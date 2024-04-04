Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.2 комментария
В Польше отвергли возможность участия своих войск в боях на Украине
Туск: Польша не будет непосредственно участвовать в боях на Украине
Премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в Гливице заявил, что его страна не рассматривает возможность непосредственного участия в военных действиях на территории Украины.
Он подчеркнул, что Польша не предвидит своего непосредственного участия в войне на территории Украины, передает ТАСС со ссылкой на РАР.
Ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что военные из стран Европы не будут воевать на Украине в окопах, этот вариант исключен.