Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.2 комментария
Банки Киргизии остановили операции с картами «Мир»
Киргизские банки прекратили проведение операций с картами российской платежной системы «Мир», сообщило ЗАО «Межбанковский процессинговый центр».
Из сообщения на сайте центра следует, что с 12.00 по местному времени (9.00 мск) 3 апреля приостанавливается обслуживание карт в эквайринговых устройствах (безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах), передает ТАСС.
Также пользователи больше не могут осуществлять переводы с карты на карту и проводить интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий.
Ранее казахстанские банки ограничили обслуживание карт «Мир».