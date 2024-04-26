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Грузия решила разобраться с донорами, финансирующими обвинения в «пророссийскости»
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси намерен разобраться с донорами, финансирующими грузинские НПО, которые обвиняют власти страны и электорат в «пророссийскости», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы – государство. Доноры не будут управлять Грузией через радикальные НПО, которые называют власти и народ «русскими». Угрожают тем, кто намерен 29 апреля выйти на митинг солидарности в связи с законопроектом «О прозрачности иностранного влияния». Это уже кульминация радикализма!» – заявил он.
По его словам, власти Грузии планируют «серьезный разговор» с донорами таких НПО.
«Именно финансирование таких НПО и является действием против партнеров, против народа Грузии», – сказал Шалва Папуашвили.
«Пора заканчивать с «черными деньгами», которые получают неправительственные организации», – отметил спикер высшего законодательного органа Грузии.
На следующей неделе в парламенте законопроект, вызвавший критику Запада и протесты в Грузии, будут рассматривать во втором чтении.