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    0 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Германия забыла о благодарности русским

    Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.

    17 комментариев
    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

    Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

    2 комментария
    3 марта 2024, 12:13 • Новости дня

    В Белгороде объявили ракетную опасность

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сирена ракетной опасности звучит в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    Гладков в своем Telegram-канале написал, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Он призвал жителей не подходить к окнам, и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. И, по его словам, необходимо спуститься в укрытие или другое безопасное место, если находитесь на улице.

    Ранее Гладков сообщил, что украинские военные атаковали с беспилотника село Щетиновка Белгородского района Белгородской области, в результате чего повредили линию электропередачи.

    2 марта 2024, 15:55 • Новости дня
    Шольц впервые прокомментировал ситуацию с записью разговора офицеров

    Канцлер Германии Шольц пообещал в срочном порядке расследовать ситуацию с записью разговора офицеров

    Шольц впервые прокомментировал ситуацию с записью разговора офицеров
    @ Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц агентству DPA пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг появившейся в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus.

    Канцлер назвал ситуацию «очень серьезной проблемой», в данный момент инцидент выясняется очень тщательно, интенсивно и быстро, передает ТАСС.

    Также Шольц обещал оперативные разъяснения на фоне публикации записи разговора военных.

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи.

    Коментарии (37)
    2 марта 2024, 16:07 • Новости дня
    Лавров сказал, когда закончится конфликт на Украине
    Лавров сказал, когда закончится конфликт на Украине
    @ Khalil Hamra/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинский кризис завершится, когда Киев начнет соблюдать нормы международного права, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Антальского дипломатического форума.

    «Мы объявили о наших целях. Президент в очередной раз в своем послании Федеральному собранию подтвердил, что эти цели в полной мере сохраняют свою актуальность», – передает ТАСС слова министра.

    Ранее Лавров назвал готовящийся президентом Украины Владимиром Зеленским «план мира» ультиматумом России.

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    2 марта 2024, 19:16 • Новости дня
    На Западе назвали способное устроить конец света российское оружие

    Express: Российская ракета «Сармат» способна устроить конец света

    На Западе назвали способное устроить конец света российское оружие
    @ Министерство обороны/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский ракетный комплекс «Сармат» может поражать несколько целей одновременно, он способен устроить конец света, пишет Express.

    Издание приводит ошеломляющие характеристики «Сармата»: в длину 35 метров, «Сатана-II» (по классификации НАТО – прим. ВЗГЛЯД) весит 220 тонн. По данным журналистов, ракета представляет собой несколько установок с независимым наведением, благодаря чему может поразить несколько целей одновременно, передает РИА «Новости».

    По данным Центра стратегических и международных исследований США, «Сармат» преодолевает всю территорию Европы и большую часть США, эта ракета не похожа ни на одну, которая есть у других стран.

    Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о боевом применении новейших ракетных комплексов. По его словам, в войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат», которые скоро Россия продемонстрирует их в районах базирования на боевом дежурстве.

    Коментарии (24)
    2 марта 2024, 17:26 • Новости дня
    В Финляндии объяснили заявления о «праве» ВСУ атаковать Россию

    МО Финляндии объяснила слова финского парламентария о «праве» ВСУ атаковать Россию

    В Финляндии объяснили заявления о «праве» ВСУ атаковать Россию
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Финляндия не поставляла Украине дальнобойные системы вооружений, поэтому не ограничивала его использование для ударов по территории России, заявил в субботнем эфире общественного вещателя Yle министр обороны страны Антти Хяккянен.

    Хяккянен заявил, что Хельсинки предоставили Киеву средства для ведения оборонительной борьбы на украинской земле, поэтому Финляндия не считала целесообразным устанавливать ограничения, передает радио Sputnik.

    Ранее глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра заявил, что в ходе передачи Украине оружия Финляндия не запрещала применять его по территории России. По его словам, Киев имел право использовать это оружие против военных целей и на российской территории.

