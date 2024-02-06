Певец Сергей Жуков стал наставником «Новой Фабрики звезд»

Tекст: Ольга Иванова

Певец отметил, что сначала не хотел принимать участие в шоу, поскольку ненавидит «Фабрику звезд», передает «Газета.ru».

Он пояснил, что после старта проекта у «Руки Вверх!» резко сократилось количество концертов, группу перестали брать на радио и приглашать на корпоративы. На фоне этого Жуков задумался над тем, чтобы уйти из шоу-бизнеса. Из-за этого Жуков не хотел иметь дело с «Фабрикой звезд». Однако его переубедила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.

Жуков признался, что задумался после того, когда ему объяснили, «какое количество талантливейших профессионалов будет работать на проекте, какие потрясающие шансы и возможности мы можем дать талантливым участниками».

Сергей Жуков отметил, что кастинг в «Новую Фабрику звезд» пройти 11 февраля в Москве.

В прошлом году продюсер Юлия Сумачева сообщила, что в России начали работать над новым проектом «Фабрика звезд», который запустят в 2024 году.