают негативное влияние не только на крупные корпорации, но и на малые и средние предприятия, «нацхозяйства развивающихся государств». Также политика США вызывает «ответные меры». Антонов заявил, что из-за санкций наибольшие потери понесут США и их «сателлиты», хотя «здесь мало кто думает об экономических интересах Европы».

    Россия намерена «использовать ситуацию в качестве дополнительного импульса для развития импортозамещения, особенно в ключевых отраслях». По его словам, «цифры о росте нацхозяйства говорят сами за себя». Он выразил уверенность, что «эмбарго или санкции российскую экономику не сломают» и не заставят «свернуть с ее принципиального пути».

    Напомним, заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что история торговых эмбарго «не блестящая», но Россия «трансформирует свою экономику целиком в завод для военной машины», поэтому де-факто ситуация может обернуться полным торговым эмбарго.

    Коментарии (37)
    27 мая 2024, 12:57 • Новости дня
    Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»

    Военкор Коц: Американский журналист обозвал российский танк «Громозека» «Homosexual»

    Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Дэвид Экс в статье для журнала Forbes, посвященной российским «танкам-черепахам», назвал российский танк «Громозека», названный в честь персонажа книг Кира Булычева инопланетянина Громозеки, «Homosexual». На это обратил внимание российский военкор Александр Коц.

    «Нет, мы, конечно, понимаем, что мало кто в США читал Булычева и смотрел «Тайну третьей планеты». Но онлайн-переводчиком журналист Экс пользоваться должен же уметь», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    Он уточнил, что в публикации речь шла о российском танке, который подорвался на минах в Марьинке. Сам танк полностью выгорел, но экипаж уцелел.

    «У кого чего болит...» – добавил российский военкор.

    Напомним, ранее сообщалось, что в зону СВО поступила обновленная версия системы «Тритон», защищающей танки от FPV-дронов.

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    29 мая 2024, 12:13 • Новости дня
    Экономисты оценили планы США ввести торговое эмбарго против России
    Экономисты оценили планы США ввести торговое эмбарго против России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Объемы торговли России и США небольшие, поэтому Москва не столкнется с критическими последствиями в случае, если Белый дом все же введет эмбарго на российские товары. Более того, эта мера приведет к полному избавлению от доллара в российской внешней торговле. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали экономисты Иван Лизан и Антон Любич.

    «Американский чиновник Далип Сингх, разработавший «адские санкции», которые якобы должны были сломить Россию, теперь предложил ввести эмбарго. Допустим, США реализуют и эту угрозу, а что дальше? Они возьмут свои политические карты и заштрихуют на них Россию синим цветом, чтобы делать вид, что там море, а не суша?» – сыронизировал экономист Иван Лизан.

    По мнению собеседника, введение эмбарго кардинально ничего не изменит. «Объемы торговли России и США небольшие. Вместе с тем Лизан допускает, что американцы – даже в случае введения эмбарго – будут торговать через третьи страны товарами, российскую природу которых они будут отрицать. «Условно, уран превратится из российского в казахстанский», – указал эксперт.

    Москва же не почувствует последствий от новых санкций. «Наши товары реализуются на дружественных рынках. Нефть идет в Индию и Китай. Когда будет достигнута договоренность по «Силе Сибири – 2», вопрос с поставками газа в КНР будет решен. Значительная часть экспорта зерна и продуктов питания еще в 2023 году ушла в страны Азии и Африки», – напомнил собеседник.  

    Что касается Евросоюза, то страны объединения вряд ли последуют примеру США и не станут вводить эмбарго против России, считает экономист. «У них объемы торговли с нами значительно больше, и они понимают последствия такого решения, тем более что некоторые товары им будет крайне сложно заменить. Речь, в частности, об азотных удобрениях», – детализировал Лизан.

    Отвечать на угрозы Вашингтона зеркально бессмысленно. По мнению спикера, Москве следует сделать упор на разработке собственных технологий. «Одно дело мериться, у кого список запретов больше, а другое – взять и у себя в условной Костроме локализовать полный цикл производства антиблокировочных систем для легковых автомобилей», – пояснил экономист.

    Возможность введения Вашингтоном эмбарго против России допускает и экономист Антон Любич. По его мнению, эта мера приведет к полному избавлению от доллара в российской внешней торговле. При этом ключевыми факторами станут согласие ЕС присоединиться к этому шагу, а также готовность как американских, так и европейских деловых кругов их соблюдать на практике, добавил собеседник. «Думаю, в реальности эти меры лишь обогатят третьи страны», – подчеркнул Любич.

    Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что в конечном счете Вашингтон может дойти в санкционной политике до всеобъемлющего эмбарго на российские товары. «История эмбарго не блестящая, но поскольку Россия полностью трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины, мы придем к точке, где де-факто это то, что мы получим», – сказал он.

    По словам Сингха, США также изучают возможность расширить финансовое содействие в рамках санкционного режима и масштабы экспортного контроля над продукцией американского производства.

    Угрозы Вашингтона прокомментировал посол Анатолий Антонов. «По сути, Америка публично расписывается в готовности развалить до основания устоявшиеся глобальные экономические связи. Вдумайтесь в слова самих же чиновников Белого дома, что Соединенные Штаты с февраля 2022 года ввели более 4,5 тыс. рестрикций против физических и юридических лиц по всему миру», – говорится в заявлении посла.

    По его словам, «от подобной фрагментации, продвигаемой США, страдают не только крупные корпорации, но также малые и средние предприятия, нацхозяйства развивающихся государств». «Более того, своими действиями местные власти провоцируют Россию и другие страны на ответные меры, тем самым еще больше разжигая конфликтный потенциал в мировой коммерции. Не говоря уже о дальнейшем усугублении и без того плачевной ситуации в российско-американском диалоге», – подчеркнул он.

    «Никакие эмбарго или санкции российскую экономику не сломают», – добавил посол. Антонов отметил, что от рестрикций больше проиграют сами США и их «сателлиты», Россия же использует сложившуюся ситуацию в качестве «дополнительного импульса для развития импортозамещения».

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    29 мая 2024, 06:27 • Новости дня
    Хейли заявила о «причастности Москвы» к организации атаки ХАМАС на Израиль

    Посольство России в Израиле назвало наглой ложью заявление Хейли о причастности Москвы к организации атаки ХАМАС

    Хейли заявила о «причастности Москвы» к организации атаки ХАМАС на Израиль
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Утверждения экс-постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что Москва якобы причастна к организации атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября, являются глупой, наглой и откровенной ложью, заявило посольство России в Израиле.

    Хейли побывала в южных поселениях Израиля, разрушенных ХАМАС. В интервью Israel Hayom, опубликованном во вторник, Хейли заявила, что данные для организации атаки были получены от российской разведки, передает РИА «Новости».

    Посольство отметило, что Хейли «известна своей давней «любовью» к России. По словам дипломатов, она «не мытьем, так катаньем» хочет «вбить в головы израильской общественности» собственную версию событий, придуманную «в духе теорий заговора». «Это и есть самый настоящий «фейк», – говорится в сообщении.

    Указывается, что заявления Хейли стали «достойным вкладом» в «способ доказательства», введенный экс-премьером Великобритании Терезой Мэй и известный как «хайли лайкли».

    Напомним, СМИ сообщали, что предвыборный штаб бывшего президента США Дональда Трампа начал рассматривать Хейли на место кандидата в вице-президенты.

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    29 мая 2024, 10:29 • Новости дня
    WP: Пекин был готов поставить оружие России, но передумал после звонка Байдена
    WP: Пекин был готов поставить оружие России, но передумал после звонка Байдена
    @ White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Пекин в ходе украинского конфликта якобы был готов «отправить боеприпасы России», однако передумал после звонка президента США Джо Байдена, заявил обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнатиус.

    В материале издания указано, что Байден якобы пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину ответом в случае, если Китай поставит России оружие, передает РИА «Новости».

    При этом обозреватель отметил, что слова Байдена вызвали недовольство китайского лидера, который уточнил, являются ли подобные заявления США угрозой.

    Издание, ссылаясь на анонимных американских чиновников, утверждает, что китайские власти назначили бывшего вице-премьера Госсовета Лю Хэ контролировать поставки России материалов, которые на Западе могут рассматривать как якобы помощь в конфликте.

    Ранее Китай обвинил США в нарушениях прав человека. До этого в Китае рассказали, как США «запятнали себя кровью».

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    28 мая 2024, 20:12 • Новости дня
    В США пригрозили полным торговым эмбарго России

    В администрации США пригрозили полным торговым эмбарго России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская администрация может ввести торговое эмбарго против российских товаров, заявил заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх.

    История торговых эмбарго «не блестящая», но Россия «трансформирует свою экономику целиком в завод для военной машины», сказал Сингх, передает ТАСС.

    В таком случае де-факто ситуация может обернуться торговым эмбарго, добавил он.

    Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что банки ЕС подвергают себя рискам, работая в России, и им в таком случае грозят вторичные санкции.

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    28 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    Военный эксперт пояснил отработку НАТО нанесения ядерных ударов по России

    Военный эксперт Сивков назвал «демонстрацией решимости» отработку НАТО ядерного удара по России

    Военный эксперт пояснил отработку НАТО нанесения ядерных ударов по России
    @ United States Air Force

    Tекст: Анастасия Куликова

    Отработка силами НАТО ядерных ударов по России может ознаменовать переход в фазу практически неконтролируемой эскалации конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. По его мнению, блок выбрал путь эскалации, хотя Москва предлагала и другие варианты. Ранее в ФСБ сообщили об отработке армией НАТО нанесения ядерных ударов по России.

    «Североатлантический альянс, по всей видимости, пошел по пути эскалации конфликта», – считает доктор военных наук Константин Сивков. Он воссоздал цепочку событий. «Началось все с заявления главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, который допустил использование ВСУ британского вооружения для нанесения ударов по территории России», – напомнил собеседник.

    «После этого МИД РФ предупредил, что ответом на подобные украинские удары могут стать любые военные объекты и техника Британии на территории Украины и за ее пределами. Более того, российское Минобороны приступило к проведению учений по применению нестратегического ядерного оружия», – добавил Сивков.

    «Можно сказать, что Москва предоставила западным политикам выбор: дальнейшее расширение конфликта или деэскалация», – указал аналитик. По его мнению, Запад выбрал первый вариант. На это указывает несколько факторов. «Во-первых, устами Йенса Столтенберга был озвучен призыв разрешить Украине наносить удары по России. То есть фактически объявлена открытая агрессия против нашей страны. Во-вторых, НАТО активизируется у границ РФ и отрабатывает нанесение ядерных ударов», – перечислил спикер.

    Сивков допускает, что череда этих событий рискует ознаменовать переход в фазу практически неконтролируемой эскалации конфликта. Военный эксперт при этом подчеркивает: Россия способна себя защитить. «Мы имеем огромное преимущество перед противником как в части носителей ТЯО, так и боеприпасов», – пояснил он.

    «На Западе носителем ядерного оружия являются самолеты тактической авиации F-16 и F-35. Это стандартная цель для нашей эшелонированной системы ПВО, мы можем их отразить. У Франции есть бомбардировщик Mirage IV, который способен нести ядерное оружие. Эти цели также уничтожаются. У нас есть комплексы С-300, С-35 «Витязь», С-400, – акцентировал доктор военных наук. – Мы же можем применить тактическое ядерное оружие силами «Кинжалов», «Искандеров». У нас есть стратегические ракеты Х-101 и Х-102, которые имеют ядерную боевую часть».  

    Собеседник призвал европейских политиков задуматься о последствиях. «Страны НАТО воевать с Россией не готовы. Но если они вмешаются в конфликт, то вероятность перехода к применению тактического ядерного оружия будет крайне высока», – заключил Сивков.

    Ранее руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что страны НАТО отрабатывают близ границы с Россией нанесение ядерных ударов по ее территории. Он подчеркнул, что это требует от российской стороны «принятия адекватных мер» по защите и охране рубежей.

    «Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», — сказал Кулишов в интервью РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны России анонсировало 6 мая учения по отработке применения тактического ядерного оружия. В ведомстве уточняли, что мероприятия направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета Российского государства.

    Поводом стали провокационные заявления и угрозы «отдельных западных официальных лиц». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь, в частности, идет о высказываниях лидера Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Британии Дэвида Кэмерона. «Это беспрецедентный виток напряженности, который требует особого внимания и особых мер», – добавил он.

    Так, Макрон в интервью изданию The Economist  подчеркивал, что Париж не исключает возможности отправки контингента на Украину. Однако это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит сам офис Зеленского или же после «прорыва российскими военными линии фронта». Кэмерон в свою очередь заявил о допустимости использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по территории России.

    В том же духе накануне выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что речь идет о предоставлении Украине «возможности самообороны», что особенно важно в условиях наступления ВС РФ под Харьковом. При этом призыв Столтенберга к странам – участницам альянса разрешить ВСУ использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России разделил объединение на два лагеря. Польша и Прибалтика заявили о готовности подняться на новую ступень эскалации, а Италия и Германия выступили против волюнтаризма генсека. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чья позиция может одержать верх внутри НАТО.

