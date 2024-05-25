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    Что означает вызов российского посла из Армении
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    «Лучший способ управлять с проблемами в Африке – их игнорировать». Похоже, что те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.

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    «Одним из самых тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение национального тела», – писал Николай Трубецкой столетие назад о судьбе народов, пожелавших уподобиться Европе.

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    25 мая 2024, 17:13 • Новости дня

    Путин потребовал выстроить эффективную экономику ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Экономика вооруженных сил должна быть выстроена соответствующим образом, с тем, чтобы каждый государственный рубль работал эффективно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством предприятий ОПК.

    «Как отмечал уже раньше, важно и на сегодня выстраивать эффективную экономику вооруженных сил. Мы все понимаем, что при таких расходах экономика вооруженных сил, являющаяся частью экономики всей страны, должна быть выстроена соответствующим образом, с тем, чтобы каждый государственный рубль работал эффективно», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Президент заявил, что все средства должны эффективно расходоваться на нужды вооруженных сил, и в целом вписываться в экономику.

    Путин, обратившись к участникам встречи, спросил, как идет заключение контрактов с предприятиями, авансирование и сам процесс планирования гособоронзаказа.

    «Есть ли какие-то проблемные вопросы, которые до сих пор не решены?», – спросил президент.

    Путин напомнил о принятых им ранее решениях на повышение эффективности и ускорения самого процесса ремонта, восстановления боеспособности вооружений и техники, и попросил отчитаться, как «организована эта работа».

    Кроме того, глава государства напомнил о своем поручении ускорить внедрение современных технологий и инновационных решений для постоянного совершенствования и улучшения тактико-технических характеристик вооружений и техники с учетом опыта и боевого применения.

    Ранее Путин решил обсудить с руководством оборонных предприятий поставки востребованных вооружений.

    24 мая 2024, 18:41 • Новости дня
    Путин: Легитимность Зеленского закончилась

    Путин: Согласно Конституции Украины легитимность Зеленского закончилась

    Путин: Легитимность Зеленского закончилась
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Москва отдает себе отчет в том, что легитимность действующего главы украинского государства Владимира Зеленского закончилась, это следует из Конституции Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

    «Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По его словам, «пиаровские шаги» не имеют значения для юридических документов, поэтому России нужно будет понять, с кем иметь дело при переговорах с Украиной.

    «Мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями. Насколько мне известно, надо посмотреть в то, что написано в Конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по Конституции Украины без выборов, без выборных процедур, а какие на эти права рассчитывать не могут», – подчеркнул Путин.

    Напомним, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. До этого Путин заявил, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.


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    25 мая 2024, 05:47 • Новости дня
    В Одессе произошла массовая драка с участием военных

    В Одессе произошла массовая драка с участием военных и гражданских лиц

    В Одессе произошла массовая драка с участием военных
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одессе произошла массовая драка с участием военных и гражданских лиц.

    Инцидент произошел в курортном районе Аркадия, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Отмечается, что причины конфликта неизвестны.

    На опубликованном в украинских СМИ видео видно несколько военнослужащих и большое количество гражданских лиц.

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    25 мая 2024, 02:44 • Новости дня
    Маск назвал расходы SpaceX на борьбу с российскими помехами Starlink значительными

    Илон Маск заявил, что SpaceX тратит огромные ресурсы на борьбу с российскими помехами Starlink на Украине

    Маск назвал расходы SpaceX на борьбу с российскими помехами Starlink значительными
    @ Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Компания SpaceX вынуждена тратить значительные ресурсы на противодействие российским попыткам подавить работу сети спутникового интернета Starlink на Украине. Об этом заявил глава компании Илон Маск.

    «SpaceX тратит значительные ресурсы для противодействия усилиям России по созданию помех. Это серьезная проблема», – написал он в своем микроблоге, комментируя статью The New York Times о применении Россией средств радиоэлектронной борьбы на Украине, передает ТАСС.

    По словам Маска, Starlink является единственным средством коммуникации на Украине, которое России не удалось полностью вывести из строя.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что российские военные используют средства радиоэлектронной борьбы против спутниковых систем Starlink, блокируя связь для Вооруженных сил Украины и нарушая навигацию их беспилотников.