    Коментарии (26)
    2 марта 2024, 17:55 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности России развернуть вооружения в ответ на расширение НАТО

    Лавров заявил о готовности России развернуть вооружения из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО

    Лавров заявил о готовности России развернуть вооружения в ответ на расширение НАТО
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия развернет дополнительные вооружения после вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Но его словам, все десятилетия добрососедства пошли прахом. Он указал на решение Швеции вступить в НАТО, чтобы «ВС США получило право делать в Швеции, что хотят, посещать любой объект, создавать там любые свои объекты», передает ТАСС.

    Министр указал, что теперь на территории Московского и Ленинградского военных округов будут расположены, размещены, развернуты дополнительные вооружения.

    Ранее Лавров назвал абсурдными заявления Запада о том, что якобы Прибалтика, Швеция или Финляндия могут «стать следующими» после Украины.

    Коментарии (27)
    2 марта 2024, 21:11 • Новости дня
    Симоньян предложила Шольцу помощь

    Симоньян предложила Шольцу помощь в прояснении дела о публикации разговора немецких военных

    Симоньян предложила Шольцу помощь
    @ RT/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила канцлеру Германии Олафу Шольцу помощь в прояснении обстоятельств в связи с публикацией переговоров немецких военных о планах ударов по Крымскому мосту.

    В своем Telegram-канале Симоньян привела обещание Шольца  «очень интенсивно, очень быстро прояснить обстоятельства дела».

    «Вы обращайтесь, поможем с выяснениями», – написала она.

    Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    Канцлер Германии Олаф Шольц агентству DPA пообещал быстро расследовать ситуацию.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на практике может означать опубликованная в России запись разговора немецких военных, и к каким последствиям она может привести в самой Германии.

    Коментарии (7)
    2 марта 2024, 21:04 • Новости дня
    Пугачева после выхода нового альбома обратилась к поклонникам

    Пугачева после выхода нового альбома пообещала поклонникам новые песни к своему юбилею

    Пугачева после выхода нового альбома обратилась к поклонникам
    @ Vadim Tarakanov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Народная артистка СССР певица Алла Пугачева после выхода нового альбома обратилась к поклонникам и анонсировала выход новых песен к своему 75-летнему юбилею 15 апреля.

    В видеообращении на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России)  она пообещала новые песни к своему юбилею, передает ТАСС.

    По ее словам, она узнала о выходе альбома «P.S» одной из последних, добавив, что ей очень приятно внимание.

    Ранее сообщалось, что Пугачева 1 марта выпустила первый за 16 лет альбом под названием «P.S» 1 марта, в него вошли новые версии песен с юбилейного концерта певицы.

    До этого СМИ сообщали, что в альбоме «P.S.» будут представлены 11 новых композиций, среди которых «Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «Вольная» и так далее.

    Коментарии (56)
    2 марта 2024, 16:14 • Новости дня
    В США назвали причину продвижения ВС России на Украине

    NYT: Слабая оборона ВСУ помогает ВС России продвигаться вперед

    В США назвали причину продвижения ВС России на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска оказались не подготовлены к наступлению Вооруженных сил России, плохая оборона ВСУ помогает российским военным продвигаться вперед после освобождения Авдеевки, отмечает The New York Times.

    Журналисты издания, изучившие спутниковые снимки оборонительных позиций украинцев, заметили простые линии окопов ВСУ, они без дополнительных укреплений, которые могли бы задержать российские танки, передает РИА «Новости».

    NYT пишет, что американских политиков беспокоит, что ВСУ не достаточно подготовлены к наступлению ВС России, которые уже продвигаются за пределами Авдеевки.

    Ранее в США предположили, что Киев может решиться начать переговоры с Москвой из-за неудач ВСУ на фронте, в том числе потери Авдеевки.

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    2 марта 2024, 15:38 • Новости дня
    Умер народный артист России и Украины Валерий Ивченко
    Умер народный артист России и Украины Валерий Ивченко

    Tекст: Вера Басилая

    Народный артист России и Украины Валерий Ивченко умер на 85-м году жизни, сообщил Большой драматический театр (БДТ) имени Товстоногова.