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    29 мая 2024, 20:47 • Новости дня
    Сенатор: Запад не советуется с Украиной при нанесении ударов своим оружием по России

    Сенатор Долгов: Москва знает, кто стоит за ударами западным оружием по России

    Сенатор: Запад не советуется с Украиной при нанесении ударов своим оружием по России
    @ lockheedmartin.com

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США затеяли опасную игру с предоставлением Украине права самой выбирать цели на территории РФ. Это толкает ситуацию к мало контролируемой эскалации, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Владимир Путин отметил, что оружие большой дальности не может быть использовано без западных космических средств разведки, а полетное задание для ракет вносится специалистами НАТО.

    «На Западе ведется странная дискуссия о том, может ли применяться натовское оружие для ударов по России. Странная, потому что Запад в этом вопросе все сам решает и мнения украинцев не спрашивает. США дают и координаты, и «добро». Да и кто Зеленскому даст такие полномочия? Он политический труп. Поэтому я не верю ни одному слову в рамках этой дискуссии», – пояснил Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН.

    По словам собеседника, одна из целей данной дискуссии может заключаться в том, чтобы переложить часть ответственности за удары по России на правительство Украины. «Однако президент России ясно дал понять: Москва прекрасно понимает механизмы использования западного оружия и внимательно за этим следит. В этой связи страны НАТО ведут очень опасную игру и толкают ситуацию к мало контролируемой эскалации», – предупредил собеседник.

    Ранее представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя ограничения, которые накладывают на Киев во время использования натовского оружия, заявила, что Украина должна самостоятельно выбирать, каким образом вести боевые действия против России.

    По ее словам, госсекретарь США Энтони Блинкен однозначно дал понять, что именно Украина ведет военные действия с Россией, поэтому вправе самостоятельно решать, как использовать вооружения, предоставленные ей из-за рубежа. Также Смит отметила, что у нее нет «свежих новостей» касательно права Украины бить по России американским оружием, и позиция США по этому вопросу остается неизменной.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом. Он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.

    Позже этой темы коснулся президент РФ Владимир Путин в общении с российскими СМИ в аэропорту Ташкента по итогам визита в Узбекистан.

    «Окончательный выбор цели и так называемое полетное задание могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных. По одним ударным системам, по таким, как Storm Shadow, эти задания могут вноситься автоматически (полетные задания), без всякого присутствия украинских военнослужащих. Кто это делает? Это делают те, кто производят, и те, кто якобы поставляют на Украину эти ударные системы. Вообще без участия может происходить – и происходит без участия украинских военнослужащих», – указал он.

    «А другие системы, например, такие как ATACMS, тоже на основе космической разведки готовятся, формулируются [цели], доводятся в автоматическом порядке до соответствующих расчетов, – они могут даже не понимать, что они вводят, – и расчет, может быть, и украинский расчет, вводит соответствующее полетное задание. Но оно, это задание, готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО», – добавил Путин.

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    30 мая 2024, 08:32 • Новости дня
    Лавров предупредил США о российских шагах по ядерному сдерживанию

    Лавров: Россия может предпринять шаги по ядерному сдерживанию, если США развернут РСМД

    Лавров предупредил США о российских шагах по ядерному сдерживанию
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В ответ на возможный шаг США по размещению ракет в Европе или АТР Россия может отказаться от моратория на ракеты средней и меньшей дальности и предпринять дополнительные меры в области ядерного сдерживания, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, такие меры станут неизбежной реакцией на действия США, которые нарушают баланс сил и угрожают безопасности России.

    Окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент России, добавил Лавров, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что американские ракеты в Европе и АТР создадут для России «серьезный вызов в сфере безопасности», причем проблему это будет представлять не только для нашей страны. Он напомнил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин в заявлении по итогам переговоров в Пекине отметили, что подобные шаги с американской стороны представляют собой прямую угрозу и нашей стране, и Китаю.

    «Поэтому мы с китайскими партнерами условились наращивать взаимодействие с целью отпора безответственному поведению Вашингтона, подрывающему международную стабильность», – указал Лавров.

    Накануне Лавров заявлял, что США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, чтобы «осваивать новые просторы», в том числе Филиппины.

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    28 мая 2024, 14:36 • Новости дня
    Политолог назвал цели визита Блинкена в Молдавию

    Политолог Корнилов: Блинкен летит в Молдавию, чтобы помочь Санду удержаться во власти

    Политолог назвал цели визита Блинкена в Молдавию
    @ presedinte.md

    Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Кишинев, чтобы помочь Майе Санду удержаться у власти. Американцы обеспокоены гражданской активностью жителей этой страны и готовы на провокации, чтобы сохранить ее прозападный внешнеполитический курс, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее стало известно о планах Блинкена посетить Молдавию.