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    24 мая 2024, 23:53 • Новости дня
    Российские таможенники пресекли попытку вывоза военного оборудования на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские таможенники пресекли попытку вывоза на Украину установки для сброса ракет военной авиацией, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

    «Таможенники выяснили, что пересылку военного оборудования за границу организовали двое граждан России и двое граждан Грузии по указанию зарубежных координаторов», – приводит сообщение ФТС ТАСС

    Отмечается, что двое граждан России и двое граждан Грузии по указанию зарубежных координаторов пытались вывезти оборудование на Украину.

    Супружеская пара из Москвы собирала и перекрашивала балочные держатели в гаражном боксе. Затем иностранные координаторы организовали их транспортировку в Грузию.

    В общей сложности таможенники изъяли 12 устройств, половина из которых была обнаружена в микроавтобусе на Верхнем Ларсе, а остальные – в мастерской в Москве.

    В отношении москвичей и водителя задержанного транспортного средства возбуждены уголовные дела за контрабанду военной техники. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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    25 мая 2024, 02:19 • Новости дня
    Рогов уточнил ситуацию со шлюзами на ДнепроГЭС

    Рогов: На ДнепроГЭС открыты шандорные затворки, шлюзы закрыты

    Tекст: Денис Тельманов

    Информация об открытых украинской стороной шлюзах ДнепроГЭС, которая ранее появилась в СМИ, не соответствует действительности, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Информация об открытых противником шлюзах ДнепроГЭС во временно оккупированном нацистами городе Запорожье не соответствует действительности. Шлюзы на плотине ДнепроГЭС по-прежнему закрыты», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

    По его словам, после ракетного удара по машинному залу ДнепроГЭС-2 22 марта были открыты не шлюзы, а шандорные затворы на гребне станции.

    «Это было сделано по причине невозможности генерировать электроэнергию на ДнепроГЭС из-за повреждения генераторов. При этом необходимость в сбросе воды никуда не делась, поэтому её начали сбрасывать напрямую, открыв шандорные затворы», — пояснил Рогов.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская сторона открыла все шлюзы на ДнепроГЭС, и в настоящее время идет массовый сброс воды.

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    24 мая 2024, 18:48 • Новости дня
    Путин: Полет делегации Раиси на российских вертолетах прошел без проблем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегация, сопровождавшая иранского лидера Эбрахима Раиси в момент крушения его вертолета, летела отдельно на вертолетах российского производства, полет прошел без проблем, заявил президент России Владимир Путин.

    «Кстати, сопровождающие лица летели на двух российских, по-моему, вертолетах. И вертолеты российского производства без всяких особых сложностей в тех же условиях, в том же коридоре фактически, пролетели без всяких проблем», – отметил он в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, передает ТАСС.

    Путин также выразил уверенность, что Тегеран после гибели Раиси не изменит внешнеполитический курс, поскольку «фундаментальные основы иранской государственности являются достаточно устойчивыми, прочными, надежными». Иран является крупной региональной державой, он играет заметную роль в мировых делах, добавил российский лидер.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американская сторона виновна в смерти иранского президента Эбрахима Раиси, поскольку она не разрешала обслуживать его вертолет производства США.

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    24 мая 2024, 18:35 • Новости дня
    Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
    Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

    «Что касается переговорного процесса, я много раз об этом говорил, хочу еще раз здесь в Минске это подчеркнуть: Россия никогда от этих переговоров не отказывалась», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    «Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Пусть возвращаются, но возвращаются не исходя из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции, и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле. Мы к этому готовы», – добавил российский лидер.

    Ранее Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

    В марте постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что переговоры с Украиной сейчас не ведутся, но Россия открыта к предложениям и диалогу.

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    24 мая 2024, 19:04 • Новости дня
    Путин назвал «политической пургой» угрозы еврокомиссара премьеру Грузии

    Tекст: Дарья Григоренко

    У Евросоюза много комиссаров, которые постоянно меняются и «несут всякую пургу», заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с белорусским президентом Александром Лукашенко после переговоров двух лидеров.

    «Не могу комментировать, что там какой-то еврокомиссар сказал – там комиссаров много, они постоянно меняются и несут всякую пургу», – отметил Путин, передает ТАСС.

