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Глава МВД прибыл на место теракта в «Крокус Сити Холле»
Глава МВД Колокольцев прибыл на место теракта в «Крокус Сити Холле»
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл на место ЧП в Красногорске, где в пятницу вечером произошла стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл».
«Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев незамедлительно прибыл на место террористического акта в «Крокус Сити Холле», он в режиме реального времени получает доклады об обстановке на месте происшествия», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.
Вечером 22 марта несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.
По данным ФСБ, в результате ЧП, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.