МГИМО и «Движение первых» подписали соглашение о сотрудничестве

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, соглашение между организациями направлено на создание тесных взаимосвязей и сотрудничество в области молодежной политики. Как отметил ГГуров, сотрудничество Движения Первых и МГИМО поможет сблизить детей и молодежь России и других стран, выведет международные отношения на новый уровень.

«Соглашение Движения Первых с МГИМО – это отличная возможность для детей и подростков получить новые знания и навыки в направлении «Дипломатия и международные отношения». Будем вместе проводить образовательные и профориентационные проекты, формировать патриотическое сознание детей и молодежи, развивать международное детско-юношеское сообщество», – сказал Гуров.

Как говорится в сообщении, соглашение станет новой вехой развития Движения в направлении детской дипломатии. В своей международной деятельности Движение Первых содействует участию детей и молодежи разных стран в разных совместных активностях.

По словам Торкунова, сотрудничество Движения Первых и вузов, которые занимаются международными отношениями, важно для воспитания молодого поколения.

«Сегодня знаковое событие – подписание соглашения с Движением, которое набирает силу и заметно на поле молодежной политики. Думаю, мы сумеем внести весомый вклад в развитие международного сотрудничества, реализуем международные образовательные проекты. У нас хорошие и большие перспективы», – подчеркнул ректор.

В рамках взаимодействия Движение Первых и МГИМО будут обмениваться знаниями и опытом, а также вместе проводить мастер-классы, семинары, конференции, симпозиумы и круглые столы. В планах Движения и вуза даже предполагаются межгосударственные программы детских и молодежных образовательно-туристических обменов.