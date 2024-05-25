«Лучший способ управлять с проблемами в Африке – их игнорировать». Похоже, что те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.0 комментариев
Путин потребовал выстроить эффективную экономику ВС России
Экономика вооруженных сил должна быть выстроена соответствующим образом, с тем, чтобы каждый государственный рубль работал эффективно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством предприятий ОПК.
«Как отмечал уже раньше, важно и на сегодня выстраивать эффективную экономику вооруженных сил. Мы все понимаем, что при таких расходах экономика вооруженных сил, являющаяся частью экономики всей страны, должна быть выстроена соответствующим образом, с тем, чтобы каждый государственный рубль работал эффективно», – приводит РИА «Новости» слова Путина.
Президент заявил, что все средства должны эффективно расходоваться на нужды вооруженных сил, и в целом вписываться в экономику.
Путин, обратившись к участникам встречи, спросил, как идет заключение контрактов с предприятиями, авансирование и сам процесс планирования гособоронзаказа.
«Есть ли какие-то проблемные вопросы, которые до сих пор не решены?», – спросил президент.
Путин напомнил о принятых им ранее решениях на повышение эффективности и ускорения самого процесса ремонта, восстановления боеспособности вооружений и техники, и попросил отчитаться, как «организована эта работа».
Кроме того, глава государства напомнил о своем поручении ускорить внедрение современных технологий и инновационных решений для постоянного совершенствования и улучшения тактико-технических характеристик вооружений и техники с учетом опыта и боевого применения.
Ранее Путин решил обсудить с руководством оборонных предприятий поставки востребованных вооружений.