Еж Пых Пыхыч из красноярского зоопарка предсказал раннюю весну

Tекст: Валерия Городецкая

Как рассказали в зоопарке, 2 февраля древние римляне начали отмечать своеобразный праздник – День ежа, передает РИА «Новости». В этот день ежей искали и будили, а по их поведению гадали, какой будет погода в ближайшие месяцы.

Аналогичной традиции уже несколько лет придерживаются и в «Роевом ручье», в этом году честь предсказать погоду на грядущие месяцы выпала ежу Пых Пыхычу.

Для предсказания использовались две миски с личинками, расставленные в разные углы вольера. Напротив одной была расположена табличка с изображением солнышка, обозначающая раннюю и теплую весну, напротив другой – табличка со снежинкой, которая символизирует позднюю и затяжную весну.

«Запускаем в вольер Пых Пыхыча. Ура, он сразу, ни минуты не сомневаясь, пошел к миске с солнышком и стал угощаться. Подождали немного и решили перепроверить — уж как-то подозрительно быстро наш оракул определился», – сообщили в зоопарке. Но и во второй раз еж выбрал миску с табличкой, символизирующей ранний приход весны.

Ранее американский сурок Фил предсказал раннее наступление весны.