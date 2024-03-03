Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.0 комментариев
В результате атак Израиля 90 человек погибли за сутки в Газе
Минздрав: В результате действий Израиля 90 человек погибли в Газе за последние сутки
По меньшей мере 90 человек погибли, почти 180 пострадали за минувшие сутки в результате бомбардировок и обстрелов израильскими силами различных районов сектора Газа, сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава.
Как говорится в заявлении Минздрава Газы, за последние сутки в Газе погибли 90 погибли, еще 177 пострадали, «общее число жертв израильской агрессии с октября прошлого года возросло до 30410, передает ТАСС. Тела некоторых погибших остаются под завалами, спасатели и медики пока не могут до них добраться.
Ранее сообщалось, что голодающие в Газе напали на гуманитарный конвой с водой и продовольствием для двух больниц на севере Газы.