Путин назвал важной социальную ответственность в сегодняшних реалиях

Эксперт: Открытие социальных и жилых объектов – это символ будущего для новых регионов

Член ОП Малькевич: Открытие социальных и жилых объектов в новых регионах очень важно для России и лично для Путина

Tекст: Олег Исайченко

«Строительство социальных и жилых объектов в новых регионах очень важно для нашего президента. Владимир Путин сам ставит задачи, контролирует их исполнение, а также лично участвует в церемонии открытия», – сказал Александр Малькевич, первый заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты Российской Федерации, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета.

«Масштабное строительство в новых регионах является символом интенсивного возрождения исторических русских земель. После возвращения этих субъектов домой государство сосредоточило серьезное внимание на их восстановлении и создании комфортных условий для жизни местного населения», – акцентирует эксперт.

«Строящаяся инфраструктура открывает перед регионами огромные возможности. Те объекты, которые Россия возводит сейчас, ранее там просто невозможно было представить, потому что Украина не уделяла внимания развитию данных территорий. Новые проекты – это символ уверенности в будущем, что жизненно необходимо каждому», – отмечает собеседник.

«Кроме того, реализация масштабных инфраструктурных проектов в условиях обстрелов ВСУ и непростой логистики вблизи линии фронта показывает всему миру, что мы свои планы выполним. Россия не отказывается от заявленных намерений, несмотря ни на какие сложности», – подчеркивает он.

«Многие объекты, которые были открыты президентом, возводились практически на моих глазах. Особенно хочу отметить перинатальный центр в Донецке. Это современное медицинское учреждение. Также на церемонии запустили филиал Волгоградской Академии МВД России в Мариуполе и спортивную школу олимпийского резерва по тяжелой атлетике в Луганске», – поясняет эксперт.

«Необходимо отметить и жилищное строительство. Например, сейчас бурно возводятся дома в Мариуполе. В Луганске впервые за долгое время создаются новые кварталы. Активно ремонтируются дороги. Ведется работа по восстановлению памятников и монументов в рамках возрождения исторической памяти», – резюмировал Малькевич.

Накануне Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии ряда социальных и жилых объектов в новых регионах России. «Мы продолжаем последовательную работу по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии, по их эффективной интеграции в единое социально-экономическое, административное, образовательное пространство России», – цитирует президента официальный сайт Кремля. Глава государства напомнил, что к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области должны выйти на общероссийский уровень по ключевым показателям качества жизни и социально-экономического развития.

Среди открытых в среду объектов – Донецкий республиканский перинатальный центр имени профессора В. К. Чайки. Учреждение состоит из десяти отделений и рассчитано на 140 коек. В центре будут работать 160 врачей и 290 сотрудников среднего медперсонала, в нем смогут принимать до 7 тыс. родов ежегодно. Кроме того, в Луганске закончилось восстановление спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике.

В Мариуполе ввели в эксплуатацию десять многоквартирных домов – это около 600 квартир общей площадью 65 тыс. кв. м. Также открыли филиал Волгоградской академии МВД. Ремонтно-восстановительные работы начались в мае 2023 года, на месте филиала находились разрушенные корпуса Мариупольского училища профессиональной подготовки работников милиции.

Теперь на 11 тыс. кв. м отстроено учебное заведение, оснащенное по последнему слову техники. Учтены вопросы безопасности преподавателей и курсантов. С 1 сентября там начнут учебу около 400 человек. Открытие этого учебного заведения, по мнению Путина, является большим вкладом в расширение образовательных возможностей региона, в решение задач кадрового обеспечения территориальных подразделений МВД.