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    Рогов объяснил провальную попытку ВСУ высадить десант на Тендровскую косу
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вернет ли русская литература былое значение

    Часто говорят, что в советское время общество было литературоцентричным. Это не вполне точно. Советское общество (прежде всего его образованная часть) было смыслоцентричным. Люди были увлечены поиском смысла и в писателе видели создателя смыслов, а не массовика-затейника.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ослепленный Запад теряет чувство равновесия

    Желание прибрать к себе одну за другой территории, отпавшие от СССР, настолько вскружило голову Западу, что полностью убило реальную дипломатию, которая испокон основывалась на учете взаимных интересов. В христианской аскетике это называется ослепление страстью.

    5 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Дыра в конституции превращает Зеленского в диктатора

    В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.

    14 комментариев
    29 февраля 2024, 12:39 • Новости дня

    ФСБ задержала в аэропорту Волгограда 19-летнего спонсора ВСУ

    В аэропорту Волгограда сотрудники ФСБ задержали 19-летнего спонсора ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники управления ФСБ по Волгоградской области задержали в аэропорту Волгограда 19-летнего юношу, подозреваемого в оказании финансовой помощи ВСУ, он планировал улететь в Турцию, сообщили в пресс-службе управления.

    Как сообщили в пресс-службе, сотрудники совместно с пограничниками на КПП аэропорта Волгоград выявили и задержали 19-летнего юношу, планировавшего выехать в Турцию, передает ТАСС.

    В ходе проверочных мероприятий оперативниками установлено, что подозреваемый через мобильное приложение неоднократно посещал сайт благотворительного фонда, созданного СБУ и ВСУ.

    В управлении уточнили, что парень собирал деньги на покупку оружия, технических средств и последующего их использования против безопасности России, с июля по декабрь 2023 года он неоднократно перечислял свои деньги для оказания финансовой помощи ВСУ.

    В ФСБ сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена». Ведется следствие.

    Ранее УФСБ по Псковской области совместно с пограничниками задержали жителя Крыма, который шесть месяцев делал фото, снимал видео военной техники и позиций Российской армии, передавая данные ВСУ.

    28 февраля 2024, 20:48 • Новости дня
    Разведка Италии назвала свою версию причин провала контрнаступления ВСУ

    Разведка Италии: Контрнаступление ВСУ провалилось из-за отсутствия внезапности и подготовки

    Разведка Италии назвала свою версию причин провала контрнаступления ВСУ
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Вера Басилая

    Прошлогоднее контрнаступление ВСУ не достигло заявленных целей из-за нехватки времени на подготовку и отсутствия внезапности, следует из ежегодного доклада разведывательных служб Италии.

    В докладе основной целью контрнаступления ВСУ называют разрыв сухопутного коридора, соединяющего Россию с Крымом. Как считают итальянские разведчики, «операция» была провалена в том числе из-за ограниченных возможностей атак с воздуха и работы артиллерии. Кроме того, ВСУ не смогли застать врасплох российскую оборону, передает РИА «Новости».

    Западные эксперты между тем признавали, что провал украинского контрнаступления, освобождение Артемовска и Авдеевки в ДНР говорят о победе России в военном конфликте на Украине и слабости ВСУ.

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    28 февраля 2024, 13:37 • Новости дня
    Российские войска освободили Петровское на Авдеевском направлении
    Российские войска освободили Петровское на Авдеевском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поселок Петровское на Авдеевском направлении освобожден подразделениями группировки «Центр» в последние сутки, сообщило Министерство обороны России.

    ВС России освободили населенный пункт, заняли более выгодные рубежи и отразили 11 контратак украинских штурмовиков у Ленинского, Новгородского, Новобахмутовки, Тоненького, Орловки и Первомайского в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли до 165 человек, четыре танка, две американских БМП Bradley, американский БТР М113. При контрбатарейной борьбе поражены три орудия Д-20, гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и пять гаубиц Д-30.

    На Купянском направлении Западная группировка улучшила тактическое положение и поразила живую силу и технику украинских военных у поселка Синьковка в Харьковской области. Отражены семь атак украинских штурмовиков у Синьковки и Терн (ДНР). ВСУ потеряли до 145 человек, две БМП и два пикапа.

    При контрбатарейной борьбе поражены американская артиллерийская система М777, орудие Д-20, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    На Донецком направлении Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила скопления живой силы и техники 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны у Красного, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки в ДНР. Отражены три контратаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ у Георгиевки в ДНР.

