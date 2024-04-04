Путин: Россия не переводит экономику в режим военного времени

Tекст: Елизавета Шишкова

«Обращаю ваше внимание, что несмотря на все сложности сегодняшнего дня, мы же не переводим экономику в режим военного времени, такого нет», – сказал глава государства на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Он добавил, что в России не отменяются никакие социальные гарантии, а ответственность властей за их соблюдение только ужесточается, передает ТАСС.

«[Мы] не отменяем никаких социальных гарантий работников. Никаких! Мы их полностью соблюдаем. И не [только] полностью соблюдаем, даже ужесточаем ответственность всех органов власти за их соблюдение», – добавил Путин.

Президент выразил надежду на совместную консолидированную работу с профсоюзами для достижения общенациональных целей.