В Авдеевке открылся первый гуманитарный центр

В городе, по разным оценкам, живут более тысячи человек, там проживают люди, которые не хотят уезжать и оставлять свои дома, сказал Турчак, сообщается на сайте ЕР.

По его словам, с обеспечением продуктами в целом проблем нет. Маломобильным и одиноким жителям помощь будут доставлять адресно волонтеры «Молодой Гвардии Единой России».

Основные потребности сейчас – стройматериалы, обеспечение медпомощью, оформление гражданства и поиск родственников.

«Стройматериалы – все, что нужно для закрытия теплового контура. По всем домам, по которым обратятся жители, будем составлять «карточки» потребностей. Людям, которые не смогут самостоятельно справиться с работами, помогут волонтеры. Медицина. Организуем поставку лекарств. И в ближайшее время начнут работать выездные бригады узких специалистов. На это большой запрос», – сказал Турчак.

Еще одна потребность – оформление российского гражданства. Сделать это сейчас можно в Ясиноватой. «Жители Авдеевки ездят туда, чтобы подать документы. В перспективе организуем работу и в городе», – добавил он.

Также партия организует работу по поиску родственников.

«Во многих семьях утеряна связь с близкими. Будем помогать восстанавливать. Такой опыт работы у нас уже есть – и по Мариуполю, и по другим городам», – резюмировал Турчак.

Координировать работу гуманитарного центра «Единой России» в Авдеевке будут депутат Госдумы Зураб Макиев и первый зампред Народного Совета ДНР Сергей Прокопенко.