    ВСУ потеряли до 230 человек, два танка, две БМП. При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, два орудия Д-20, противотанковая пушка «Рапира», американское буксируемое орудие М119 и склад боеприпасов ВСУ.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику 128-й бригады теробороны у Урожайного и Старомайорского в ДНР. ВСУ потеряли до 115 человек, танк, САУ «Гвоздика», противотанковую пушку «Рапира» и склад боеприпасов.

    На Херсонском направлении ВС России заняли более выгодные позиции, поразили скопления живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны у Приморского, Новопокровки (Запорожская область) и Дудчан (Херсонская область).

    У Работино (Запорожская область) отражена контратака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ. Украинская сторона потеряла до 40 человек.

    При контрбатарейной борьбе поражены французская САУ Caezar, три орудия Д-20, САУ «Акация» и гаубица Д-30.

    Авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска ВС России уничтожили радиолокатор подсвета и наблюдения ЗРК С-300, склад боеприпасов, хранилище ГСМ ВСУ, склад хранения и изготовления дронов. Также за сутки средства ПВО уничтожили 99 украинских беспилотников.

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    29 февраля 2024, 11:30 • Новости дня
    Рогов объяснил провальную попытку ВСУ высадить десант на Тендровскую косу

    Владимир Рогов: Десант на Тендровскую косу должен был отвлечь украинцев от поражений на фронте

    Рогов объяснил провальную попытку ВСУ высадить десант на Тендровскую косу
    @ polozovsky

    Tекст: Илья Абрамов

    С военной точки зрения десант ВСУ на Тендровскую косу имел мало смысла. Поэтому основная цель этой акции – попытка отвлечь население Украины от поражений на фронте и выступления президента России Владимира Путина. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее группа диверсантов ВСУ была уничтожена при попытке высадки на Тендровскую косу.

    «Десант на Тендровскую косу широко анонсировался спецслужбами и руководством Украины. Эта высадка преследовала две цели. Во-первых, отвлечь внимание населения страны от поражений ВСУ на фронте. Все чаще звучат названия новых поселков, освобожденных Российской армией в районе Авдеевки. Успехи у нас есть и на других направлениях, например, у Орехова или Времевского выступа», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».

    «Во-вторых, офис Зеленского хотел провести громкую акцию в день послания Владимира Путина Федеральному собранию. Таким образом противник намеревался перебить информационную повестку, чтобы население страны не следило за выступлением российского лидера, а радовалось «перемоге». Однако та уже традиционно обернулась «зрадой», так как десант был уничтожен», – подчеркнул он.

    «С военной точки зрения – это безумное действие. В десанте на остров Змеиный или на Кинбурнскую косу был смысл, так как эти участки суши позволяли контролировать судоходство в Черном море. То место, куда ВСУ пытались высадится накануне, такой возможности обеспечить не могло», – акцентировал собеседник.

    «Даже если бы ВСУ сумели закрепиться на Тендровской косе, снабжение группировки обернулось бы проблемой с логической точки зрения. Таким образом, для противника этот участок превратился бы во вторые Крынки, а может быть и хуже», – отмечает собеседник.

    «Однако все равно необходимо пресекать подобные попытки закрепления. Если украинская армия все-таки сумеет каким-то образом подвезти военную технику, то под угрозой ударов окажутся Крым и левобережье Днепра, чего допускать нельзя», – резюмировал Рогов.

    Ранее стало известно, что группа диверсантов ВСУ пыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, но были уничтожены российскими военными. В частности, об этом написал в своем Telegram-канале Владимир Рогов. «Кажется, это был тот самый «сюрприз» на Черном море, о котором Зеленский говорил Fox News», – сказал пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко РИА «Новости».

    Информацию о гибели диверсантов подтвердила пресс-служба Сил специальных операций Украины. В ведомстве уточнили, что военнослужащие 73-го морского центра погибли, «обеспечивая отход основных сил группы». Число погибших не называется.

    Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что перемещение плавсредств противника было замечено к западу от Тендровского маяка, отряды ВСУ были обстреляны из пулеметов, минометов и ПТРК. «В результате три лодки повреждены и затонули, одну прибило к берегу, а еще одна развернулась и убыла обратно», – рассказал Рожин в своем Telegram-канале. В найденной у берега лодке были обнаружены несколько тел погибших и один раненый боец ВСУ, которого взяли в плен и допросили.

    Тендровская коса – это остров площадью 38 кв. км вблизи северо-западного побережья Черного моря в Херсонской области, на территории которого расположен заповедник. ВСУ уже пытались высадить свои силы на этой косе. Прошлая попытка, предпринятая противником в сентябре 2023 года, также закончилась неудачей.

