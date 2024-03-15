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    Игорь Караулов Игорь Караулов Европейская агрессивность ударит по самой Европе

    Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У вмешательства Запада в выборы в России давняя история

    Страны Запада сами разрушили основной принцип взаимного наблюдения за выборами, сформулированный после Второй мировой войны: основное преимущество иностранных наблюдателей в том, что их отношение к происходящему является гарантированно нейтральным.

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    15 марта 2024, 23:05 • Новости дня

    Китай заявил о готовности способствовать переговорам России и Украины

    Зампред Китая при ООН заявил о готовности страны предоставить все необходимое для переговоров между Россией и Украиной

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай готов предоставить все необходимое для проведения переговоров между Москвой и Киевом для урегулирования украинского кризиса, заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан.

    «Китай... будет продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса», – сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что поддержка Украины помогает США сдерживать Китай и «отрезвила Си Цзиньпина».

    По его словам, США «совершенно способны продолжать поддерживать Украину в конфликте».

    15 марта 2024, 00:52 • Новости дня
    Белгородские власти заявили об отсутствии украинских войск в регионе

    Губернатор Белгородской области заявил об отсутствии на территории приграничного региона сил ВСУ

    Белгородские власти заявили об отсутствии украинских войск в регионе
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, объехав Грайворонский городской округ, заявил об отсутствии в регионе украинских войск.

    «Вместе с начальником региональной безопасности Евгением Васильевичем Воробьевым проехали села Гора-Подол, Глотово, Козинка. Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    По его словам, бой с украинскими войсками идет за пределами Белгородской области.

    При этом он отметил, что Козинке «досталось сильно, разрушения очень серьезные».

    Гладков также сообщил, что вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывез жителей в безопасное место и готовит их к отправке к родным или в пункт временного размещения.

    «Уже утром будем пытаться оценить ущерб и, если позволит обстановка, начнем восстановление», – отметил губернатор.

    Ранее сообщалось, что при обстреле украинскими военными города Грайворон в Белгородской области ранены четыре человека. При прямом попадании в дом мужчина ушиб голову, девушка оказалась в шоковом состоянии.

    Еще две женщины получили осколочные ранения, их доставили в районную ЦРБ. Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести.

    При прямом попадании в Грайвороне разрушен жилой дом, разные повреждения получил еще один частный дом, там выбиты окна, посечены фасад и забор.

    Следственный комитет России возбудил дело после обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ по фактам гибели и ранения людей.

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    15 марта 2024, 10:50 • Новости дня
    Названы потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России

    Минобороны: Потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России составили более 1,5 тыс. человек

    Названы потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Суммарные потери украинской армии за три дня попыток прорыва на территорию России, с 12 по 14 марта, составили более 1,5 тыс. боевиков, 18 танков и 23 броневика, сообщило в пятницу Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за прошедшие трое суток, с 12 по 14 марта, войсками российской группировки «Запад» совместно с пограничными органами ФСБ были пресечены все попытки украинских военных прорваться на территорию Белгородской и Курской областей.

    Суммарно потери ВСУ составили более 1,5 тыс. человек, из которых около 500 – безвозвратные. Также уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

    Отмечается, что 14 марта в 16.30 мск украинская диверсионная группа на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от государственной границы близ приграничного населенного пункта Козинка в Белгородской области.

    По данным оборонного ведомства, после высадки при попытке продвижения вглубь населенного пункта украинские диверсанты были обнаружены и остановлены огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб ВС России.

    Одновременно с этим огнем РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов.

    Ранее российские войска в очередной раз сорвали попытку проникновения украинских ДРГ на территорию приграничных областей. Бои проходили по направлению к поселку Сподарюшино. Всего было уничтожено 195 бойцов ВСУ.

    За день до этого ВСУ также осуществили попытку продвижения по направлению к Белгородской и Курской областям. Потери противника составили 250 человек, семь танков, семь американских БМП Bradley, два БТР. Кроме того, ими были потеряны гаубица М777, два орудия Д-20, САУ «Гвоздика» и «Нона».

    Первая в этой серии «штурмовая волна» российских границ произошла 12 марта. Следуя от Одноробовки Харьковской области, украинские бойцы намеревались прорваться в районе населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области, однако 234 боевика были оперативно уничтожены ВС РФ.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла логику этих событий.

