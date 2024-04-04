Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.2 комментария
Киргизия пообещала восстановить обслуживание карт «Мир»
Председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что обслуживание российских карт «Мир» в республике приостановлено временно, но есть ряд решений по этому вопросу.
Жапаров не стал раскрывать подробности этих решений, отметив, что их нельзя озвучить на данный момент, передает ТАСС.
Он уточнил, что обслуживанием программного обеспечения межбанковского процессингового центра занимается компания из Латвии. Она прислала письмо, в котором пригрозила отключить межбанковский процессинговый центр, если Киргизия продолжит взаимодействие с картами «Мир» НСПК России, рассказал глава кабинета министров страны.
Ранее сообщалось, что киргизские банки прекратили проведение операций с картами российской платежной системы «Мир».