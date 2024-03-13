Убить Трампа, как убили в свое время в той же ситуации Хью Лонга, Роберта Кеннеди (да и про Джона Кеннеди вспомним тоже) – это плохой план. Прежде всего потому, что трампистское движение уже настолько оформилось, что живой Трамп не так уж ему и нужен.0 комментариев
ФСБ в Подмосковье раскрыла устроенную гражданами Армении нарколабораторию
В городе Чехов в Московской области задержали группу армянских граждан, их подозревают в создании производства наркотиков и продаже таких запрещенных веществ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
В городском округе Чехов пресекли деятельность преступной группы, созданной из числа граждан Армении, группа специализировалась на производстве синтетических наркотиков в особо крупном размере, уточнили в ведомстве ТАСС.
ФСБ получило данные о том, что в Подмосковье действует подпольная лаборатория по производству наркотиков для нескольких интернет-магазинов.
В месте нарколаборатории с поличным задержали трех граждан Армении, изъят мефедрон массой не менее 86 кг, лабораторное оборудование и разные химические вещества.
Дело завели по статье «Производство наркотических средств в особо крупном размере», подозреваемых арестовали. По этой статье обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного срока.
Проводятся мероприятия по выявлению других эпизодов преступной деятельности и причастных к этому, проверяется возможная причастность арестованных к организации других подпольных нарколабораторий.
Ранее в Подмосковье ФСБ пресекла работу управляемой с территории Украины нарколаборатории, производившей большие партии синтетических запрещенных веществ.