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    15 марта 2024, 14:52 • Новости дня
    Военный эксперт: Белгородско-курская эскалация ВСУ не создаст новый фронт

    Военный эксперт Бартош: ВСУ пытается атаковать Белгородскую и Курскую области для отвлечения основных сил ВС РФ

    Военный эксперт: Белгородско-курская эскалация ВСУ не создаст новый фронт
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ пытаются продемонстрировать Западу способность прорвать российскую границу. Именно поэтому они изменили тактику и перешли от попыток проникновения легкооснащенных ДРГ к применению тяжелой техники и вертолетов. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее Минобороны России назвало потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию страны.

    «Командование ВСУ предпринимает попытки прорыва на российской границе. Противнику это необходимо для демонстрации Западу якобы такой возможности. Кроме того, так офис Зеленского хочет нивелировать тот негативный информационный эффект, который наблюдается на фоне продвижения наших войск», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Мы наблюдаем новый серьезный виток эскалации боевых действий на этом направлении. Если раньше противник ограничивался вылазками легкооснащенных диверсионных групп, то теперь он попытался задействовать тяжелую бронетехнику и вертолеты. Изменение тактики во многом обусловлено подготовленностью российской линии обороны на этом участке фронта», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, с военной точки зрения усиление войск для прорыва необходимо ВСУ для того, чтобы создать эффект серьезной опасности и отвлечь наши основные силы на других направлениях. Это позволило бы Украине создать условия, при которых Россия была бы вынуждена перебрасывать дополнительные группировки войск к приграничью», – подчеркивает он.

    «Однако вряд ли ВСУ смогут осуществить задуманное. Как следствие, ожидать открытия нового участка фронта я бы тоже не стал. Все же это отдельные попытки прорыва на конкретных локациях, еще и не столь многочисленные, как может показаться на первый взгляд. Достаточно посмотреть, сколько солдат и техники противник задействовал, например, на Харьковском направлении, чтобы понять, насколько ограниченные силы используют ВСУ в районе Белгородской и Курской областей», – резюмировал Бартош.

    Ранее Министерство обороны России назвало потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию страны. Об этом ведомство сообщило в своем официальном Telegram-канале. Отмечается, что в период с 12 по 14 марта украинские военные лишились 1,5 тыс. солдат. Кроме того, было ликвидировано 18 танков и 23 боевые бронированные машины. Натиск противника сдерживали бойцы группировки «Запад» совместно с приграничными органами ФСБ.

    Кроме того, министерство также поделилось деталями об одной из последних вылазок ВСУ вблизи Белгородской области. В четверг, около 16.30 мск, украинская ДРГ на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на удалении одного километра от государственной границы.

    После этого противник попытался продвинуться в направлении села Козинка, где ему удалось занять несколько домов на окраине. Однако при попытке захода вглубь населенного пункта, бойцы ВСУ были обнаружены и остановлены огнем артиллерии, ударами авиации и применением управляемых бомб. Для исключения подхода резервов ВС РФ осуществили дистанционное минирование местности.

    Одновременно с этим огнем РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек. В настоящее время контроль над селом полностью восстановлен. В районе блокирования ДРГ проведена зачистка.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла логику этих событий. По мнению экспертов, действия украинских солдат имели своей целью дискредитировать выборы президента России.

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    13 марта 2024, 18:15 • Новости дня
    СМИ: Украинские войска слабеют, подставляясь под мощный прорыв

    Advance: Уже летом на Украине может произойти перелом из-за истощения ВСУ

    СМИ: Украинские войска слабеют, подставляясь под мощный прорыв
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Положение Украины на фронте продолжит ухудшаться без усиления помощи со стороны ее западных союзников, и уже летом ситуация может достигнуть поворотного момента, пишет хорватское издание Advance.

    Сейчас вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку боеприпасов и людей, украинские войска слабеют, подставляясь под возможный мощный прорыв, пишет Advance, передает РИА «Новости».

    Вместе с тем, в отличие от украинской армии, ВС России выстроили сеть многоуровневых оборонительных укреплений, указывается в материале. Кроме того, российские войска быстро адаптируются и учатся, отмечает автор публикации.

    «Недооценка противника – плохая и опасная тактика, а Запад с первого дня агрессивно недооценивал российскую боеспособность», – резюмирует автор.

