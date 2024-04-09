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Центробанк дал рекомендации по работе с пострадавшими от наводнений
Банк России рекомендовал кредиторам в упрощенном порядке принимать заявления пострадавших от наводнений на кредитные каникулы, реструктурировать долги по своим программам, вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное имущество, сообщил регулятор.
«Банк России рекомендовал кредиторам учитывать положение заемщиков, пострадавших от наводнений, и принимать заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Банки могут рассматривать такие обращения на основании тех документов, которые есть в наличии у человека, не требуя полного комплекта, который можно будет предоставить позже.
Сейчас право на отсрочку по платежам имеют заемщики, размер кредита которых не превышает 1,6 млн рублей – по автокредитам, 150 тыс. рублей – по кредитным картам или 450 тыс. рублей – по остальным кредитам и займам. «Если долг превышает установленные лимиты, Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать договоры пострадавших по своим собственным программам – вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное имущество», – указал ЦБ.
«Страховщикам Банк России рекомендовал упростить и ускорить урегулирование убытков по договорам страхования для пострадавших от наводнений… В частности, компаниям предложено самостоятельно запросить необходимые подтверждающие документы в профильных ведомствах, а также учитывать информацию, которая у них уже есть в наличии. Например, сведения о месте регистрации или фактического проживания человека», – отмечается в рекомендации.
Кроме того, регулятор предложил страховщикам предоставить отсрочку тем клиентам, которые оплачивают полисы в рассрочку. Они также могут оповестить своих клиентов о праве обратиться за выплатой и сообщить, что им для этого необходимо сделать. Страховщикам также рекомендовано по возможности создать отдельный канал коммуникации для пострадавших.