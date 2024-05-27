Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»

  • Новость часаСтолтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российская медицина все больше опирается на отечественное
    Захарова ответила захотевшему «поставить Россию на колени» президенту Эстонии
    Политолог оценил перспективы протеста против Пашиняна в Армении
    Стало известно о приказе охране Зеленского сложить оружие при входе ВС России в Киев
    Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом
    В Польше решили создать противотанковые рвы на границах с Россией и Белоруссией
    Действующий президент Литвы победил на выборах
    Власти пообещали больше не допустить массового ухода западных компаний
    ЕС нарастил закупки железа, стали и алюминия из России
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Из семьи Навального лепят мнимых мучеников

    В Соединенных Штатах решили присудить Юлии Навальной «премию архонтов». Выдать ее планирует организация, аффилированная с Греческой архиепископией Вселенского патриархата в США.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Хозяева «цивилизованного мира» боятся сильных лидеров

    Историки даже зафиксировали примерную дату перелома – когда представительская демократия перестала работать. Распад начался с Великобритании, когда PR-технологии вытеснили реальный диалог с нацией, а политические манипуляции заменили общественную дискуссию. Когда в политическую практику решено было привнести методы маркетинга.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Еврейский вопрос раскалывает Америку

    Масштабы антиизраильских протестов в США потрясают. 65% американских студентов поддерживают пропалестинские выступления. В Колумбийском университете профессорам-евреям закрывают доступ в кампусы, опасаясь, что их появление «приведет к погромам», а студентам-евреям советуют воздержаться от посещения лекций.

    16 комментариев
    27 мая 2024, 12:57 • Новости дня

    Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»

    Военкор Коц: Американский журналист обозвал российский танк «Громозека» «Homosexual»

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Дэвид Экс в статье для журнала Forbes, посвященной российским «танкам-черепахам», назвал российский танк «Громозека», названный в честь персонажа книг Кира Булычева инопланетянина Громозеки, «Homosexual». На это обратил внимание российский военкор Александр Коц.

    «Нет, мы, конечно, понимаем, что мало кто в США читал Булычева и смотрел «Тайну третьей планеты». Но онлайн-переводчиком журналист Экс пользоваться должен же уметь», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    Он уточнил, что в публикации речь шла о российском танке, который подорвался на минах в Марьинке. Сам танк полностью выгорел, но экипаж уцелел.

    «У кого чего болит...» – добавил российский военкор.

    Напомним, ранее сообщалось, что в зону СВО поступила обновленная версия системы «Тритон», защищающей танки от FPV-дронов.

    26 мая 2024, 14:27 • Новости дня
    Италия заявила об отсутствии у Столтенберга полномочий решать за все НАТО

    Глава Минобороны Италии Крозетто выступил против «разрешения» Столтенберга Киеву бить вглубь России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не вправе решать за весь альянс, сказал глава итальянского Минобороны Гуидо Крозетто, комментируя слова генсека о разрешении киевскому режиму бить западным оружием по российской территории.

    Генсек НАТО или отдельная страна не могут определять «линию за всех», сказал Крозетто в интервью La Stampa, передает ТАСС.

    Министр пояснил, что это касается и Столтенберга, и президента Франции Эммануэля Макрона. Он отметил, что решения будут принимать на саммите в Вашингтоне в июле.

    «Отдельные выступления ничего не значат», – подчеркнул руководитель ведомства.

    По его мнению, помогая Украине, ошибочно принимать действия, «ведущие к эскалации», должна оставаться возможность добиться перемирия и открытия мирных переговоров.

    До этого главы МИД и Минтранса Италии Антонио Таяни и Маттео Сальвини также выступили против ударов Киева вглубь российской территории.

    Коментарии (7)
    26 мая 2024, 13:54 • Новости дня
    Российские войска освободили Берестовое в Харьковской области
    Российские войска освободили Берестовое в Харьковской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области, а также добились успехов на других направлениях в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» освободили село Берестовое. Отмечается, что в ходе боев противник потерял до 285 человек, две ББМ, два автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также 105-мм гаубицу М119 производства США.

    Как указали в пресс-службе, на Славянском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским формированиям. Потери противника составили до 355 человек, три ББМ, в том числе БМП Bradley производства США, два автомобиля, а также уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ.

    В Минобороны уточнили, что на Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям. Противник потерял за сутки до 480 человек, три ББМ, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

    В сообщении говорится, что на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям. ВСУ потеряли за сутки до 130 человек, три ББМ, 155-мм САУ Krab польского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США, а также 152-мм гаубицу Д-20.

    В ведомстве подчеркнули, что на Запорожском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесены удары по живой силе и технике противника. Потери ВСУ составили до 40 человек, две ББМ и четыре автомобиля.