    Ранее командир спецназа «Ахмат», герой России Апты Алаудинов заявил, что Россия «окончательно поставит точку в СВО» в 2024 году.

    Коментарии (3)
    13 марта 2024, 16:12 • Новости дня
    Командование ВСУ признало вероятность продвижения российских военных

    Командование ВСУ признало вероятность продвижения ВС России на отдельных направлениях

    Tекст: Александра Юдина

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал сложной обстановку практически на всем протяжении линии боевого соприкосновения.

    Он указал, что поработал «в двух бригадах, где постепенно усложняется обстановка и есть угроза продвижения вражеских подразделений в глубину наших боевых порядков», передает ТАСС.

    Сырский признал, что по всей линии боевого соприкосновения «оперативная обстановка остается сложной».

    Кроме того, по его словам, российские военные продолжают вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердычи, Тоненькое, Вербовое и Работино.

    Напомним, Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим вооруженными силами Украины. Валерий Залужный был отправлен в отставку.

    Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

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    13 марта 2024, 10:15 • Новости дня
    Украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде

    Гладков: ВСУ атаковали Белгород с помощью двух БПЛА самолетного типа

    Украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде
    @ t.me/v_v_demidov

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные атаковали Белгород с помощью двух БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что один беспилотник врезался в многоквартирный дом, также есть незначительные повреждения окон в двух соседних образовательных учреждениях.

    В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания.

    Гладков отметил, что второй дрон совершил падение в реку. Обошлось без последствий.

    Тем временем число уничтоженных с ночи в Воронежской области беспилотников достигло 40.

    Губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале отметил, что пострадавших и значительных повреждений нет, однако режим авиационной опасности в регионе сохраняется.

    Российские средства ПВО прошлой ночью и утром среды, 13 марта, перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотников, которые пытались совершить террористические атаки на российской территории.

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    14 марта 2024, 10:26 • Новости дня
    ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС

    Украинские военные атаковали объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС

    ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные обстреляли объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС.

    В Telegram-канале станции указано, что был зафиксирован обстрел объектов критической инфраструктуры станции около забора, за которым размещены баки с дизельным топливом.

    В частности, было сброшено безоболочное взрывное устройство.

    «Если бы попали в баки – это могло бы привести к печальным последствиям», – подчеркнуто в сообщении.

    Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что активность украинских беспилотников вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) значительно возросла, риск возникновения ЧП повышен.

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    13 марта 2024, 16:55 • Новости дня
    Юшков: Кишинев не пойдет на транзит российского газа в Гагаузию

    Экономист Юшков: Поставки российского газа в Гагаузию требую решения многих технических проблем

    Юшков: Кишинев не пойдет на транзит российского газа в Гагаузию
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Гагаузия является частью Молдавии, а значит, льготные условия поставок российского газа в этот регион с точки зрения Кишинева могут навредить суверенитету страны. Администрация Майи Санду будет всеми силами препятствовать осуществлению этой инициативы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Игорь Юшков. Ранее в Гагаузии сообщили об обсуждении с Россией прямых поставок газа в автономию по сниженным ценам.

    «Поставка газа на льготных условиях в Гагаузию ставит перед Россией целый ряд технических вопросов. В первую очередь стоит подумать над способом доставки энергоносителей в этот регион. Сейчас у нас имеется газопровод, проходящий по территории Украины и Молдавии. Однако в этом случае мы сталкиваемся с необходимостью достижения договоренностей с Кишиневом», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Не думаю, что Москве удастся уговорить администрацию Санду на осуществление транзита газа в Гагаузию. Важно понимать, что речь идет о регионе в составе суверенного государства. Успешная реализация инициативы Евгении Гуцул может спровоцировать рост центробежных сил в Молдавии, субъекты которой поймут, что можно вести дела в обход Кишинева», – уточняет собеседник.

    «Однако сохраняется возможность поставок с юга, через «Турецкий поток». В этом случае газ пойдет через Румынию. Однако нам придется вступить в переговоры с ЕС. Данная практика также не выглядит слишком простой. К тому же запрос Гагаузии на российские энергоресурсы продиктован экономическими интересами», – подчеркивает эксперт.

    «Задача не просто поставить газ, но обеспечить ему низкую стоимость. Маршрут через Анкару окажется более сложным, что обязательно скажется на конечной цене продукта. Обеспечить необходимую льготу будет достаточно трудно. Кроме того, действовать наверняка придется через местных частных предпринимателей», – акцентирует он.

    «Сделку нужно будет оформлять через контракт между региональной компанией и Газпромом. Это снизит политические риски для Гагаузии и в какой-то степени облегчит возможность реализации инициативы. Однако правительство Молдавии приложит максимум усилий для дискредитации этого соглашения», – считает собеседник.

    «Газовые поставки в регион будут освещаться Кишиневом в ключе предательства национальных интересов. Вполне возможно, что к давлению на регион подключится и Евросоюз. Таким образом, вопрос поставок газа в Гагаузию сопряжен с целым рядом проблем, решение которых потребует изобретательности и находчивости», – резюмирует Юшков.

    Ранее в Гагаузии сообщили об обсуждении с Россией прямых поставок газа в автономию по сниженным ценам. Об этом заявила глава региона Евгения Гуцул. Она подчеркнула, что в настоящее время идет согласование тарифа, а также уточнение юридических и практических тонкостей экспорта. По ее словам, в данном вопросе между сторонами имеются полное понимание и поддержка.

    Кроме того, обсуждается преференциальный режим для импорта на рынки РФ сельхозпродукции из автономии. Гуцул уточнила, что прямо сейчас прорабатываются конкретные цифры льгот по акцизу и пошлинам. «Наши экспортеры, скорее всего, получат очень серьезные преимущества по сравнению с другими регионами Молдовы», – отметила она.

    Также Гуцул сообщила, что обратилась к российским властям с просьбой дать возможность удаленно открывать счета жителям Гагаузии, чтобы пенсионеры могли получать назначенные надбавки, а врачи, учителя, работники полиции – дополнительные средства к зарплате. Речь идет об использовании местными жителями платежной системы «Мир».

    Она уточнила, что власти Молдавии блокируют оказание спонсорской помощи гражданам региона. Гуцул упомянула и планы о встрече с лидерами оппозиции государства. В частности, осуществляются приготовления для совместных мероприятий с лидерами Партии коммунистов и Партии социалистов, бывшими президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном, а также главой запрещенной в Молдавии «Шор» Иланом Шором и руководством «Возрождения».

    Ранее Гуцул заявила, что абсолютное большинство жителей страны восприняли ее встречу с президентом России Владимиром Путиным с воодушевлением.

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    14 марта 2024, 23:32 • Новости дня
    Главе мотоклуба «Ночные волки» в Словакии решили возместить ущерб от санкций ЕС

    Правительство Словакии решило возместить главе местного мотоклуба «Ночные волки» ущерб от ошибочных санкций ЕС

    Главе мотоклуба «Ночные волки» в Словакии решили возместить ущерб от санкций ЕС
    @ Mateusz Wlodarczyk/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал, что правительство страны возместит ущерб, причиненный санкциями Евросоюза главе местного отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефу Гамбалеку.

    «Я хочу извиниться перед господином Гамбалеком за действия европейских органов и действия предыдущего правительства. Того, что с ним произошло, я не желаю никому», – приводит слова Фицо ТАСС.

    По его словам, возмещению подлежит как финансовый ущерб, так и моральный.

    «Его бизнес был ликвидирован из-за глупости и ненависти правительства, находившегося у власти в Словакии в 2022 году», – подчеркнул премьер-министр Словакии.

    Отмечается, что по словам Фицо, Гамбалек является любителем мотоспорта, который не причинил никому вреда, не высказывал политических взглядов и не поддерживал действия, за которые могут быть введены санкции ЕС.

    Ранее сообщалось, что ЕС решил ввести санкции против «Ночных волков» в рамках седьмого пакета санкций против России. Помимо Александра Залдастанова, в черный список добавили трех его «партнеров», среди которых Йозеф Гамбалек, президент европейского отделения «Ночных волков».

    Словакия, гражданином который является Гамбалек, должна будет заморозить его активы и отказать ему в возможности пересекать границу с другими странами ЕС. В среду, 13 марта, санкции с Гамбалека были сняты.

