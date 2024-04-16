Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.2 комментария
Пескова спросили о возможности изменений в губернаторском корпусе
Песков не ответил на вопрос о возможности изменений в губернаторском корпусе
В Кремле традиционно никогда не отвечают на вопросы о предстоящих кадровых решениях и не комментируют сообщения о том, что в ближайшее время якобы могут произойти изменения в губернаторском корпусе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что президент Владимир Путин «активно занимается региональной проблематикой, активно работает с губернаторским корпусом, работы очень много», передает ТАСС.
О возможной ротации в губернаторском корпусе после инаугурации Владимира Путина ранее писала газета «Коммерсант».
Накануне президент России Владимир Путин поддержал решение губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова участвовать в выборах на новый срок полномочий.