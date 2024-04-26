Грузия решила разобраться с донорами, финансирующими обвинения в «пророссийскости»

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Мы – государство. Доноры не будут управлять Грузией через радикальные НПО, которые называют власти и народ «русскими». Угрожают тем, кто намерен 29 апреля выйти на митинг солидарности в связи с законопроектом «О прозрачности иностранного влияния». Это уже кульминация радикализма!» – заявил он.

По его словам, власти Грузии планируют «серьезный разговор» с донорами таких НПО.

«Именно финансирование таких НПО и является действием против партнеров, против народа Грузии», – сказал Шалва Папуашвили.

«Пора заканчивать с «черными деньгами», которые получают неправительственные организации», – отметил спикер высшего законодательного органа Грузии.

На следующей неделе в парламенте законопроект, вызвавший критику Запада и протесты в Грузии, будут рассматривать во втором чтении.