Шольц заявил о достижении ФРГ предела помощи Украине

Tекст: Вера Басилая

Издание n-tv пишет, что Берлин передал Киеву вооружение на сумму 28 млрд евро, а также две системы ПВО Patriot. По словам Шольца, Германия стремится помочь Украине в оборонительной борьбе, не превращая конфликт в войну России и НАТО, передает РИА «Новости».

Ранее Шольц заявил, что спекуляции на тему возможного использования киевским режимом западного оружия для ударов по объектам в России не имеют смысла.