    «Если это так <…>, кроме как политической пургой, это назвать нельзя просто, и все, – подчеркнул российский лидер. По его словам, в настоящее время безответственность чиновников среднего уровня, особенно на этом направлении, растет. «Это вызывает только сожаление», – уточнил глава государства.

    Ранее в Совфеде раскритиковали ЕС за угрозы покушения на премьера Грузии.

    Напомним, в четверг премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в разговоре с ним о принятом законе об иноагентах один из еврокомиссаров припугнул его примером недавнего покушения на премьера Словакии.

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    24 мая 2024, 22:24 • Новости дня
    Специалисты Минобороны США приняли участие в учениях по борьбе с ОМП в Армении

    Tекст: Денис Тельманов

    Специалисты Министерства обороны США приняли участие в совместных штабных учениях по борьбе с химическими, биологическими и ядерными угрозами, которые прошли в Ереване. Об этом сообщил Совбез Армении.

    Учения были организованы Советом безопасности Армении при поддержке Агентства по уменьшению угрозы Министерства обороны США, передает сообщение ведомства ТАСС.

    Отмечается, что цель учений – «укрепление мер реагирования на подобные угрозы», оценка готовности Армении к ним и выявление пробелов в межведомственном сотрудничестве.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал «наглыми» и «беспардонными» действия США и ЕС, направленные на отрыв Армении от сотрудничества с Россией.

    По его словам, «наглые и беспардонные действия Запада» нацелены на отрыв Армении от России ускоренными темпами.




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    25 мая 2024, 00:45 • Новости дня
    США договорились с Бразилией о продаже вертолетов Black Hawk на 950 млн долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты договорились о продаже Бразилии 12 многоцелевых вертолетов UH-60M Black Hawk и сопутствующего оборудования. Об этом сообщили Госдепартамент США и Агентство по сотрудничеству в области безопасности обороны.

    Сумма сделки составит $950 млн, передает сообщение ведомств ТАСС.

    По данным американских властей, сначала будет приобретена основная военная техника на сумму 450 млн долларов, а затем прочее оборудование и услуги на сумму до 500 млн долларов.

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    24 мая 2024, 23:21 • Новости дня
    Глава Пентагона решил пройти медицинскую процедуру

    Глава Пентагона решил пройти медицинскую процедуру, его функции будет исполнять заместитель

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу, 24 мая, пройдет плановую медицинскую процедуру в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер.

    «Остин сегодня вечером пройдет плановую, элективную и минимально инвазивную нехирургическую процедуру,.. связанную с его ранее заявленной проблемой с мочевым пузырем», – приводит слова Райдера ТАСС.

    Пресс-секретарь уточнил, что во время процедуры Остина функции министра обороны будет исполнять его первый заместитель Кэтлин Хикс.

    Райдер подчеркнул, что проблема с мочевым пузырем не связана с онкологическим диагнозом Остина, который был поставлен в декабре 2023 года.

    По словам Райдера, Белый дом и Конгресс были проинформированы о предстоящей процедуре.

    Напомним, что Остин был госпитализирован в начале января из-за осложнений после диагностирования рака простаты. В январе его прооперировали, а затем выписали из больницы.

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    25 мая 2024, 16:46 • Новости дня
    Путин рассказал о росте производства вооружений

    Путин решил обсудить с руководством оборонных предприятий поставки востребованных вооружений

    Путин рассказал о росте производства вооружений
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Предприятия оборонно-промышленного комплекса за время проведения спецоперации на Украине значительно нарастили объемы производства вооружений и выполняют гособоронзаказ в срок, а иногда даже с опережением графика, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством ОПК в Королеве.

    «Мы сегодня обсудим комплекс вопросов, связанных с перспективами развития оборонно-промышленного комплекса России. В том числе, как идут поставки наиболее востребованных образцов вооружения и техники», – сказал глава государства, открывая совещание, передает РИА «Новости».

    Президент подчеркнул, что большинство оборонных предприятий выполняет заказы в срок, а некоторые позиции даже с опережением графика.

    «За последнее время у нас объемы выросли, за последние полтора-два года, за время проведения специальной военной операции. С 2021 года по 2023 год эти цифры меняются постоянно, они подрастают», – сказал он.