    В Минобороны добавили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены два склада боеприпасов ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.

    Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: пять ОТРК ATACMS производства США, 32 РСЗО HIMARS производства США и Vampire чешского производства, ПКР «Нептун», а также 41 БПЛА.

    Ранее сообщалось, что ВС России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного.

    Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска заняли более выгодные рубежи в Харьковской области.

    Коментарии (17)
    26 мая 2024, 13:32 • Новости дня
    Лавров назвал агонией разговоры о разрешении ВСУ бить по России
    Лавров назвал агонией разговоры о разрешении ВСУ бить по России
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разговоры официальных лиц США о необходимости разрешить Киеву бить по целям на территории России отражают безысходность Запада и похожи на агонию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Как отметил Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале, «эти разговоры отражают безысходность и понимание, что честными средствами они не достигнут своей цели, это похоже на агонию», передает ТАСС.

    Ранее The New York Times сообщила, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует предложить президенту Джо Байдену снять запрет на нанесение Киевом ударов американскими вооружениями по российской территории.

    Напомним, группа американских конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Украине наносить удары по объектам в глубине территории России американским оружием.

    Коментарии (49)
    27 мая 2024, 09:32 • Новости дня
    Украинские беспилотники совершили атаку на Геленджик

    Кондратьев: Украина пыталась атаковать беспилотниками Геленджик

    Украинские беспилотники совершили атаку на Геленджик
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минувшей ночью киевский режим попытался атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты на территории Геленджика, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Как сообщил Кондратьев в своем Telegram-канале, все беспилотники были подавлены силами ПВО.

    Он добавил, что в хуторе Джанхот БПЛА упал на деревья, пожар удалось потушить, в селе Криница обломки одного из беспилотников повредили недостроенное здание, пострадавших нет. На месте падений работают оперативные службы.

    Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что четыре беспилотника были уничтожены над территорией Краснодарского края.

    Коментарии (17)
    27 мая 2024, 11:01 • Новости дня
    Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом

    Столтенберг: Призыв разрешить Киеву удары по России связан с ситуацией под Харьковом

    Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом
    @ IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг на сессии Парламентской ассамблеи НАТО повторил свой призыв разрешить Киеву наносить удары по территории России западным оружием, так как, по его мнению, «это самооборона», которая важна в условиях наступления российской армии под Харьковом, следует из трансляции пресс-службы альянса.

    Поставляющие Украине оружие страны НАТО решают, на каких основаниях оно поставляется, и пришло время подумать об отмене некоторых ограничений, передает ТАСС. Столтенберг добавил, что в районе Харькова линия фронта и граница практически совпадают, и если Киев не может атаковать военные цели на территории России, это делает сложной для них оборону.

    «Это самооборона. Некоторые страны НАТО отменили ограничения, теперь пришло время отменить остальные ограничения», – сказал генсек НАТО. Он также подчеркнул, что 99% оружия, которое «помогло нанести серьезные потери Российской армии», Киеву поставляют страны НАТО.

    Ранее Столтенберг заявил, что Украина должна иметь возможность наносить удары по военным объектам на территории России.

    Коментарии (29)
    27 мая 2024, 04:19 • Новости дня
    В ЛНР обнаружены массовые захоронения жителей, погибших от обстрелов

    Tекст: Денис Тельманов

    В Луганской Народной Республике обнаружены четыре массовых захоронения, в которых, предположительно, покоятся останки более тысячи жителей, погибших в результате обстрелов со стороны украинских военных. Об этом сообщила омбудсмен ЛНР Анна Сорока.

    Захоронения расположены в районе Северодонецкой агломерации, в Кременском и бывшем Попаснянском районах, передает ТАСС.

    По словам Сороки, информация о захоронениях была получена от свидетелей, родственников погибших и похоронных бригад. Омбудсмен отметила, что украинская сторона зачастую уничтожала данные о погибших.

    Также, по словам Сороки, останки мирных жителей могут находиться под завалами в населенных пунктах, где велись боевые действия. Работы по извлечению останков осложняются близостью линии фронта и продолжающимися обстрелами.

    Коментарии (2)
    27 мая 2024, 09:56 • Новости дня
    Бывший агент ЦРУ заявил о новой фазе украинского конфликта

    Бывший агент ЦРУ Джонсон: У украинского конфликта началась новая фаза

    Tекст: Ольга Никитина

    В украинском конфликте началась новая фаза. Такое мнение выразил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

    «Это продвижение вперед [российской армии], но это не классическое большое наступление», – приводит его слова канал «360».

    Главная цель российских войск, как отметил бывший агент ЦРУ, не территориальные приобретения, а ликвидация находящихся на передовой украинских подразделений.

