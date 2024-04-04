Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.2 комментария
Путин: Россия не переводит экономику в режим военного времени
Экономика России не переводится в режим военного времени, заявил президент Владимир Путин.
«Обращаю ваше внимание, что несмотря на все сложности сегодняшнего дня, мы же не переводим экономику в режим военного времени, такого нет», – сказал глава государства на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Он добавил, что в России не отменяются никакие социальные гарантии, а ответственность властей за их соблюдение только ужесточается, передает ТАСС.
«[Мы] не отменяем никаких социальных гарантий работников. Никаких! Мы их полностью соблюдаем. И не [только] полностью соблюдаем, даже ужесточаем ответственность всех органов власти за их соблюдение», – добавил Путин.
Президент выразил надежду на совместную консолидированную работу с профсоюзами для достижения общенациональных целей.