    По данным президента, по ракетно-артиллерийскому вооружению рост составил более чем в двадцать два раза, по средствам радиоэлектронной борьбы и разведки – в 15 раз, по боеприпасам и средствам поражения - в четырнадцать раз, по автомобилям – в семь раз, по средствам индивидуальной бронезащиты – в шесть раз, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам - в четыре раза, по бронетанковому вооружению – почти в 3,5 раза.

    «Это хороший темп, большой объем. Хочу поблагодарить вас и ваши коллективы за то, что вы с такими задачами, масштабными задачами справляетесь», – констатировал Путин.

    «Важно продолжать наращивать ритмичное обеспечение вооруженных сил современным высокотехнологичным оружием и техникой», – сказал Путин.

    Он уточнил, что это беспилотные, авиационные и наземные комплексы, высокоточные средства поражения, средства РЭБ и системы контрбатарейной борьбы. Президент также упомянул различные виды связи для устойчивого и непрерывного управления и другую номенклатуру.

    Напомним, президент встречается с руководством ОПК в подмосковном Королеве.

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    25 мая 2024, 16:26 • Новости дня
    Лукашенко угостил Путина салатом собственного приготовления

    «Пул Первого»: Лукашенко угостил Путина салатом «Молодость» собственного приготовления

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко угощал российского лидера Владимира Путина салатом «Молодость» собственного приготовления и клубникой из личной теплицы.

    Журналисты узнали, что на столе у Путина и Лукашенко оба вечера во время неформального ужина в деревне под Минском были блюда исключительно народной, деревенской кухни.

    «Наши драники, запеченная ломтиками картошка по-деревенски, мачанка с блинами, грибной суп и холодник, белорусское сало», – перечисляется в сообщении в Telegram-канале «Пул Первого».

    Кроме того, Лукашенко угостил Путина своим фирменным салатом «Молодость» собственного приготовления, а также домашним сальтисоном, а особо лидерам «зашли» маринованные грибы из Беловежской пущи.

    Предложили президенту России попробовать и хлеб, который выпекается дома у Лукашенко. На десерт – чай с хворостом, горячими творожными шариками и кобринским мороженым, клубника с медом из теплицы Лукашенко.

    Ранее Путин в ходе состоявшегося 23-24 мая визита в Белоруссию пригласил Лукашенко в гости.

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    25 мая 2024, 13:58 • Новости дня
    Путин пригласил Лукашенко в гости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин в ходе состоявшегося 23-24 мая визита в Белоруссию пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко в гости.

    По данным Telegram-канала «Пул первого», президенты «договорились и о дальнейших встречах, взаимодействии в целом».

    «Путин своего белорусского коллегу в гости тоже пригласил», – отмечается в сообщении.

    Ранее Путин назвал цель поездки в Белоруссию.

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    25 мая 2024, 16:28 • Новости дня
    Путин прибыл в Королев для встречи с руководителями предприятий ОПК

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Королев в Подмосковье, где проведет встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.

    Встреча пройдет на площадке головного предприятия АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), передает РИА «Новости».

    Среди участников совещания зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Алексей Дюмин, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, замминистра обороны Алексей Криворучко и другие.

    Также на встрече с Путиным будут присутствовать гендиректор ОДК Вадим Бадеха, гендиректор ПАО «Камаз» Сергей Когогин, гендиректор АО «Технодинамика» Игорь Насенков, гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков, гендиректор КТРВ Борис Обносов, гендиректор Уралвагонзавода Александр Потапов, гендиректор ОСК Андрей Пучков, гендиректор НПО «Высокоточные комплексы» Олег Рязанцев, гендиректор АО «Объединенная приборостроительная корпорация» Сергей Сахненко, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, глава Ростеха Сергей Чемезов.

    После общения с главами предприятий президент осмотрит производственные объекты, в том числе сборочный цех и центр наземных испытаний.

    Также Путину продемонстрируют изделия класса «воздух – поверхность», планирующие боеприпасы, ракеты «воздух – воздух» большой дальности и линейку авиабомб различных калибров, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

    Ранее Путин на совещании по развитию ОПК заявил о необходимости сделать еще больше для развития оборонных отраслей производства.

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