Движение Первых запустило второй сезон проекта «Литературный марафон»

Марафон дает участникам примерить на себя роль автора и создать литературные и художественные произведения, проявить свой творческий потенциал и получить социально значимые навыки, которые пригодятся как в общественной, так и в профессиональной жизни, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Литературный марафон» Движения Первых нацелен на популяризацию литературного творчества среди детской и юношеской аудитории по всей России. В рамках проекта участники смогут узнать о том, как написать свою книгу, нарисовать для нее обложку и иллюстрации, придумать историю героев. Ребята смогут развить в себе литературный талант, найти сферу для самореализации и возможности для раскрытия своих творческих способностей в новых форматах. Кроме того, дети смогут улучшить свои коммуникативные навыки, научатся грамотно формулировать свои мысли и транслировать их аудитории.

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Движения Первых и подать заявку на участие в разделе «Активности» с 4 апреля по 15 июня 2024 года. Участник должен прикрепить ранее не публиковавшееся творческое произведение на одну из тем: «Семья», «Наставник», «Мой дом», «Герой» в любой из шести основных номинаций, среди которых – жанровая проза, поэзия, сценаристка и драматургия (сценарий творческого события), комиксы, фанфикшн или иллюстрация.

Также в новом сезоне проекта появились две дополнительные номинации «Шаг вперед» для победителей «Литературного марафона» 2023 года от 12 до 18 лет, а также «Первые шаги» для ребят от 8 до 12 лет. В первой номинации ребята могут подавать заявку на любое из шести направлений, а во второй работы принимаются в направлениях жанровая проза, поэзия и иллюстрация на тему «Семья». Отметим, что объем работы не должен превышать 10 тыс. знаков с пробелами.

В последней номинации «иллюстрация» творческие работы участников должны являться иллюстрациями к книгам – юбилярам 2024 года. Например, к комедии Александра Грибоедова «Горе от ума», которой в 2024 году исполнилось 200 лет, или к 155-летию романа Льва Толстого «Война и мир».

Финалисты шести основных номинаций и одной дополнительной «Шаг вперед», которых выберут эксперты, станут участниками «Литературного пленэра». Он пройдет летом 2024 года в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина в Рязани. Там ребят ждут консультации и работа с наставниками по номинациям конкурса, мастер-классы и тренинги от ведущих писателей, актеров, поэтов, художников, блогеров, деятелей культуры Российской Федерации. Они помогут ребятам создать свое уникальное произведение, поделятся секретами мастерства и советами. Главным результатом проекта станет презентация сборника творческих работ финалистов конкурса, который выйдет в декабре 2024 года.

Напомним, что в прошлом сезоне проекта лучшие произведения финалистов были включены в специальный сборник «Литературного марафона», а победители прошли стажировку в престижном издательстве «Детская литература».