    Джонсон уточнил, что ВС РФ сначала планируют сделать это при помощи артиллерии и планирующих бомб. Затем в ход пойдут беспилотники, танки и живая сила.

    Ранее сообщалось, что ВС России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного.

    Коментарии (0)
    26 мая 2024, 21:20 • Новости дня
    Макрон призвал поддерживать Украину «до самого конца»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европа должна поддерживать киевский режим до последнего, заявил французский президент Эммануэль Макрон в ходе встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

    Парижу и Берлину нужно совершить «скачок» в сотрудничестве друг с другом, а также им следует «до самого конца» помогать Украине сопротивляться, вооружать и обучать ее, заявил Макрон, передает РИА «Новости».

    Странам необходимо быть готовым «к любому сценарию», чтобы выстроить долгосрочный мир.

    Французский лидер добавил, что хотел бы видеть «амбициозный план по обороне Украины», а также по обороне Европы.

    Ранее МИД России отмечал, что Москва не оставит без ответа гипотетическую отправку французских войск на Украину.

    Коментарии (10)
    27 мая 2024, 10:31 • Новости дня
    НАТО отказалось заниматься подготовкой военных на территории Украины
    НАТО отказалось заниматься подготовкой военных на территории Украины
    @ Kay Nietfeld/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    НАТО не собирается осуществлять подготовку военных на территории Украины, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе парламентской ассамблеи военного блока.

    Также Столтенберг сообщил, что перед НАТО стоят две основные задачи: помощь Украине и предотвращение эскалации конфликта, чтобы он не распространился на другие территории за пределами Украины и не перерос в полномасштабную войну НАТО с Россией в Европе.

    НАТО, подчеркнул он, не будет стороной конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Также Столтенберг пообещал, что «сил НАТО не будет на земле».

    Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял ранее, что нападение России на страну НАТО невозможно, разговоры об этом на Западе являются маневром для подготовки к войне.

    Коментарии (3)
    27 мая 2024, 02:18 • Новости дня
    Министр обороны Швеции заявил о праве Украины наносить удары по территории России

    Глава Минобороны Швеции заявил о праве Украины наносить удары по территории России

    Министр обороны Швеции заявил о праве Украины наносить удары по территории России
    @ Sebastian Christoph Gollnow/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Швеции Пол Йонсон считает, что Украина имеет право наносить удары по территории России в рамках права на самооборону.

    «Украина имеет право на самооборону путем военных действий, направленных на территорию противника, при условии соблюдения законов ведения войны», – сказал Йонсон, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hallandsposten.

    Отмечается, что так глава Минобороны Швеции ответил на вопрос о том, может ли Украина использовать поставленное ей оружие для ударов по целям на территории России.

    Коментарии (5)
    27 мая 2024, 10:11 • Новости дня
    Пленный солдат ВСУ рассказал, как его обманул командир и спасли бойцы ВС России

    Пленный солдат ВСУ рассказал, как после ранения его обманул командир и спасли бойцы ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнослужащий Валентин Мацепуро рассказал, что был ранен и взят в плен военнослужащими ВС России, после того как его командир не стал отправлять группу для эвакуации.

    Мацепуро рассказал, что в плен попал на Купянском направлении, куда его привезли на огневые позиции и оставили погибать, передает ТАСС.

    Он также добавил, что никого из офицеров на позициях не было, начался обстрел, его ранило, после чего Мацепуро попросил об эвакуации, но получил приказ ждать и наблюдать.

    Мацепуро рассказал, что его спасли бойцы ВС России, вытащив его и оказав помощь.

    Ранее российские военные захватили пленных на позициях ВСУ под запорожской Васильевкой.

    Коментарии (0)
    27 мая 2024, 08:08 • Новости дня
    За ночь над Россией перехвачены 12 украинских беспилотников
    За ночь над Россией перехвачены 12 украинских беспилотников
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Российские средства ПВО за прошедшую ночь выявили и уничтожили 12 украинских беспилотников над различными регионами России, в том числе над Орловской областью.

    Один БПЛА был уничтожен над территорией Брянской области, еще один над Белгородской областью, четыре беспилотника уничтожены над территорией Краснодарского края, еще шесть – над территорией Орловской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Как отметили в ведомстве, были «пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории России».

    Ранее отмечалось, что беспилотник упал под Орском в Оренбургской области.

    Коментарии (6)
    27 мая 2024, 00:33 • Новости дня
    МВД объявило в розыск двух генералов ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель начальника Генштаба ВСУ Владимир Горбатюк и бывший командующий силами логистики ВСУ Олег Вишневский объявлены в розыск.

    «Горбатюк Владимир Дмитриевич. 19.02.1982. Разыскивается по статье УК», – приводит ТАСС сообщение из базы розыска МВД России.

