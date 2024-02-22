Эксперт предложил приглашать айтишников цифровыми наблюдателями на выборах президента

У айтишников, по его словам, на трехдневном голосовании в марте будут уникальные возможности отслеживать в реальном времени электронное волеизъявление избирателей и убедиться в прозрачности и защищенности процедуры ДЭГ, говорится на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

«Назначение наблюдателей за дистанционным электронным голосованием начнется с 4 марта и завершится 10 марта. В прошлом году наблюдателей было 229 человек, несколько из них работали в ТИК ДЭГ, большая часть из них работала удаленно», – рассказал Артамонов, который сам является экспертом в области IT-технологий.

Как напомнил эксперт, наблюдение за ДЭГ требует технических знаний в области IT, традиционно люди, обладающие такими знаниями, в политике не работали и даже не очень ею интересовались. «Тем не менее, по опыту прошлого ЕДГ этого числа было достаточно для того, чтобы контролировать процедуру голосования во всех регионах», – подчеркнул Артамонов, добавив, что мониторинг электронного голосования производится «не глазами, а аппаратным способом, с помощью специально разработанных наблюдателями утилит».

В прошлом году не было разделения на наблюдателей, работающих удаленно и очно, у них был одинаковый порядок назначения и одинаковые требования к ним. «В этом году ЦИК по нашей просьбе разделил наблюдателей на две категории – удаленных и очных», – рассказал Артамонов. Удаленщики не будут иметь права приехать в ТИК ДЭГ, они работают с порталом наблюдения – могут назначаться кандидатами, доверенными лицами кандидатов, партиями, которые выдвинули кандидатов, региональными отделениями этих партий, а также Общественной палатой РФ либо региональными общественными палатами.

Если дистанционные наблюдатели работают с порталом наблюдения, то наблюдатели, работающие очно, будут иметь возможность доступа в ТИК ДЭГ (в здании ЦИК) и в Общественную палату РФ. «Поэтому всем кандидатам и партиям рекомендуем не ограничиваться удаленными наблюдателями, а направлять наблюдателей, работающих очно», – подчеркнул Артамонов. Таких наблюдателей может быть не более трех человек на одного кандидата. То есть всего не более 12 очных наблюдателей.



А вот «удаленщиков» может быть гораздо больше. Каждый из доверенных лиц кандидата сможет назначить до трех наблюдателей. В общей сложности от 600 доверенных лиц может быть назначено 1800 дистанционных наблюдателей. Так же по трое могут назначить региональные и центральное отделения выдвинувшей кандидата партии. Учитывая, что ДЭГ пройдет в 28 регионах, максимально может получиться число, близкое к 2200 наблюдателей, пояснил глава ТИК ДЭГ, подчеркнув, что количественный показатель не будет являться определяющим в наблюдении.

Артамонов призвал те «политические силы, которые говорят, что в ДЭГ можно вбросить абсолютно любой результат», пойти и проверить, насколько это возможно технически. «Контроль за ДЭГ превосходит наши возможности контроля за классическими технологиями, которые реализуются вручную – и это типичный случай для цифровых технологий. Любая нестыковка в данных избирателей в базах ведомств, таких как МВД, Минцифры, ЦИК и т. д. – влечет отказ в использовании системы ДЭГ, то есть вбросить туда «совершенно посторонних избирателей будет за пределами реальных возможностей кого-либо в мире», – заверил глава ТИК ДЭГ.