    Такой же результат ждал украинских десантников и в Крынках. В феврале 2024 года Сергей Шойгу доложил президенту Путину, что село полностью освобождено. Президент России говорил, что в Крынки ВСУ «пихают своих людей просто на истребление», и военные называют это «дорогой в один конец».

    ДРГ 73-го морского центра специальных операций ВСУ также совершали попытки десантирования на Кинбурнскую косу в Херсонской области. В результате одной из таких попыток в ноябре 2022 года были уничтожены четыре плавсредства и до 20 спецназовцев, сообщало Минобороны РФ. Тогда Михаил Онуфриенко отмечал, что значение Кинбурнской косы примерно такое же, как у острова Змеиный, – «держать там серьезные силы для ВСУ не имеет смысла, потому что противник будет уничтожен точно так же, как и на Змеином».

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    28 февраля 2024, 13:32 • Новости дня
    Член СПЧ: Любые формы дискриминации участников СВО недопустимы

    Член СПЧ Брод: Оскорбления в адрес участников СВО – повод для вмешательства следственных органов

    Член СПЧ: Любые формы дискриминации участников СВО недопустимы
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Дискриминация участников СВО, в том числе отказ в посещении заведения общепита, как в Люберцах, недопустима. Такие инциденты демонстрируют непонимание значения спецоперации и духовную чёрствость части российского общества. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал член СПЧ Александр Брод. Ранее Следственный комитет завел дело против владелицы кафе в Люберцах, не пустившей участников СВО в свое заведение.

    «К сожалению, инцидент в Люберцах – это не первый подобный случай. Ранее такие ситуации возникали и в других регионах нашей страны. Участников СВО не пускали в заведения общепита, придираясь к тому, что они в униформе», – сказал Александр Брод, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    «Такие ситуации демонстрируют ряд проблем. Во-первых, непонимание некоторых слоев населения значения СВО и роли её участников. Во-вторых, духовную черствость, которая завелась в душах части наших граждан. Кроме того, эти инциденты показывают, что пока еще существуют противники действий России», – отмечает собеседник.

    «Конечно, дискриминация участников СВО недопустима в любой форме и требует обжалования. Более того, если ограничительные меры сопровождаются оскорблениями и иными радикальными действиями, то возникает прямой повод вмешательства следственных органов», – подчеркивает он.

    «Также существует ещё одна проблема. Участники СВО пережили боевые действия, жестокость противника, гибель товарищей. Это накладывает отпечаток на психофизиологическое состояние людей. Поэтому часто им требуется помощь психологов. На эту тему также стоит подумать», – резюмировал Брод.

    Ранее Следственный комитет России начал расследование после инцидента в кафе в подмосковных Люберцах. Напомним, владелица не пустила участников спецоперации в заведение, а затем опубликовала в соцсетях экстремистский пост. Telegram-канал ведомства сообщает, что уголовное дело возбудили по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

    В Следственном комитете отметили, что активисты одной из общественных организаций написали обращение на имя председателя ведомства Александра Бастрыкина, в котором сообщили о данном инциденте. Кроме того, заявители просят проверить женщину на причастность к финансированию ВСУ.

    Напомним, ранее владелица Strong Coffee Алена Полякевич в профиле в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) рассказала, как выгнала из кофейни участника специальной военной операции, который «вел себя мягко говоря не очень», пишет «Коммерсант». Ранее ее уже признали виновной по статье о дискредитации армии России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), также отмечает «Коммерсант». По сообщению МВД, девушку оштрафовали на 45 тыс. руб.

    Отметим, что подобные случаи происходили и ранее в других регионах страны. Так, неделю назад в Нижнем Новгороде приехавшего в отпуск из зоны СВО солдата не пустили в местные клубы. В одном из заведений «сослались на распоряжение администрации», в другом объяснили отказ внешним видом бойца – он был одет в военную форму. ТАСС отмечает, что полиция начала проверку по данному факту.

    В конце прошлого года в Ростовской области военнослужащих, которые возвращались из отпуска в зону СВО, отказались заселять в отель, в котором у них был заранее забронирован номер. В гостинице сослались на ошибку бронирования. Позже появилась информация, что данный отель закрыли. Там не отвечают на звонки, а упоминание о нем пропало из всех агрегаторов.

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    28 февраля 2024, 15:14 • Новости дня
    Захарова: Новые санкции ЕС не повлияют на ход СВО

    Захарова заявила об отсутствии влияния новых санкций ЕС на ход СВО

    Захарова: Новые санкции ЕС не повлияют на ход СВО
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Очередной пакет санкций, введенный Евросоюзом против России, никак не скажется на ходе специальной военной операции на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя 13-й пакет санкций ЕС, Захарова заявила, что Россия выработала достаточный иммунитет, чтобы «успешно нивелировать очередные брюссельские потуги подорвать устойчивую тенденцию роста российской экономики», передает ТАСС.