    Театр в своем Telegram-канале проинформировал, что Ивченко скончался в субботу.

    Ивченко родом из города Купянске Харьковской области, он окончил студию при Харьковском драмтеатре имени Шевченко, а также режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства. В БДТ артист был приглашен в 1983 году.

    Звание народного артиста Украинской ССР получил в 1980 году, а народным артистом России стал в 1994 году. Был занят в театре, а также исполнил множество ролей в фильмах и сериалах.

    Коментарии (5)
    2 марта 2024, 20:07 • Новости дня
    Захарова рассказала о «теневом государстве» в Германии

    Захарова заявила, что Германией управляет теневая власть внутри госаппарата ФРГ

    Tекст: Вера Басилая

    Существует неведомая для немецкого избирателя, не имеющая отношения к избирательной системе, сила внутри государственного аппарата ФРГ, «теневое государство», которое сейчас и управляет Германией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова обратила внимание в своем Telegram-канале, что комментарии от правительственных структур Германии по поводу аудиозаписи разговора немецких военных об ударах по Крымскому мосту исходят не от официальных представителей, а по линии СМИ со ссылками на неназванные источники. Также, по ее словам, сообщения и оценки носят «чудовищно разнонаправленный характер»: обещания канцлера Германии Олафа Шольца разобраться, и реакцию замглавы комитета Бундестага по контролю за разведкой Родериха Кизеветтера, который не увидел ничего плохого в провале немецкой контрразведки.

    Захарова назвала также безответственными анонимные комментарии от минобороны ФРГ агентствам dpa и Tagesshau о том, что разговор немецких военных якобы был перехвачен.

    Дипломат считает, что такая реакция на скандал говорит о том, что в Германии нет единой власти, а между элитами, народом и правительством нет обратной связи. Захарова назвала цель в СМИ в Германии – поддерживать иллюзию народной демократии.

    По ее словам, в Германии существует «теневое государство», о котором пишут немцы. Эта неведомая для немецких избирателей сила внутри государственного аппарата ФРГ и управляет Германией.

    Захарова считает, что у немцев есть уникальный шанс спасти себя и вывести официальные власти на разговор, что происходит в стране.

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на практике может означать опубликованная в России запись разговора немецких военных, и к каким последствиям она может привести в самой Германии.

    Коментарии (5)
    2 марта 2024, 18:53 • Новости дня
    Вован и Лексус оценили запись беседы военных ФРГ об ударах по Крымскому мосту

    Пранкеры Вован и Лексус заявили, что не имеют отношения к публикации беседы военных ФРГ

    Tекст: Вера Басилая

    Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что ознакомились с записью переговоров немецких военных о возможном ударе по Крымскому мосту ракетами Taurus, но не причастны к ней.

    Столяров в беседе с ТАСС на полях Всемирного фестиваля молодежи отметил, что им был интересен этот разговор. По его словам, они с Кузнецовым собираются использовать какую-то фактуру для «дальнейших творческих идей».

    Ранее в Минобороны Германии сообщили агентству DPA, что внутренний разговор немецких военных о возможной атаке на Крымский мост был перехвачен.

    Канцлер Германии Олаф Шольц агентству DPA пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus.

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    Коментарии (5)
    2 марта 2024, 15:59 • Новости дня
    Атакованный в феврале британский сухогруз Rubymar затонул в Красном море

    Tекст: Кристина Цыцура

    Британский сухогруз Rubymar, который был атакован 19 февраля мятежниками-хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах», затонул в Красном море, сообщили в правительстве Йемена.

    Сообщается, что судно затонуло накануне по причине неблагоприятных погодных условий и сильного ветра на море, передает ТАСС.

    Йеменское правительство призвало мировое сообщество и международные организации принять «практические меры для спасения Красного моря от неминуемой экологической катастрофы».