    Аналогичная информация опубликована и в отношении Олега Вишневского. При этом суть уголовной статьи не раскрывается.

    Коментарии (2)
    27 мая 2024, 12:36 • Новости дня
    Стало известно о приказе охране Зеленского сложить оружие при входе ВС России в Киев
    Стало известно о приказе охране Зеленского сложить оружие при входе ВС России в Киев
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Полковник государственной охраны президента Украины Владимира Зеленского в начале СВО дал подчиненным приказ сложить оружие, если российские Вооруженные силы войдут в Киев, пишет газета Times.

    Речь идет об одном из двух полковников госохраны президента Украины, которого подозревают в покушении на Зеленского.

    В начале СВО мужчина заявил, что представители госохраны не являются вооруженными силами страны и защищать Украину не обязаны. Он также отметил, что им недостаточно платят, чтобы организовывать на территории страны Брестскую крепость, передает «Вечерняя Москва».

    Доносить на руководителя подчиненные не стали, списав это на эмоциональную реакцию на начало боевых действий.

    Напомним, в начале мая СБУ заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины, которые якобы готовили покушение на Зеленского.

    Коментарии (0)
    26 мая 2024, 14:53 • Новости дня
    Украинские власти заявили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко.

    По его словам, взрывы раздаются в Херсоне, других подробностей он не привел, передает РИА «Новости».

    Ранее российские военные уничтожили склад с оружием в ТЦ в Харькове.

    Коментарии (0)
    Главное
    МИД предложил Путину снять с «Талибана» статус террористической организации
    НАТО отказалось заниматься подготовкой военных на территории Украины
    ЕС ввел санкции против Медведчука
    В Тбилиси отметили взвешенность решения не вводить санкции против России
    Конгрессмен США: Китай не хочет взять Тайвань мирно
    Производство одежды в Москве за пять лет выросло в 62 раза
    Американский журналист неправильно понял прозвище российского танка «Громозека»

    Российская медицина все больше опирается на отечественное

    Россия переживает стремительный рост отрасли, в которой до последних лет почти полностью доминировали иностранные производители – фармацевтика и медицинская промышленность. Появились сотни новых, разработанных в России лекарств и медицинских изделий, открываются целые медицинские кластеры. Как этого удалось добиться за последние годы? Подробности

    Перейти в раздел

    Четырежды кавалер ордена Мужества: Спецоперация стала для меня точкой озарения

    Грамотные офицеры, прошедшие школу СВО, уже являются готовыми управленцами. Они принимали ответственные решения в те моменты, когда на кону стояли жизни солдат. Поэтому задача государства заключается в том, чтобы снабдить их необходимыми знаниями о политике и экономике, создавая новую кадровую элиту в России, сказал газете ВЗГЛЯД участник программы «Время героев», четырежды кавалер ордена Мужества Алексей Кондратьев. Подробности

    Перейти в раздел

    Как бриг «Меркурий» навеки вписал свое имя в состав ВМФ

    195 лет назад, 26 мая 1829 года, произошла одна из самых громких побед русского флота. Маленький бриг «Меркурий» вступил в неравный бой с двумя громадными турецкими линейными кораблями – и вышел из него победителем. Как такое произошло и какое отношение к памяти об этом подвиге имеет один из самых современных кораблей ВМФ России? Подробности

    Перейти в раздел

    Франция еще раз доказала лицемерие Запада

    Еще одна страна приняла закон о противодействии иностранному влиянию – но это, как ни странно, никто не заметил. Не случилось ни митингов, ни беспорядков, ни жестких заявлений Госдепа. А все потому, что эта страна – Франция. А бороться она собирается с «российским влиянием». Почему Париж решил принять этот закон именно сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина подавилась своей русофобией

      Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию, прежде опекавший русофобию в СМИ, попросил украинских журналистов не оскорблять российских солдат. Но после того, как президент Владимир Зеленский уничижительно обозвал Россию, передумал и отозвал свои рекомендации насчет слов типа «орк». Что это за спектакль?

    • Запад намекнул на убийство премьера Грузии

      Из-за закона об иноагентах Госдепартамент США заявил о пересмотре всего комплекса отношений с Грузией. А ЕС устами одного из своих комиссаров даже напомнил грузинскому премьеру о судьбе премьера Словакии, который попал в больницу из-за покушения со стороны поклонника Украины. Так в Грузии поняли, что Запад потерял всякий стыд.

    • Правительство Британии самоубилось из-за ВСУ

      В Великобритании объявлено о проведении досрочных парламентских выборов. Вместо того чтобы держаться за власть до 2025 года, правительство Риши Сунака готовится уйти уже летом. Причина тому – угрожающая для ВСУ ситуация на фронте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............