    Новые ограничения не способны изменить ход спецоперации и оказать влияние на реализацию внешнеполитического курса России, отметила дипломат.

    На прошлой неделе Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России. Россия в ответ расширила список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд в страну.

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    29 февраля 2024, 11:19 • Новости дня
    Российские военные закрепились на опорных пунктах в поселке Работино

    Российские военные закрепились в селе Работино Запорожской области

    Российские военные закрепились на опорных пунктах в поселке Работино
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские подразделения закрепились на опорных пунктах в Работино Запорожской области, сообщили в военном ведомстве.

    Минобороны опубликовало кадры операции военнослужащих гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа, которым удалось застать противника врасплох, занять и закрепиться на их опорных пунктах внутри населенного пункта, передает РИА «Новости».

    Как отметил командир танка с позывным Снайпер, российские танкисты перед штурмом проложили дорогу через минные поля. Затем в Работино стала заходить пехота на БМП. Все это для ВСУ оказалось непредсказуемым, сообщил он.

    Действия личного состава корректировались командованием с помощью дронов.

    Накануне Минобороны сообщило об освобождении поселка Петровское на Авдеевском направлении.

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    29 февраля 2024, 12:25 • Новости дня
    Главком ВСУ признал необходимость задействовать резервы

    Главком ВСУ Сырский признал просчеты командования и необходимость задействовать резервы

    Tекст: Александра Юдина

    Ситуация на Авдеевском и Запорожском направлениях все еще остается сложной для украинских военных, у командиров выявлены просчеты во владении обстановкой, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

    По его словам, Киев уже принял меры по выделению «необходимых резервов», так как ситуация в районе боевых действий остается сложной, передает ТАСС.

    Также Сырский добавил, что особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях.

    По словам главкома ВСУ, в ходе работы у некоторых командиров были выявлены определенные просчеты во владении обстановкой, а это сильно повлияло на стойкость обороны на некоторых направлениях.

    «Были предприняты все шаги для выправления ситуации на месте. С выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов», – подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта.

    При этом процесс начался еще до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об оставлении позиций. Противник бросал раненых, убитых и технику, а сотни военных попали в плен.

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    29 февраля 2024, 11:49 • Новости дня
    С потерей Авдеевки ВСУ лишились возможности беспорядочно обстреливать Донецк

    Пушилин: С потерей Авдеевки ВСУ лишились возможности беспорядочно обстреливать Донецк

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска после выхода из Авдеевки лишились возможности беспорядочно обстреливать Донецк, однако угроза для города по-прежнему сохраняется, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Как сказал Пушилин, отвечая на вопрос о стабилизации оперативной обстановки в городе после освобождения Авдеевки, у противника нет возможности обстреливать Донецк дешевыми снарядами, но опасность и угрозы для Донецка остаются, поскольку Киев применяет HIMARS, а также целый ряд других дальнобойных ракет, передает ТАСС.

    Ранее Пушилин заявил, что Авдеевка полностью зачищена от военных ВСУ, но пока не до конца разминирована.

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    29 февраля 2024, 10:27 • Новости дня
    ФСБ задержала в ЛНР двух шпионов

    ФСБ задержала в ЛНР двух шпионов СБУ и ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники УФСБ по Луганской народной республике (ЛНР) задержали двух местных жителей, шпионивших за ВС России и передававших данные украинской спецслужбе и ВСУ, сообщили в ведомстве.

    Как сообщили в ФСБ, двое жителей ЛНР в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям собирали сведения о местах дислокации ВС России, один из фигурантов передавал лицам, действовавшим в интересах СБУ, второй фигурант – представителям ВСУ, передает ТАСС.

    Фигуранты задержаны, против них возбуждены уголовные дела по статье о шпионаже.

    Ранее сотрудники УФСБ по ЛНР задержали двух жителей поселка Новоайдар за шпионаж и передачу данных о российских военнослужащих СБУ.

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    29 февраля 2024, 09:28 • Новости дня
    В подконтрольных Киеву частях Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольных Киеву районах Запорожской области, сообщил глава подчиненной украинским властям Запорожской областной администрации Иван Федоров.

    О каких именно объектах идет речь, он не уточнил, передает ТАСС.

    Напомним, во вторник объекты инфраструктуры также были повреждены в подконтрольных Киеву частях Запорожской области.