    «Американцы сейчас вкладывают колоссальные усилия в то, чтобы удержать Молдавию в западном фокусе внимания. И это факт», – говорит политолог Владимир Корнилов. Он не исключает, что для достижения этих целей Запад совместно с украинцами даже готовит серьезные провокации, в том числе в Гагаузии и Приднестровье.

    «США, разумеется, заметили активность гагаузов. И теперь делают все, чтобы сохранить Молдавию в рамках своей сферы влияния. Причем необходимо это американцам скорее всего для того, чтобы открыть там очередной фронт против России», – считает аналитик.

    По мнению Корнилова, Блинкен попытается предотвратить укрепление позиций недавно сформированной партии «Победа». «Для этого США даже не надо поднимать рейтинги Санду, ведь у американцев в отношении этого региона есть свои методы. Ну а кто в этом сомневается, может вспомнить Евромайдан в Киеве», – акцентировал спикер.

    Еще одна задача госсекретаря при поездке в Молдавию – это налаживание дополнительных связей и своего рода проверка подготовки местных властей к предстоящим президентским выборам. Однако каких-то молниеносных результатов Корнилов не ожидает.

    «Возможно, Блинкен заявит о выделении каких-то финансовых траншей Кишиневу. Те, в свою очередь, будут потрачены Санду на подавление протестов внутри республики. Это длинная история, которая тянется давно и закончится нескоро», – заключил политолог.

    Ранее на официальном сайте Госдепартамента США появилась информация о планах американского госсекретаря Энтони Блинкена посетить Кишинев в период с 28 по 31 мая. Там он планирует встретиться с президентом Молдавии Майей Санду и другими высокопоставленными местными чиновниками, чтобы продемонстрировать поддержку Вашингтоном этой европейской страны в вопросах вступления в ЕС и обеспечения энергетической безопасности.

    Между тем в Молдавии осенью ожидаются президентские выборы. В их преддверии власти страны завели уголовное дело о контрабанде против 50 человек, прилетевших в Кишинев со съезда пророссийских политиков и общественников в Москве. Ранее оппозиционеры и вовсе были задержаны в аэропорту.

    Также министерство юстиции Молдавии заявило о намерении отправить Москве запрос об экстрадиции оппозиционного политика и бизнесмена Илана Шора. Кроме того, ведомство проверит наличие у него российского гражданства.

    На этом фоне Кишинев подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом в области безопасности и обороны и потребовал вывода российских войск из Приднестровья. Кроме того, парламент Молдавии назначил в день президентских выборов референдум по вопросу вступления республики в ЕС.

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    27 мая 2024, 14:58 • Новости дня
    Захарова уличила США в недемократичности из-за закона об иноагентах

    Захарова: Ситуации с законами об иноагентах в Грузии и штате Джорджия поставили в сложное положение США

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон оказался в сложном положении из-за параллельных ситуаций с вето на грузинский законопроект об иноагентах и в американском штате Джорджия, что показывает недемократичность внутри США, а не в Грузии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале Захарова рассказала, что в апреле сенат американского штата Джорджия (по-английски Georgia – прим. ВЗГЛЯД) направил на подпись губернатору законопроект об иноагентах, тем самым «наступив на демократию по всем фронтам».

    В это же время Госдеп США назвал закон об иноагентах в Грузии (по-английски Georgia – прим. ВЗГЛЯД) «вдохновленным Кремлем», а параллельно губернатор Джорджии Брайан Кемп наложил вето на законопроект об иноагентах в американском штате, удивившись, что в его собственной Джорджии тоже пытаются продвинуть «прокремлевский закон».

    Захарова считает, что из-за «совпадений» для Госдепа наступает цугцванг: законопроект об иноагентах из-за вето губернатора в штате Джорджия так и не был в итоге принят, а в Грузии запущена процедура по преодолению вето президента страны.

    «Получается, демократии нет именно в американской Джорджии, а не в Грузии, и что теперь с собственным позором делать, Вашингтон не понимает», – сделала вывод Захарова, напомнив, как ранее многих смешили американцы, путавшие Грузию и Джорджию.

    Захарова иронично добавила, что это совпадение стало проблемой внутренней политики США.

