В Кремле отвергли попытку представить Россию колонизатором

В администрации президента отвергли попытку представить Россию колонизатором

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что агрессивное информационное давление США и союзников направлено на дестабилизацию внутриполитической обстановки в России, передает ТАСС.

Магомедов добавил, что Запад пытается представить взаимодействия наших народов как историю колониального захвата, эксплуатации, геноцида, предлагают провести так называемую деколонизации. Он подчеркнул, что весь мир знает, что это противоречит реальности.

Замруководителя АП подчеркнул, что возникновение российского государства было связано, в первую очередь, с добровольным объединением народов, а его расширение всегда приносило этим народам развитие и повышение благосостояния.

Магомедов указал, что Россия сегодня Россия живет в условиях беспрецедентного внешнего давления со стороны западных стран. Страна вынуждена отстаивать свой суверенитет, а также права русскоязычного населения, подвергавшегося дискриминации по национальному и языковому признаку на Украине. Это связано, по его словам, с тем, что в мире не способны смириться с самим существованием такой огромной, великой страны, как Россия.

При этом Россия, сказал Магомедов, является одной из самых привлекательных стран мира, она занимает одно из первых мест по числу принимаемых мигрантов.

Замруководителя АП сказал, что курс президента Владимира Путина направлен на повышение качества жизни каждого гражданина.

Также государство берет на себя обязанность по сохранению этнокультурного и языкового многообразия, а российские граждане получают гарантии по защите своего языка и культуры, чего нет в «хваленых демократиях».

Ранее Путин заявил, что Западу «в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия».