До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.12 комментариев
Певец Сергей Жуков стал наставником «Новой Фабрики звезд»
Наставником шоу «Новая Фабрика звезд» стал солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, об этом он сам сообщил в своем Instagram* (владелец компания Meta* признана в России экстремистской и запрещена).
Певец отметил, что сначала не хотел принимать участие в шоу, поскольку ненавидит «Фабрику звезд», передает «Газета.ru».
Он пояснил, что после старта проекта у «Руки Вверх!» резко сократилось количество концертов, группу перестали брать на радио и приглашать на корпоративы. На фоне этого Жуков задумался над тем, чтобы уйти из шоу-бизнеса. Из-за этого Жуков не хотел иметь дело с «Фабрикой звезд». Однако его переубедила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.
Жуков признался, что задумался после того, когда ему объяснили, «какое количество талантливейших профессионалов будет работать на проекте, какие потрясающие шансы и возможности мы можем дать талантливым участниками».
Сергей Жуков отметил, что кастинг в «Новую Фабрику звезд» пройти 11 февраля в Москве.
В прошлом году продюсер Юлия Сумачева сообщила, что в России начали работать над новым проектом «Фабрика звезд», который запустят в 2024 году.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