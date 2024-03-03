В ингушском Карабулаке отменили режим КТО

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении говорится, что в ингушском Карабулаке, ограниченной улицами: Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева, приказом начальника Управления ФСБ России по Республике Ингушетия с 12.45 мск воскресенья правовой режим КТО и временные ограничения отменены, передает РИА «Новости».

В воскресенье сообщалось, что в Карабулаке в Ингушетии идут мероприятия по нейтрализации боевиков. Позже стало известно, что шестерых боевиков, приверженцев террористической организации ИГ (запрещена в РФ), ликвидировали в ходе КТО в Карабулаке.

2 марта в Ингушетии ввели режим КТО в границах четырех улиц Карабулака – Осканова, Рабочей, Набережной и Джабагиева.