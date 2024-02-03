Спекуляция тезисом о международной природе науки используется для утверждения космополитизма и пацифизма. Обвинения в космополитизме обычно вызывают гомерический хохот у либералов, как некий анахронизм – для них космополитизм вещь сама собой разумеющаяся.5 комментариев
Еж Пых Пыхыч из красноярского зоопарка предсказал раннюю весну
Живущий в зоопарке «Роев ручей» в Красноярске еж по кличке Пых Пыхыч предсказал ранний приход весны в Центральной Сибири.
Как рассказали в зоопарке, 2 февраля древние римляне начали отмечать своеобразный праздник – День ежа, передает РИА «Новости». В этот день ежей искали и будили, а по их поведению гадали, какой будет погода в ближайшие месяцы.
Аналогичной традиции уже несколько лет придерживаются и в «Роевом ручье», в этом году честь предсказать погоду на грядущие месяцы выпала ежу Пых Пыхычу.
Для предсказания использовались две миски с личинками, расставленные в разные углы вольера. Напротив одной была расположена табличка с изображением солнышка, обозначающая раннюю и теплую весну, напротив другой – табличка со снежинкой, которая символизирует позднюю и затяжную весну.
«Запускаем в вольер Пых Пыхыча. Ура, он сразу, ни минуты не сомневаясь, пошел к миске с солнышком и стал угощаться. Подождали немного и решили перепроверить — уж как-то подозрительно быстро наш оракул определился», – сообщили в зоопарке. Но и во второй раз еж выбрал миску с табличкой, символизирующей ранний приход весны.
Ранее американский сурок Фил предсказал раннее наступление весны.