    Парламент Грузии 27 мая приступил к преодолению вето президента Саломе Зурабишвили на закон «О прозрачности иностранного влияния».

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    29 мая 2024, 04:54 • Новости дня
    США выступили против ударов американским оружием вглубь России

    Представитель Белого дома Кирби выступил против разрешения Украине наносить удары американским оружием вглубь России

    Tекст: Антон Антонов

    США «не поощряют» использование предоставленных Вашингтоном Киеву вооружений для нанесения ударов вглубь России и «не способствуют этому», заявил координатор стратегических коммуникаций в американском совете нацбезопасности Джон Кирби.

    Кирби при этом сказал, что Вашингтон в курсе «заинтересованности президента Зеленского», но в политике США по данному вопросу «нет изменений», передает РИА «Новости».

    Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, комментируя ограничение на удары ВСУ по России, выразила уверенность, что «украинцы могут добиться успеха в своих целях».

    Напомним, президент России Владимир Путин, оценивая призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить Киеву бить вглубь России дальнобойными ракетами, заявил, что представители стран альянса должны понимать, с чем они «играют».

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    29 мая 2024, 08:42 • Новости дня
    Китай обвинил США в нарушениях прав человека

    Китай обвинил США в нарушениях прав человека и политике гегемонизма

    Tекст: Ольга Никитина

    Ситуация с правами человека в США продолжает ухудшаться, говорится в докладе, опубликованном пресс-канцелярией Госсовета КНР.

    В докладе отмечается, что в США «права человека становятся все более поляризованными», «правящее меньшинство удерживает политическое, экономическое и социальное господство», а «большинство простых людей все больше превращаются в маргиналов», передает ТАСС.

    Китайские власти, в частности, раскритиковали США за то, что в стране повсеместно распространилось насилие с применением огнестрельного оружия; за злоупотребление властями США своих полномочий по контролю за неприкосновенностью частной жизни граждан, за подавление свободы слова.

    Кроме того, в докладе указали на рекордные показатели числа смертей из-за жестокого обращения со стороны полиции. Китайская сторона также обращает внимание, что есть проблемы в системе тюремного заключения, используется принудительный труд заключенных.

    В докладе указано, что в США процветает систематическая расовая дискриминация, а также растет экономическое и социальное неравенство.

    В докладе также критикуется внешняя политика США, которая, по мнению китайских властей, «долгое время стремилась к гегемонизму, практиковала силовую политику и создавала гуманитарные кризисы».

    Проблемы с правами человека в США, по оценке составителей доклада, серьезно угрожают и препятствуют здоровому развитию международного движения за права человека.

    Ранее в Китае рассказали, как США «запятнали себя кровью».

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    28 мая 2024, 10:58 • Новости дня
    МИД Китая призвал США не вмешиваться в споры Пекина с соседями

    Tекст: Александра Юдина

    МИД Китая призвал Вашингтон не вмешиваться в пограничные споры Китая с соседями, сообщил во время второго раунда китайско-американских консультаций по морским вопросам глава департамента по пограничным вопросам МИД Хун Лян.

    По его словам, Пекин выразил обеспокоенность тем фактом, что Белый дом предпринимает провокации в окружающих Китай водах, передает ТАСС.

    Также в китайском ведомстве попросили Вашингтон уважать территориальный суверенитет Китая, морские права и интересы, а также не вмешиваться в морские споры между КНР и соседними странами.

    Помимо прочего, Хун Лян отметил, что США нужно незамедлительно прекратить поддержку и содействие силам, выступающим за «независимость Тайваня».

    Ранее Пекин обвинил нового главу администрации Тайваня Лай Циндэ в стремлении к независимости при помощи внешних сил, что, по оценке китайской стороны, подталкивает остров к «опасной ситуации войны».

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    29 мая 2024, 12:24 • Новости дня
    В МИД оценили вероятность введения США торгового эмбарго на товары из России

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МИД Сергей Рябков не исключил возможности введения Соединенными Штатами торгового эмбарго на товары из России.

    По его словам, Москва уже ведет подготовку к такому сценарию, Россия в этом случае переориентирует поставки на альтернативные рынки, передает ТАСС.

    Рябков отметил, что российская сторона осуществляет «страховочную работу» и ведет подготовку к тому, чтобы экспортные возможности России не сужались.

    Касательно вопроса о ядерных учениях России и Белоруссии замглавы МИД подчеркнул, что данные мероприятия не нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в отличие от учений стран НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, что экономисты оценили планы США ввести торговое эмбарго против России.

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