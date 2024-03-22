Глава МВД прибыл на место теракта в «Крокус Сити Холле»

Глава МВД Колокольцев прибыл на место теракта в «Крокус Сити Холле»

Tекст: Валерия Городецкая

«Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев незамедлительно прибыл на место террористического акта в «Крокус Сити Холле», он в режиме реального времени получает доклады об обстановке на месте происшествия», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

Вечером 22 марта несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

По данным ФСБ, в результате ЧП, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.