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    13 марта 2024, 19:28 • Новости дня
    МИД решил не участвовать в «мирной конференции» по Украине

    МИД заявил об отсутствии планов России участвовать в «мирной конференции» по Украине в Швейцарии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона не будет участвовать в «мирной конференции» по Украине, которую планируется провести в Швейцарии, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, Россия не намерена принимать участие в мероприятии, даже если ее официально пригласят, передает ТАСС.

    Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что мирная конференция по Украине должна пройти как можно скорее в Швейцарии. Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис сообщал о планах пригласить Россию на этот саммит.

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    14 марта 2024, 14:41 • Новости дня
    ВС России ликвидировали мечтавшего станцевать на крыше Кремля боевика ВСУ

    Российские военные ликвидировали мечтавшего станцевать на крыше Кремля боевика ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский боевик, публично заявлявший о мечте станцевать на крыше Кремля и Мавзолея, был ликвидирован в зоне спецоперации, сообщил блогер Александр Семченко.

    В своем Telegram-канале он отметил, что «декоммунизатора денацифицировали».

    Ранее российские военные ликвидировали суперснайпера ВСУ Владимира Основенко.

    Коментарии (0)
    14 марта 2024, 14:43 • Новости дня
    Боррель высказался о дружбе России и Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза (ЕС) не хотят «бросать Россию в объятия Китая», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

    В интервью испанскому агентству EFE Боррель напомнил о наличии договора о дружбе между Россией и КНР и заявил, что ЕС «не заинтересован в том, чтобы бросать Россию в объятия КНР», передает ТАСС.

    По мнению дипломата, членам ЕС следует позаботиться о том, чтобы «восхождение Китая как великой державы способствовало миру и стабильности в мире». Он также заявил, что Китай для ЕС одновременно является партнером, конкурентом и соперником.

    Говоря об украинском конфликте, Боррель заявил, что ЕС поддерживает Киев не только из-за моральных принципов, но и «ради собственной безопасности и собственных интересов».

    Ранее директор ЦРУ заявил о влиянии поддержки Украины на сдерживание Китая.

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    13 марта 2024, 10:04 • Новости дня
    ВСУ атаковали здание ФСБ в Белгороде с помощью беспилотника

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные применили беспилотник для атаки здания ФСБ в Белгороде, пострадавших нет, сообщили в оперативных службах региона.

    Уточняется, что поврежден фасад и выбиты окна, передает ТАСС.

    Ранее в селе в Прохоровском районе Белгородской области сдетонировал украинский беспилотник.

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    13 марта 2024, 13:33 • Новости дня
    В Курске и Курском районе объявили авиационную опасность

    МЧС: В Курске и Курском районе объявили авиационную опасность

    Tекст: Александра Юдина

    Авиационную опасность объявили в Курске и Курском районе, сообщает региональное управление МЧС.

    По данным МЧС, авиационная опасность объявлена в Курске и Курском районе, передает ТАСС.

    Ранее российская система РЭБ подавила три украинских беспилотника около Новошахтинска в Ростовской области.

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    14 марта 2024, 23:43 • Новости дня
    На Камчатке и Чукотке открылись участки для голосования на выборах президента

    Участки для голосования на выборах президента России открылись в 23:00 мск на Камчатке и Чукотке

    Tекст: Денис Тельманов

    Избирательные участки на выборах президента РФ открылись в пятницу, 15 марта, в 08:00 по местному времени (23:00 мск 14 марта) в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

    На Камчатке открылись почти 200 избирательных участков, на Чукотке – 55, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что по данным на 1 января 2024 года, на Чукотке зарегистрировано 32,7 тыс. избирателей, из них свыше 9,5 тыс. – в Анадыре.

    На Камчатке зарегистрировано 225,6 тыс. избирателей, из них в электронном досрочном голосовании изъявили желание принять участие около 43 тысяч человек, а еще 124 избирательных участка были организованы на судах в море.

    Заместитель председателя камчатской краевой избирательной комиссии Игорь Шамраев, в досрочном голосовании принимали участие более 8 тыс. избирателей из труднодоступных и удаленных территорий, метеостанций, маяков, пограничных застав, оленеводческих бригад, родовых общин, горнодобывающих и рыбопромышленных предприятий.

    Напомним, деловая газета ВЗГЛЯД опросила известных общественные деятелей, а также обычных граждан России самых разных профессий о том, почему они идут на выборы президента. Для визуализации их аргументов использовано облако наиболее частотных слов в ответах.

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