Российские войска освободили Берестовое в Харьковской области

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» освободили село Берестовое. Отмечается, что в ходе боев противник потерял до 285 человек, две ББМ, два автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также 105-мм гаубицу М119 производства США.

Как указали в пресс-службе, на Славянском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским формированиям. Потери противника составили до 355 человек, три ББМ, в том числе БМП Bradley производства США, два автомобиля, а также уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ.

В Минобороны уточнили, что на Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям. Противник потерял за сутки до 480 человек, три ББМ, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

В сообщении говорится, что на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям. ВСУ потеряли за сутки до 130 человек, три ББМ, 155-мм САУ Krab польского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США, а также 152-мм гаубицу Д-20.

В ведомстве подчеркнули, что на Запорожском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесены удары по живой силе и технике противника. Потери ВСУ составили до 40 человек, две ББМ и четыре автомобиля.

В Минобороны добавили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены два склада боеприпасов ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: пять ОТРК ATACMS производства США, 32 РСЗО HIMARS производства США и Vampire чешского производства, ПКР «Нептун», а также 41 БПЛА.

Ранее сообщалось, что ВС России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска заняли более выгодные рубежи в Харьковской области.