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    29 февраля 2024, 12:15 • Новости дня
    Сальдо заявил о полной зачистке Крынок

    Сальдо: Крынки полностью зачищены, но попытки ВСУ высадиться на островах продолжаются

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Село Крынки Херсонской области и его окрестности, освобожденные от ВСУ, полностью зачищены, при этом украинские войска продолжают попытки высадиться на острова в пойме Днепра, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, Крынки в данный момент полностью зачищены, ВС России контролируют обстановку на берегу, передает ТАСС.

    Сальдо добавил, что продолжаются попытки ВСУ высадиться на многочисленные острова в пойме Днепра.

    Напомним, министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что освобождение поселка Крынки в Херсонской области российскими войсками ставит точку в контрнаступлении украинских военных.

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    29 февраля 2024, 12:33 • Новости дня
    Путин: Боевые возможности ВС России увеличились многократно
    Путин: Боевые возможности ВС России увеличились многократно
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Боевые возможности российских Вооруженных сил увеличились многократно, заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

    «Боевые возможности Вооруженных Сил увеличились многократно. Наши части прочно владеют инициативой, по целому ряду оперативных направлений уверенно наступают, освобождают все новые территории», – заявил Путин.

    Не мы начинали войну на Донбассе, отметил глава государства, «но мы сделаем все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм, решить все задачи специальной военной операции, защитить суверенитет и безопасность наших граждан».

    Российские силы, по словам президента, уверенно наступают по целому ряду направлений.

    Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности, указал Путин. Он отметил также, что все прежние планы по развитию российской оборонной сферы выполнены.

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    29 февраля 2024, 12:08 • Новости дня
    Красноярский боец в первый день дежурства сбил из автомата украинский дрон «Баба Яга»

    Боец из Красноярска в первый же день дежурства сбил из автомата украинский дрон «Баба Яга»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Красноярский военнослужащий с позывным Шаман в первый же день дежурства сбил из автомата украинский дрон «Баба Яга» со взрывчаткой, направлявшийся в сторону российских военных, сообщили в пресс-службе «Народного фронта» Красноярского края.

    Как говорится в сообщении, красноярский боец с позывным Шаман при помощи техники и автомата сбил вражеский дрон «Баба Яга» со взрывчаткой, который направлялся в сторону позиций ВС России, за что командование наградило парня 30-дневным отпуском, передает ТАСС.

    По словам бойца, из соседней бригады ему предоставили тепловизор и оптику с ночным видением, и в первый же день своего дежурства он сбил дрон «Баба Яга».

    Ранее подразделения противовоздушной обороны российских десантников сбили на Херсонском направлении три беспилотника ВСУ типа «Баба Яга».

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    29 февраля 2024, 12:34 • Новости дня
    У Тендровской косы уничтожено четыре лодки с десантом ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки у острова Тендеровская коса в Черном море уничтожили диверсантов центра сил специальных операций ВМС Украины, сообщило российское министерство обороны.

    Диверсанты 73-го морского центра сил специальных операций украинских ВМС попытались высадиться на быстроходных моторных лодках у косы, но были уничтожены, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    В ходе скоротечного боя уничтожены четыре лодки с десантом, они затонули. Пятая лодка развернулась и на большой скорости ушла в обратном направлении. Украинская сторона потеряла до 25 человек, один украинский военный попал в плен.

    На Херсонском направлении ВС России заняли более выгодные позиции и поразили скопления живой силы и техники 118-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты у Работино, Степового, Малых Щербаков (Запорожская область) и Токаревки (Херсонская область).

    Украинские военные потеряли до 50 человек и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

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    29 февраля 2024, 12:12 • Новости дня
    Иванов: Призывников в зоне СВО нет и быть не может

    Спецпредставитель президента Иванов: Призывников в зоне СВО нет и быть не может

    Tекст: Ольга Никитина

    Никаких призывников в зоне спецоперации в настоящее время нет и быть не может, заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета безопасности России Сергей Иванов.

    Иванов в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что уже как минимум половина армии России состоит из контрактников, передает ТАСС.

    Он отметил, что страна движется к поставленным в СВО целям, но пока еще они не достигнуты. «Еще предстоят, как говорят на Западе, пот, кровь и слезы, но это надо делать», – подчеркнул спецпредставитель президента.

    Россия одержит победу в специальной военной операции, выразил уверенность Иванов, добавив, что это уже проявляется на линии соприкосновения.

    В Минобороны сообщали ранее, что увеличение численности Вооруженных сил России связано с ростом угроз для страны и будет осуществляться за счет контрактников.

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