    Власти Йемена также обвинили движение «Ансар Аллах» в нападении на рыбаков, находившихся вблизи судна.

    Коментарии (17)
    3 марта 2024, 01:10 • Новости дня
    Бойцы группировки «Центр» раскритиковали захваченный турецкий броневик ВСУ

    Бойцы группировки «Центр» раскритиковали захваченный турецкий броневик ВСУ «Kirpi» за отсутствие печки

    Tекст: Денис Тельманов

    Бойцы группировки «Центр» прокатились на захваченном у ВСУ турецком бронеавтомобиле «Kirpi» в освобожденном городе Авдеевка и раскритиковали его за плохую работу печки.

    «С печкой проблемы у этой машины, она не для нашего климата, нет печки можно сказать», – рассказал РИА «Новости» командир автомобильного взвода с позывным «Чебаркуль».

    По его словам, «Kirpi» была брошена ВСУ в бегстве и досталась российским войскам почти в нетронутом состоянии. Согласно открытым источникам, Украина с 2022 года получила не менее 200 таких машин.

    Ранее сообщалось, что российские военные вывели в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, которую ранее подбили на Авдеевском направлении, получив тем самым трофей.

    Коментарии (17)
    2 марта 2024, 15:05 • Новости дня
    Лавров оценил действия Еревана по отношению к Москве

    Глава МИД России Лавров заявил, что Ереван сейчас строит отношения с врагами своих друзей

    Лавров оценил действия Еревана по отношению к Москве
    @ Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Армении сейчас почему-то желают выстраивать отношения не с ближайшими соседями и исторически солидарными с народами, а с теми, кто выступает против своих друзей, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам Антальского дипломатического форума.

    Лавров отметил, что Ереван выстраивает отношения с врагами, а не с давними друзьями. По его словам, Россия следит за заявлениями руководства Армении, которые заставляют Москву задуматься над тем, что в реальности происходит, и учитывать, планируя дальнейшие практические шаги, передает ТАСС.

    Российский министр также отметил, что между Баку и Ереваном организуются встречи «под эгидой различных западных деятелей». По словам Лаврова, глава МИД Азербайджана поделился с ним впечатлениями, которые он не будет озучивать.

    По словам Лаврова, в Баку «подтверждают свою готовность решать все вопросы в соответствии с серией трехсторонних заявлений» России, Азербайджана и Армении, все зависит от того, насколько честно они будут выполняться. Москва же, как отметил глава МИД России, готова содействовать и «разблокировке всех коммуникаций в регионе, и в отношении делимитации границы, <…> и в отношении, соответственно, подготовки мирного договора».

    Лавров напомнил, что Россия назначила для помощи в решении этого вопроса посла по особым поручениям, который уже посещал Баку, но в Ереване его не подтвердили.

    Напомним, Армения в последнее время в целом заняла довольно конфронтационную позицию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о невыполнении Договора о коллективной безопасности в отношении Армении и «заморозке» ее участия в ОДКБ.

    Кроме того, в Армении начали требовать вывод российских пограничников из страны.

    Коментарии (18)
    2 марта 2024, 18:22 • Новости дня
    В Минобороны Германии оценили подлинность аудиозаписи переговоров военных

    DPA: Разговор военных о планах атаки на Крымский мост был перехвачен

    В Минобороны Германии оценили подлинность аудиозаписи переговоров военных
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Внутренний разговор немецких военных высокого ранга о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus был перехвачен, заявили агентству DPA в Минобороны Германии.

    Представитель оборонного ведомства заявил, что нельзя уверенно сказать, что в записанную или письменную версию переговоров были внесены изменения, но подвтердил, что перехвачен разговор в секторе Люфтваффе, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц агентству DPA пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus.

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи.

    Коментарии (12)
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      Где на Украине искать нацистов

      Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.

      0 комментариев
    • Алексей Нечаев Алексей Нечаев
      Германия забыла о благодарности русским

      Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.

      17 комментариев
    • Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов
      Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

      Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

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      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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