Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.0 комментариев
В Белгороде объявили ракетную опасность
Сирена ракетной опасности звучит в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков в своем Telegram-канале написал, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Он призвал жителей не подходить к окнам, и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. И, по его словам, необходимо спуститься в укрытие или другое безопасное место, если находитесь на улице.
Ранее Гладков сообщил, что украинские военные атаковали с беспилотника село Щетиновка Белгородского района Белгородской области, в результате чего повредили линию электропередачи.